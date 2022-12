«Decenas de miles de horas de clases pérdidas en 2023»

Carlos Lana, consejero escolar de Juntos por el Cambio repite en cada oportunidad que «él respeta al electorado que los votó» como un claro modo de diferenciarse del resto del bloque que tiene esa fuerza política en el Consejo Escolar. Considera que por deficiencias no resueltas en infraestructura escolar, sumado al ausentismo docente, los /as alumnos /as de Primaria y Secundaria del distrito de Moreno han perdido decenas de miles de horas de clases en este año. Apunta que el gobierno de Axel Kicillof tomó una decisión insuficiente para recuperar el tiempo escolar perdido al ampliar en una (1) hora el dictado de clases en pocas escuelas (al mes de noviembre se computaban cinco (5) establecimientos).

Lana también se refirió al funcionamiento del Consejo Escolar que «carece de tratamientos transparentes y adecuados al momento de tratar los proyectos de disposición» que tiene el voto del Frente de Todos y una parte de Juntos por el Cambio con dos de sus representantes. «Hay plata y recursos pero a lo largo del año el problema de desagotes de pozo fue una realidad», denunció Lana en el reportaje enmarcado en el balance del año de trabajo: