Chubut: Represión y desalojo en la Ruta 3 de Asamblea en Defensa del Agua

Por la Asamblea.- ¡Alerta Total! En horas de la madrugada desalojaron la Ruta 3 con un fuerte operativo. Los manifestantes no presentaron resistencia pero los efectivos igual se ensañaron y reprimieron…llevaron detenidos a personas a la Comisaría 2°.

Teléfono de comisaría 2° de Trelew: 02804426845

Se ruega difundir por todos los medios

La seguridad de los compañeros DEFENSORES DEL AGUA está en riesgo.

Lxs compas están bien. Identificaron a todxs lxs autos y conductores. Hubo un auto q se negó a la identificación y lxs detuvieron en forma violenta. Era banda de yuta, no había opción de resistir. Ahora hay gente en la comisaria segunda exigiendo la liberación.

En horas de la madrugada llegan las fuerzas al corte de la Ruta Nacional N° 3 en el ingreso a la ciudad de Trelew con intenciones de desalojar el corte pacífico y con garantías de circulación que venimos realizando las asambleas desde el 6 de mayo. Recordamos que el corte comenzó el jueves tras la sesión de Legislatura provincial que tiró a la basura en un día el trabajo de 6 meses de un pueblo entero por la #IniciativaPopularYA (con fundamentos tras 18 años de lucha para prohibir la megaminería en el territorio)

Desalojo de la Ruta 3

A las 3:29 hs. la policía con la presencia del ministro de seguridad Federico Massoni y el comisario general de la policía, Paulino Gómez, llegaron en autos no identificados pertenecientes a esta fuerza y un colectivo del Hotel Provincial con gran cantidad de efectivos (más de 100), la montada, motos. Traían consigo la orden del Juez Lleral emitida a la Gendarmería el día 6/5 diciendo que internamente había arreglado el desalojo. Es decir no tenían orde propia y no constraba en ningún lado dicho «arreglo».

Los/as defensores del agua se organizaron rápidamente para resguardar la integridad de todos/as. La Policía labró un acta con nombres y DNI de los voceros que mediaron en la situación. Pidieron identificación de todos los/as conductores de vehículos antes de la partida. A pesar de que todo fue sin mayores iconvenientes, la policía había salido de «caza» y no se irían con las manos vacías: se llevaron detenidas a 3 personas.

A media mañana una de las detenidas había sido liberada, mientras lxs vecinxs reclamaban en las comisarías la liberción de lxs dos restantes.

A la impunidad, corrupción, violencia y entrega, el pueblo responde como lo demostró anoche: con organización, cuidado comunitario y convicción por la defensa del agua y la vida para todxs los chubutenses.