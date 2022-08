Cedió la losa de una construcción sin cartel de obra

El desprendimiento se produjo antes del mediodía de este sábado en la obra ubicada entre las calles Libertad y Victorica.

Según dos fuentes oficiales, los trabajadores que estaban allí pudieron salir del lugar donde se produjo la caída del techo y de tal manera no hubo que lamentar heridos. La malla metálica cuelga sin la carga de cemento que hasta hoy tenía esa parte del techo.

Algunos detalles visuales están colgando sobre los puntales de la edificación adentro de la obra, un permiso particular que sigue en altura, como un «datito de color político». Administrativamente los constructores no exhiben el cartel obligatorio que debe estar a la vista de cualquiera, toda una curiosidad al tratarse de una obra que tiene en sus puntales, por autorización del particular suponemos (en el perímetro interno) dos pasacalles de Evita Eterna de Agustín Balladares, joven del Movimiento Evita que quiere pelear la Intendencia de Lanús, y a centímetros de éste (lado de afuera) el de Mariel Fernández Conducción.

La caída de la losa tal vez le imponga a Obras Particulares, que depende de Obras Públicas, exigir el cartel de obra, además de solicitar informes sobre un hecho que por el destino no fue una desgracia.

Tal vez alguien prepare un pedido de informes que por el destino marcado no será respondido