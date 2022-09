Por Mara Laudonia.- Chevron y Total se comprometieron a incrementar inversiones por US$ 1.030 millones en 2023. Durante su estadía en Houston, Texas, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo el viernes extensas reuniones con el sector productor de petróleo, gas y bilaterales, en las que Chevron y Total prometieron aumentar sus inversiones para 2023, indicaron fuentes oficiales.

Las conversaciones con las empresas al respecto continuarán pero, Total confirmó a Massa inversiones por un total de US$ 700 millones para su proyecto de desarrollo Fénix en la Cuenca Austral en petróleo convencional.

En tanto, Chevron anunció un incremento respecto de sus inversiones ya pautadas, de US$ 330 millones, cuando anteriormente estaba previsto invertir US$ 700 millones. Chevron utilizará los recursos para invertir en un tercer área de producción en Vaca Muerta, para producir petróleo no convencional o shale.

Los anuncios de inversión se dieron luego de la reunión que mantuvo Massa con Clay Neff, presidente de Exploración y Producción para América Latina y África de Chevron; y Eric Dunning, director general para América Latina, entre otros directivos.

Para afianzar aún más la relación, por la tarde Massa fue de visita a un Centro de Operaciones de la firma, ubicado en un imponente edificio de Chevron en el centro de Houston, donde también fue recibido por Neff.

Massa estuvo acompañado por el asesor en asuntos internacionales Gustavo Martie Pandiani; la secretaria de Energía, Flava Royon; y el presidente de YPF, Pablo González.

Uno de los gestos del Gobierno argentino con Chevron fue la promesa de volver a poner operativo el decreto 929 firmado en 2014, una norma que la gestión de Mauricio Macri dejó sin efecto, imponiendo trabas para la operatoria en el manejo de las divisas.

Massa, quien en su discurso subrayó la necesidad de dar más previsibilidad al sector y de una nueva ley que pronto enviará al Congreso atendiendo la necesidad del sector de una mayor previsibilidad en las reglas de juego, instruyó a la secretaria Royo, de armar la resolución específica que recompone el sistema anterior y que beneficiará a Chevron, una de las primeras que apostó en invertir en Vaca Muerta.

«La resolución 929 era una vieja deuda con Chevron. Con ella, se reconoce el cumplimiento de inversiones que hizo la firma durante este tiempo», explicó Royon a periodistas.

Falta aún un intercambio de información con la firma de los planes de inversión y el plan del uso de divisas, antes de cerrar la resolución.

Royon, antes de partir rumbo a Buenos Aires luego de una jornada maratónica de reuniones con energéticas, remarcó que Chevron se mostró muy interesada en reinvertir en la generación de divisas, en Vaca Muerta.

La iniciativa significa, agregó, «un mensaje al sector de que habrá un continuidad del Estado con las políticas en un sector donde los tiempos para dar sus frutos son de largo plazo».

La resolución, según trascendió, sería firmada el lunes próximo, y será diseñada sólo para favorecer a Chevron.

Sin embargo, también será un alerta para el resto de la industria para que siga el ejemplo de Chevron, en la línea de que el Gobierno busca incentivar una mayor producción con un conjunto de nuevas medidas.

Es que con esta normativa, Chevron gozará de la suma de dos beneficios en la disponibilidad de divisas: por un lado, los establecidos en el reciente decreto 277 de la producción incremental por encima de cierto nivel que permita exportar, para obtener un 20 % en divisas; y por el otro, la resolución que saldría el lunes le supondría un 10 por ciento adicional, sin las restricciones vigentes, explicaron fuentes oficiales a Télam.

En el intercambio, la firma se comprometería en los próximos días a entregar un plan de financiamiento de inversiones y de necesidad de divisas, para coordinar las operaciones con el Banco Central.

En este sentido, se determinó que no habrá reclamos hacia atrás. «La resolución reglamenta el decreto 929 hacia adelante», precisaron las fuentes oficiales.

Massa mantuvo durante la mañana del viernes una bilateral con Chevron y por la tarde siguieron las conversaciones durante una recorrida por la Central de Operaciones del edificio que Chevron tiene en el centro de Houston.

Durante las reuniones con el sector Massa prometió que llevará un marco normativo que atienda las necesidades mutuas de inversión y de divisas

Si bien este esquema es sólo para Chevron, las empresas que deseen aumentar su producción podrían verse beneficiadas también con mayores incentivos, e YPF podría llegar a ser una de las candidatas a tomarlos en un año y medio, según las proyecciones de inversión y producción, indicaron las fuentes consultadas.

Por otro lado, durante las reuniones con el sector Massa prometió que llevará un marco normativo que atienda las necesidades mutuas de inversión y de divisas.

En paralelo, el equipo económico se encuentra diseñando una ley marco para el Hidrógeno y el GNL, e irá por el diseño de una Ley Corta, que piden las empresas y que será finalmente parte del mismo paquete normativo, que exponga un acuerdo de las inversiones, que contemple el acceso a divisas y que reglamente el uso de proveedores locales para aumentar el empleo, entre otros puntos reclamados por las empresas,.

Se dijo aquí en numerosas oportunidades que «Vaca Muerta representa un salto cualitativo», reforzado en el contexto de la Guerra en Ucrania, que por distintas razones el mundo mira a la Argentina, y no mira hoy inversiones en el rubro en Rusia o China.

Por otro lado, dicho yacimiento «se encuentra en un estado de maduración tal que el nivel de productividad es similar al nivel de EEUU», resaltó Royon.