EN LA SESIÓN DE AYER EL TEMA QUE SE CONFIRMA HOY –

El jueves en el prógrama Quórum plantea la ilegalidad porque interpreta el pacto de Responsabilidad Fiscal que Festa firmó en la gestión Vidal. Ante la pregunta de la cantidad /es, no responde NADA PRECISO. Adelanta como al pasar la cifra de 400 personas nombradas en Gobierno o directamente por el ex intendente Festa. A esta altura y a los fines que persigue la mandataria local, ya no se discute la que se llamó «barbaridad» Pacto Fiscal porque ese instrumento hace valer lo que entiende como un acto de justicia: beneficiar a los que trabajan expulsando a los que llegaron de la mano de los acuerdos políticos. Lo que debe hacer el NUEVO gobierno es detallar si no trabajan, caso contrario es el inicio de un largo conflicto laboral y político.

Es una línea tan delgada como peligrosa y conflictiva, pero Mariel Fernández conduce y ejecuta. Reordenar la planta es un eje que con absoluta claridad fue expuesto por dos dirigentes de relevancia: Mariano West que no busca ningún cargo público y Patricia Rosemberg que es la Jefa de bloque del Frente de Todos. Ambos plantearon y sin matices, que el Poder Ejecutivo debía tomar una decisión en este diciembre, arrastrar la «inviabilidad» no era un buen síntoma o señal.

AYER NOMÁS

Tarde de calor en el recinto del Concejo Deliberante. El oficialismo extiende el horario, vulnera el reglamento porque no tiene 13 manos para sentir que el quórum es POSIBLE. El resto de los ediles está por la zona de influencia. La noticia sobre los despidos crece. La angustia, bronca y grietas internas están en el Orden del Día. Hubo sesión porque dos mujeres concejales Gisele Agostinelli y María Selva Aguilar, de Juntos por el Cambio, son las primeras en comprender que el Presupuesto es una herramienta imprescindible. Ahí hubo catorce presentes y el señor Lafalcé como Secretario del HCD abre oficialmente la sesión extraordinaria. Con quórum ingresó el resto de legisladores /as (con excepción del ex presidente Horacio Chiqué).

Más rápido de lo previsto por el Frente de Todos, Mirko García de FAP en Juntos por el Cambio, puso en la transmisión en vivo y para los presentes, la terrible situación de inestabilidad laboral que desplegó el gobierno de Mariel Fernández: «Han recibido cientos de notificaciones de compañeros que van a quedar en la calle como si hubiera una reforma administrativa que se va a poner en marcha, esa fue la respuesta que obtuvimos durante el día de ayer al gesto de seguir charlando. En el medio del día de ayer, durante el cuarto intermedio, cientos de trabajadores municipales han sido notificados de mala forma, esa fue la respuesta al gesto del cuarto intermedio. No quiero ser el malo de la película, ni ofender a nadie, pero me parece que la respuesta que recibimos contemplando las fechas sensibles a nuestro pueblo, no son las que merecíamos. Todos somos amigos pero el poncho no aparece, la primer seguridad que tiene que tener un trabajador es la de trabajar, después de todas las conquistas sociales en las que el peronismo tuvo que ver, acá han pescado con red en distintas lagunas, se está cercenando la posibilidad de trabajar a muchos compañeros por pertenecer a un espacio político, esto es claro. Como peronista reconozco que cada uno debe producir lo que consume, y aquel que no lo hace no puede estar dentro del esquema de una comunidad organizada, eso es cierto, pero no pueden tapar el sol con un dedo, acá han pescado con red, han agarrado compañeros trabajadores que pueden documentar y acercar pruebas fehacientes de su tarea durante mucho tiempo, aferrados hasta con citas gremiales que se han pasado por un papel limpiándose la nariz, los han arrojado a un cesto de basura. Somos todos compañeros pero el poncho no aparece, han pescado con red en lagunas del mismo espacio ideológico por pertenecer a un espacio político«.

AUDIO 1 GARCIA

Patricia Rosemberg fue la única concejal de la lista ganadora del Frente de Todos que asumió posición y pidió la palabra. Tras votarse que en el algún apartado de la gran emergencia se diga que las PARITARIAS SON LIBRES, la Jefa del bloque oficialista, declaró: «No se atenta contra las trabajadoras/es que durante estos años también han sufrido la realidad económica del Municipio y también de la Provincia y la Nación. Cada uno de nosotros tiene que bregar porque cada uno tenga estabilidad, condiciones laborales dignas, herramientas de trabajo, por qué y para qué tenga con que volver a su casa y contar que se hace. Creo que lo que venimos a hacer acá es en gran parte poder garantizar, es lo que estamos votando hoy, con el Presupuesto y la Emergencia que cada uno tenga las condiciones adecuadas para trabajar. Tenemos que defender los derechos de todos/as los vecinos/as y de cada uno de quienes trabajan de la mañana a la noche aún en condiciones indignas. El espíritu de este Municipio es que cada uno tenga los servicios que corresponden, garantizar los derechos que como Municipio, el espíritu es también defender la fuente de trabajo de quien trabaja».

AUDIO 2 ROSEMBERG

La intervención de Karina Álvarez, ex candidata a intendente por Consenso Federal, fue dirigida a la entidades gremiales: «Los compañeros municipales están representados por cuatro gremios, el día lunes calculo que los sindicatos se van a reunir y van a ver la problemática que se presenta en este distrito. Yo también represento a trabajadores porque pertenezco al Sindicato del Comercio y se lo que pasó en estos 4 años, me parece que estamos tratando dos temas: es entendible lo que pasó en el día de hoy, pero para eso están los gremios que representan a los trabajadores, en este recinto hay que tratar los temas que vinimos a hablar».