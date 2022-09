Causa mozzarella: «Estoy seguro que se cometieron delitos y nosotros confiamos en la justicia»

Ese trámite que nació como un error, que derivó en una presentación penal y luego un llamado al acuerdo entre las partes, el dueño de lo mozzarella y el Municipio de Moreno. Firma de un documento y pago de 2.465.000 pesos. El único eslabón que tiene saldo pendiente es la presentación judicial de tres concejalas y que cuenta con el patrocinio del Dr. Joaquín Nogueira: «El pago no tiene nada que ver con el juicio penal, la mayoría de los delitos son instantáneos, o sea, el delito se consuma cuando quien decomisa no tiene autoridad para decomisar ni razón para decomisar, el que distribuye comete un delito cuando distribuye lo que no es de él y asume que es de él y lo distribuye, así que los delitos ya se configuraron. Que lo desinteresen a Moncayo es un ahorro en el camino del juicio civil pero no el juicio penal, porque una vez que está iniciada la denuncia lo único que termina esa investigación es la sentencia o los estamentos anteriores que pueden ser sobreseimientos. Hay que investigar de dónde salió la plata para pagarle a Moncayo, hay que ver si hicieron las transferencias por partidas que corresponden, hay que ver si ya estaba previsto en el presupuesto pagarle 2 millones y medio que le pagaron, si no estaba previsto de qué partidas se hizo el pago. Esto es un tropezar permanente de gente que pretende resolver las cuestiones de forma muy chapucera.

La fiscal Pontecorvo es quien tiene la causa, ¿qué sabes vos de la investigación?

Bueno, la fiscal Pontecorvo le requirió al Ejecutivo una serie de medidas de prueba que nosotros habíamos establecido en nuestra denuncia que naturalmente no contestó. No contestó el Departamento Ejecutivo y supone que con el pago ya queda liberada. Nosotros confiamos en la justicia, sabemos que la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer y vamos a presentarnos para que el Ministerio Público no funcione solo él como acusador sino que va a tener el respaldo nuestro como acusadores en la figura de particular damnificado y nosotros sostenemos que, los concejales que defienden el buen funcionamiento institucional son damnificados en su representación popular cuando se gasta y no se sabe de dónde, cuando los funcionarios cometen delitos en su accionar que se debe esclarecer. Yo estoy seguro que acá hay delitos. La gente generalmente cree que un delito es cuando a un tipo lo matan para robarle la billetera. Si, eso es un delito, pero también hay un delito cuando alguien abusa de la autoridad, también hay un delito cuando alguien ejerce la función sin respetar lo que es la ley que le fija que es lo que puede hacerse con la función. Entonces cuando esto se transgrede vienen los delitos de incumplimiento de funcionario público y son todo una cadena de delitos específicos que pueden cometer los funcionarios públicos que son ignorantes o apresurados en su accionar.

En este caso, ¿no tenés dudas de que se cometieron una serie de ilícitos?

Si, yo estoy absolutamente seguro y lo que también digo es que son claros, los delitos, ¿por qué? Porque si le decomisaron y tenían razón para decomisarle ¿para qué le pagan? Si lo decomisaron y realmente lo distribuyeron, hay que ver todos los remitos de los comedores. Cuando uno empieza a descreer de lo que se plantea como hecho, la verdad no tengo ninguna constancia que haya distribuido en los comedores, aún en el mejor de los casos sí se distribuyó, distribuyeron lo de otro, entonces también hay un delito de abuso de autoridad.