HABLA SU ABOGADO GUSTAVO DE SIMONE –

ENCUADRE

ASOCIACIÓN ILÍCITA- La instrucción tuvo por acreditado con el grado de probabilidad exigido que las aquí imputadas; Myriam Luz Juárez, Lilian Teresita Juárez y Betiana Arazco -estas tres en su calidad de jefas y organizadoras-, conformaron una banda estructurada y con permanencia en el tiempo conjuntamente con Romina Yesica Vita, Gerardo Andrés Wenzel, Claudia Meniz y Cecilia Verónica Parentti con el claro objetivo de cometer un número indeterminado de defraudaciones en perjuicio del Estado Público Provincial y falsificaciones de Instrumentos públicos con el objeto de obtener un beneficio lucrativo propio. Así y al menos en el período temporal comprendido entre los años 2015, 2016 y 2017 aproximadamente, las hermanas Juárez actuando bajo un mismo modus operandi y aprovechando los cargos públicos que hasta ese momento ostentaban -la primera de ellas en su calidad de Delegada de Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) Moreno y la segunda en su calidad de Directora General de Seguridad de la Municipalidad de Moreno-, comenzaron juntamente con Betiana Arazco –hija de Myriam Juárez y sobrina de Lilian Juárez-, a obtener del sistema informático de U.P.C.N. y del Comando de Prevención Urbana (CPU) de Moreno datos de Auxiliares Titulares de Escuelas. Con los datos de estas personas, y mediante la elaboración de certificados médicos apócrifos a su nombre, procedían a la solicitud de licencia médica de estos agentes, quienes nunca se enteraban de ello, y a partir de dicha licencia se originaba una vacancia para un cargo de auxiliar no docente el cual luego era cubierto por personas a las cuales los aquí imputados convocaban y mediante la elaboración -en algunos casos-, de certificados analíticos secundarios apócrifos realizados por Romina Yesica Vita u otras de las personas presuntamente designadas por el gremio UPCN, los hacían ingresar en el registro de aspirante del Consejo Escolar de Moreno desde donde los seleccionaban para cubrir las mentadas suplencias innecesarias. Que a partir de ello estas personas que fueron convocadas como suplentes cobraban sin prestar los servicios al Estado provincial, y luego de ello repartían las ganancias con los integrantes de la banda descripta. Cabe destacar que las planillas, analíticos, dictámenes y certificados médicos luego de su confección eran remitidos a la Ciudad de la Plata, más precisamente al Departamento de Contralor de la Dirección General de Cultura y Educación en donde finalmente y también a sabiendas de la ardidosa maniobra eran recepcionados y cargadas por el Agente Liquidador, Gerardo Andrés Wenzel -Delegado de U.P.C.N.-, por Claudia Meniz y por otros Agentes de dicha repartición quienes desconocían -gracias a la labor del mentado Wenzel y Meniz- la ilicitud de dicha maniobra. Finalmente también es dable resaltar que la maniobra supra descripta no podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de la Sra. Secretaria del Consejo Escolar de Moreno –Cecilia Verónica Parentti-, quien siendo la responsable del área de Personal Auxiliar no docente de dicho organismo también con claro conocimiento de la espuria maniobra desplegada por el resto de la banda de la que formaba parte omitió llevar adelante un adecuado control tanto al momento de confección del listado de aspirantes como al momento de la remisión de planillas a Contralor de la Ciudad de La Plata el cual fue delegado en personas del gremio U.P.C.N. Los hechos antes señalados, en relación a las imputadas Arazco Myriam Betiana y Juárez Lilian Teresita, fueron calificados como asociación ilícita -en su calidad de organizadoras- en concurso real con defraudación en perjuicio del estado reiterado 11 hechos consumados y 6 hechos en grado de tentativa, en concurso real también con uso de documento público falso reiterado 67 hechos .- En relación a los nombrados Vita Yesica Romina, Wenzel Gerardo Andrés, Parentti Cecilia Verónica y Meniz Claudia Silvia, en orden al delito de asociación ilícita en concurso real defraudación en perjuicio del estado reiterado y uso de documento público falso reiterado. Por la imputada Carnero Emilse Lorena, fue calificado como asociación ilícita en concurso real con uso de documento público falso reiterado -62 hechos– e incumplimiento de los deberes de funcionario público. –

LILIAN JUÁREZ INSTRUYE A SUS ABOGADOS – GUSTAVO DE SIMONE Y MARIELA DE SIMONE

Luego que la Jueza de Garantías (Adriana Julián) dicta el auto de elevación a juicio de la causa conocida como de «títulos truchos – Consejo Escolar de Moreno», Lilian Juárez que está privada de su libertad desde octubre de 2018, pide a sus abogados que expresen, cuenten y expongan su verdad ante los medios locales. Subraya el Dr. Gustavo De Simone, su defendida siempre estuvo a derecho a diferencia de Myriam Juárez que desde el 2018 está prófuga (Bettiana Arazco, hija de Myriam, está detenida):

DR. GUSTAVO DE SIMONE /ABOGADO DE LILIAN JUAREZ

Si Lilian Juárez colaboró en la investigación, estuvo siempre a derecho, ¿por qué se le negó la excarcelación o no accede a un arresto domiciliario?

Porque en este país se dice una cosa y se hace otra. Tenemos el principio constitucional de la libertad durante ante el proceso, también en la Provincia con la fianza suficiente una persona en libertad, pero esto se vulnera con una simple frase entiendo que va a intentar eludir la acción de la justicia por la pena en expectativa lo cual es una barbaridad cuando la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no es un elemento. No compartimos la prisión porque Lilian siempre estuvo a derecho.

La figura que pesa sobre Lilian Juárez, Myriam Juárez y Betiana Arazco es pesada, asociación ilícita, organizadoras. Digame, ¿Lilian Juárez no tiene nada que ver en esto?

Vamos a decir lo que dice el expediente, y voy a empezar con lo que dice el fiscal (Soñora) en su requisitoria y que la Jueza de Garantías (Julián) lo toma, al analizar las pruebas y los testimonios. Refiero esto porque se dijo que es una resolución impecable. Como elementos de prueba para imputarle el delito está la declaración de Victoria Cabezas donde nombra a UPCN y no a Lilian Juárez. Hay dos denuncias de Mónica Berzoni (ex presidenta del Consejo Escolar) donde le preguntan si ella sospecha de alguien y responde que no. A fojas 243 a 245 ella (Berzoni) nombra a Myriam y habla de una conexión en La Plata que considero, si esto sucedió, debe ser indispensable, por ahí debe estar más el tema, pero acá empezamos por abajo más que por arriba. Está la declaración de Félix Jorge quien nombra a Bettiana Arazco, de Lilián Juárez nada. Luego Elio Nievas, nombra a Bettiana y Myriam como el cerebro, esto me consta pero lo dicen en la requisitoria. Pero acá me detengo porque hay algo que me llamó poderosamente la atención porque si un fiscal llama a un testigo o a un imputado, insiste en preguntar por Lilian Juárez cuando no la nombran. Elio Nievas dijo creo que le daría algo, no lo sé.

¿Lo que me está diciendo es que por las personas que dieron testimonio no hay nadie que vincule a Lilian Juárez que la vincule?

Al contrario, que ella no tenía nada que ver…

Es lo que dice usted

No, le estoy dando los nombres para que vaya al expediente y los lea (sic). Pero no siquiera el expediente, la requisitoria del fiscal que transcribe y dice que hizo tal cosa por tal cosa. Después está Natalia Coronel que refiere que le consulta a Lilian cómo ingresar a la policía y mi defendida le responde esperá el concurso si no saliste. Pensemos, una supuesta organizadora que lucra, que saca plata no puede responder eso. Luego Coronel dice que Lilian le responde que no entiende del tema, andá al gremio, porque esta persona tenía una planta en el gremio y es Myriam quien le firma unos papeles (para ingresar como auxiliar). Sigo, Yesica Vita que se presenta como colaboradora en la causa, nombra a Myriam Juárez, Bettiana Arazco y dice, textualmente, que manejaba todo desde arriba. De Lilian no habla.

¿Hasta aquí lo que describe es que el fiscal buscó preguntar más sobre Lilian Juárez más que por Myriam Juárez?

No, porque espontáneamente nombraban a Myriam y Bettiana entonces no hacía falta preguntar, pero reitero que no es que está en el expediente sino que lo grave, para mí, arbitrario diríamos en justicia, está sacado del requerimiento (de elevación a juicio). Sigamos, a Marcela Rooney le preguntan por Lilián y responde que no la vio nunca, ¿cómo es posible si es la organizadora?

No puede ser una muy buena organizadora, trabajar muy bien y nadie la nombra, como abogado habrá conocido o escuchado de casos

Piense que una persona brillante ocupa cargo muy importante y lo usa, sería entonces ella la Secretaria del Sindicato de UPCN y no una auxiliar que tenía que trabajar para ganar 30 mil pesos por mes.

El Dr. Gustavo De Simone continúa leyendo la hoja de ruta, nombres, apellidos, como Juan Alagastino, Sebastián Nassif, Sergio Pazos, todo en la línea argumental que en la requisitoria de elevación a juicio de Fiscal Soñora y que transcribe, por lo que afirma el letrado, la Jueza de Garantías Julián, no hay declaraciones o testimonios que ubiquen a su defendida como organizadora sino que debería estar sobreseída de la investigación penal, y declara que «se han violado todos los plazos para una prisión preventiva». La señora Jueza nos manda la requisitoria de elevación a juicio en diciembre de 2019, la contestamos, y un año después se digna a dictar el auto de elevación a juicio:

Como sugiere leer la requisitoria de elevación, le pregunto por la declaración de la Bettiana Arazco, que es señalada como organizadora de lo que llaman «la banda»

Las personas tienen la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria y así lo hizo esta señora por medio del artículo 317 del Código Procesal Penal. Textualmente dice, mi Tía Lilian, si bien no la quiero, no la voy a ensuciar gratuitamente. Ella sostiene la inocencia de su madre porque es quien se hace cargo de todo el procedimiento.

Pregunto a partir de sus argumentos, ¿considera que es una causa armada contra Lilian Juárez, que no hay elementos probatorios que la incriminan en la asociación ilícita?

No hay elementos claros, objetivos y jurídicos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

¿Entonces todo está direccionado a Lilian Juárez?

No me animaría a decir eso, hay una serie de sospechas a partir de devoluciones, le comenté que en el año 1995 a partir de denuncias que hizo ella dos consejeros escolares terminaron renunciando. Es cierto que no se avanzó en esa causa, pero creo que lo que está viviendo podrían ser devoluciones políticas. También puede ser, como ocurre en la justicia, que se busque una solución y entonces no la tiene a Myriam pero si a Lilian y ya está. Por eso le pido que lea la requisitoria y encuentre si Lilian participaba o si era organizadora . Utilice la palabra arbitrario porque que es jurídico, de la justicia, el o los fundamentos no son aparentes tienen que ser reales, y en este caso a los sumo debería tener una falta de mérito«.

¿Para usted es inocente?

Absolutamente, es una víctima del sistema y se ha metido en cosas políticas muy fuertes y está pagando las consecuencias, además por ser la tía de una persona que tuvo problemas con la justicia. Es más fácil cerrar todo en una bolsa, seguir para adelante y cerrar el tema antes que investigar.

Grageas de la entrevista, anexos políticos: el Dr. Gustavo De Simone indica:

«Digo que la justicia no ha sido tan eficaz con una persona prófuga, en ese sentido no ha sido impecable»

«Presiones a la justicia de sectores políticos hacia Lilian Juárez (toma como dato una agresión física que sufrió ella en la campaña electoral de 2015 sugiriendo la supuesta responsabilidad de sectores que respondían a Aníbal Asseff)