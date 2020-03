17 shares







CORONAVIRUS EN MORENO –

Si bien el parte oficial, trabajo que corresponde a la Secretaría de Salud, indica que son siete (7) los casos positivos, la jornada del 25 de marzo agrega desde la misma fuente oficial que en el Partido de Moreno la cifra de personas contagiadas con el COVID -19 asciende a la cifra total de once (11). Mañana estará el detalle si los nuevos confirmados (4) tienen relación o no con el caso Eric, quien regresó de Estados Unidos y no cumplió con el aislamiento obligatorio.