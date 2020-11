0 shares







Luego de multitudinarias movilizaciones en rechazo de la Megaminería en la provincia, denuncian que el gobierno de Arcioni y la policía provincial detienen y allanan irregularmente a sus impulsores. Compartimos el comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH)

Persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias en Chubut

El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería.

Allanan la casa de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular.

#Chubut El ministro de Seguridad, Federico Massoni comandó las hostigaciones y allanamientos contra asambleístas



“Luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional, el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los pic.twitter.com/zrNI6u7o2A — ANRed #25Años (@Red__Accion) November 13, 2020

Chubut convulsionada: luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno. Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de “ecoterrorista”. Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el Ministro Massoni no tienen justificación alguna. Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial.