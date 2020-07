0 shares







LO DE RUTINA Y POR LA PANDEMIA

Director General de Política, Desarrollo y Fiscalización del Medio Ambiente, un nombre amplio para un hombre que tiene veinte años de trabajo en el área.

Germán Segado tiene competencia directa en el control sobre las industrias, las esenciales, quienes poseen permitidos y las que abrirán por fase. A propósito, tras ubicar el Decreto presidencial y la habilitación básica (alimentos, limpieza, medicamentos), Segado ubica otros motores que funcionaron en el distrito: «Producción de madera, algunas industrias de vestimentas, algunos procesos específicos para algunas obras u otros procesos productivos de otras industrias indispensables, se va agrandando un poco el abanico de rubros con permiso. Hay un protocolo oficial pero en general son los mismos lineamientos. Lo que se verifica es que la industria lo esté aplicando, entre otras cosas se habla de distanciamiento, de uso de barbijo, de sanitizante, evitar el contacto o que convivan personas de turnos distintos, hay una serie de lineamientos para cumplir con el protocolo y evitar la posibilidad de contagio.

En este trayecto recorrido se han dado hechos notables una avícola Prosavic, Vimar y Sintaryc ¿qué me pueden comentar de lo que ustedes registraron en estos tres lugares?

En Sintaryc en su momento cuando contactan un caso de covid positivo o con síntomas compatibles hay un protocolo a aplicar, hay un cese de actividades. Lo que se busca en el área de salud es obtener información para averiguar los contactos estrechos que tuvo esa persona y después se verifica si el área puede seguir realizando actividades previo a una desinfección total y verificando que cumpla con todo el protocolo. Muchas veces lo que se hace en un área en particular, lo que se busca es generar el menor daño posible pero siempre cuidando la salud de los trabajadores y la población. A veces lo que se hace es un cese total de la actividad o parcializado.

¿En el caso de la avícola fue un cese parcial?

No, se clausuró.

¿Esa clausura se da por la cantidad de contagios o por qué los protocolos, además de los contagios, no son los adecuados?

Cuando se genera una cantidad importante de contagios y en el momento de recaudar información no se tenía control, no se contaba con toda la información, entonces habíamos dictado un cese de actividades. Cuando nosotros vamos a verificar que estén cumpliendo el cese encontramos que cierta parte de la industria se encontraba funcionando entonces como un principio de precaución clausuramos hasta que se junte toda la información y se cumpla con todas las condiciones estrictas del protocolo. Por ejemplo teníamos contactos estrechos de Covid cumpliendo funciones en su puesto de trabajo por eso decidimos clausurar.

Sobre el caso de la empresa VIMAR ¿pueden confirmar si esas personas que estaban en el turno noche no concurrieron luego al turno mañana, porque eso hace la trazabilidad epidemiológica, pero también de control?

Lo que hacemos nosotros cuando nos enteramos de que hay un caso positivo damos el cese, es frenar la producción y empezar a recabar información de los contactos estrechos ya sea la familia, en el puesto de trabajo, esto lo hacemos con gente de epidemiologia de la Secretaria de Salud para evitar los contagios, para ver quien tiene que estar en cuarentena y quien no. Lo que pasó es que se fueron dando un par de ceses escalonados, siempre nos ocurría que era en el turno noche, hubo un momento que fueron todos los operarios de turno noche y la gente de salud no tenía bien los datos de cuantos trabajadores había en el turno noche, entonces nosotros vamos y colaboramos, somos un poco el brazo ejecutor, optan por momentáneamente cerrar el turno noche hasta que no se tenga claro todos los trabajadores que había y los contactos estrechos para que no se sigan contagiando. Lo que se pide es que entre turno y turno haya un espacio de quince minutos para que no se crucen los operarios, de otra forma podrían seguir trabajando. Todos los casos que se fueron confirmando fueron de turno noche

¿Cuál es el número de casos de covid en la avícola de Cuartel V?

Llegó a tener alrededor de 27 contagiados

¿Y Vimar?

Con posibilidad de equivocarme te puedo decir 7

Sintaryc el número que tenía llegaba a 9

No te lo puedo confirmar, se que una línea de producción tuvo que parar, son empresas que cumplieron con el protocolo. Que haya un caso positivo no es para echarle la culpa a la empresa, muchas veces aplican el protocolo y eso no evita los contagios. Se trata de minimizar entonces los protocolos no son infalibles aunque sea aplicándolo al 100% porque muchas veces viene de afuera. Se pudo confirmar relación de casos entre Vimar, Sitarnyc y una empresa más.

¿Entonces como toman contacto con los casos o la información?

Tenemos dos líneas de trabajo; una de rutina verificando las industrias y que cumplan el protocolo, mientras otro grupo de trabajo con el equipo de Salud, lo que hacen es ir donde hay confirmados de Covid o con síntomas compatibles. Cotidianamente trabajamos con estas dos, cuando no hay una industria con Covid positivo y ponemos la totalidad de los trabajadores fiscalizando industrias, verificando el cumplimiento del protocolo. Ellos presentan un protocolo, nosotros verificamos que cumpla con los requisitos mínimos después vamos a las instalaciones para ver que se esté aplicando efectivamente

En la gacetilla oficial del Municipio aparece el número de ocho empresas observadas pero quedaban tres sin apertura

Muchas industrias, muchas de esas 8 industrias fueron cesadas las actividades en reiteradas ocasiones, en Sitarnyc nos tocó darle el cese en más de una ocasión, lo mismo que Vimar. La verdad que todos esos ceses que se dieron fue por caso positivo, entonces se para la pelota, se verifica cual es la situación, cual es la particularidad de la empresa, si es una línea de producción, si es un sector aislado, quienes eran los que trabajaban y en función de eso se determina una desinfección total del establecimiento o si se puede seguir tratando de generar el menor daño posible a la producción de la empresa, siempre poniendo en prioridad la salud de los trabajadores

Por este cuadro de gran emergencia y de control, ¿tienen un mejor panorama de cómo trabajan las empresas, con independencia del coronavirus?

Depende al rubro, la característica de la empresa. Hay empresas desde el punto ambiental que tienen una responsabilidad que realmente son ejemplo y otras que son medias desastrosas y le tenemos que estar en sima. Yo hace 20 años que trabajo en el municipio, mas o menos conocemos las empresas, los rubros y estamos mucho más encima de una que de otras, porque son las que nos traen dolor de cabeza por no cumplir con la legislación actual

No puede dar los nombres, ¿los rubros más complejos?

Las industrias químicas, frigoríficos, curtiembre, tenemos fábrica de harinas proteicas, planta de residuos peligrosos y especiales que tienen que estar fiscalizadas no solo por el ente municipal sino por Provincia y Nación.