INGRESAR AL JUEGO Y PROYECTAR UN CAMINO

Subimos al salón donde quedan anécdotas, imágenes en la memoria cercana de encuentros con dirigentes y figuras del poder. Mariano Caumo tiene un cuaderno virtual (una agenda) cargado de contactos, vínculos y relaciones. «Soy empleado en relación de dependencia», una definición que contiene su pertenencia a la empresa (Luxcar). Porque el liderazgo tiene vacante, no es él quien pretende el sillón, sale a la arena política para hacer lo que muchos /as están produciendo: armar.

Acomete el trabajo, por lo menos es su pretensión, de aglomerar ideas, como algo medio entre «juntarse» y «unidad».

Caumo plantea Elegir Bien y hacia allá va: «Es un logo como la nueva generación, yo vengo a trabajar con la política de Moreno, a aglomerar. No vengo a separar lo que es el peronismo, vengo a poner mi experiencia de lo empresarial junto con la política»

Lo empresarial el términos ideológicos desde hace muchos años está mirado con mucho recelo, con enormes interrogantes, sin embargo es una empresa de Moreno que genera trabajo e incluso ha tenido un vínculo con todas las administraciones. Esa contradicción ¿por qué crees que existe?

Creo que porque tuvo éxito, el vecino que va a charlar con vos el tema de que lo publico quizás no tiene ese resultado positivo, en verdad tiene que haber un poco de todo: un peón, un intermedio y un empresario. Para mí si trabajamos todos aglomerados vamos a tener un resultado positivo, yo siempre busco lo positivo.

En esto de buscar lo positivo, porque la aglomeración me suena a juntar, ¿Qué ves de la política de Moreno? ¿Por qué hay tantas corrientes sin aglomeramiento ni unidad?

Falta esto, alguien que venga a unirlo.

¿Esa persona sos vos?

No, es la experiencia que está en el poder, eso tiene que tratar de juntarlos a todos. Hoy un viejo Intendente como es el señor Coco Lombardi, está trabajando en el Municipio. No me preguntés que función cumple, si está haciendo un aglomeramiento, pero sé que se está reuniendo con muchos políticos y está tratando de que por ahí salgamos del pozo en el que todos estamos hundidos y que con esta pandemia estamos más todavía ahí.

Aglomeramiento, juntarse, unidad, en cualquiera de los tres pasos es imprescindible entender y explicar el plan

Todo hombre de bien, de trabajo tiene un plan, todos arrancamos con un plan que aveces no se da por distintos factores, entonces se usa la improvisación sabiendo que por ahí no es lo (fundamental para sacarlo). Siempre tiene que existir un plan para poder llegar a buenos términos y un resultado positivo.

Si ese plan existe, vos como hombre de la actividad privada y también política, ¿tenés lineamiento de ese plan, lo escuchaste, decís “va por acá, lo conozco”?

Últimamente me estoy reuniendo mucho con gente de Morón que está vinculada al diputado Martín Rodríguez. También con directores como Jorge Calvo, Leonardo Montiel, mi agrupación está haciendo el trabajo para el PAMI y ellos mismos nos están bajando contenidos, líneas de cómo van a enfrentar la pos pandemia. Creo que esto va a tener resultados no inmediatos pero seguros en el tiempo.

El 2021 es un año electoral, estamos en agosto del 2020 y como está la agrupación imagino que si te estás presentando es porque queres jugar. ¿Cómo se juega, cómo te imaginas que es el juego de la política?

Volviendo al tema del aglomeramiento que tenemos con todos los políticos, es la cuarta generación de mi familia que vive en Moreno y calculo que todos los políticos queremos lo mejor para Moreno, entonces creo que nos vamos a dar la oportunidad de pelear por un lugar para poder estar y ayudar desde la política al pueblo, al docente, preservando y potenciando la idea de familia.

Ese prototipo de construcción qué lugar le asigna al Concejo Deliberante

Me parece que desde ahí tienen que salir ideas, los 24 concejales se tienen que reunir y ver qué se puede hacer para mejorar, planear realmente, si es mejor hacer un Hospital pegado a José C. Paz que tiene un tercio de nuestra problación y cuenta con ocho hospitales, nosotros tenemos 1 en el centro de Moreno. Hay que planificar, desde ahí tiene que salir la planificación, desde el Concejo Deliberante, tiene que ayudar a la gestión, escuchar a todos con independencia de los lugares que tienen, sean de Juntos por el Cambio, otro peronista, comunista, tenemos que reunirnos y buscar lo mejor.

Porque en este lugar donde hacemos la entrevista pasaron dirigentes y funcionarios, ¿me podés explicar la distancia que hay entre el relato público y lo que se trata en un encuentro empresarial – político?

Por ejemplo a la empresa ha venido el intendente anterior antes de asumir, Walter Festa vino un sábado y el domingo era la elección. La señora Mariel también vino y hemos armado una reunión con empresarios antes de que ganara la elección. La charla que hemos tenido es colaborar entre todos y se compromete con nosotros a la vez para poder activar las empresas. Tenemos más de 300 empleados y tratamos de ayudarnos entre todos, hay gente nueva, hay gente vieja, hay chicos a los que hay que enseñarles y lo hacemos. Yo soy maestro mayor de obras, me recibí en la ENET Nº 1 de Moreno, pero por ejemplo el Colegio Alemán nos manda chicos de 6° Año para poder hacer una pasantía acá y quedarse o salir a buscar trabajo. Muchos de esos chicos se han quedado a trabajar con nosotros y es una alegría enorme poder ayudar, así colaboramos entre todos, eso es lo que me causa una grata sensación.

¿Por qué en este momento Mariano Caumo dice es mi hora de empezar a intervenir más visiblemente en la política y conquistar una banca probablemente en el 2021 o ser parte de un proyecto político? ¿Por qué ahora, que es lo que registrás como empresario y que te impulsa a ser parte de este esquema de construcción del aglomeramiento de unidad?

Tengo 50 años y me parece que es el momento indicado, cuento con experiencia, las vinculaciones o llámalas como quieras, he llegado a hablar con distintas personas y eso abre un poco la cabeza. Todo eso puedo aplicarlo por ejemplo en el Concejo Deliberante, hablar con distintas personas que también tienen su ideología, que no vengo a cambiárselas, simplemente es colaborar.