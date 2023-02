Cedió el patio, cráter a la vista

La Escuela Primaria N° 10 abre su corazón a los /as trabajadores, docentes y auxiliares, a niños /as en las semanas de intensificación, previo al inicio 2023.

Servicio educativo con larga trayectoria en Francisco Álvarez, localidad de relevancia que no posee servicio agua potable y cloacas. No hubo choque de placas tectónicas pero el suelo del patio colapsó generando una cráter ante la mirada impávida de los /as presentes. No fueron los pozos ciegos que ahogaron su capacidad operativa, ya que se encuentran más cerca de la entrada, lejos del cráter. La explicación o causa estaría en un caño que se colocó para la salida del agua de los techos. La rotura de ese conducto realizó un proceso invisible que fue comiendo la tierra hasta mostrarse en magnitud. El enorme agujero en la Primaria N° 10 impone un trabajo profundo para consolidar efectivamente el patio de los niños /as.

A una semana y media del comienzo de clases, visualizando la obra que demanda un hecho inesperado, deja de ser hipótesis afirmar que «el riesgo es tan grande» que no sonará la campana normalmente el próximo 1 de marzo.