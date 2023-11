Cigna del Pueblo, el concejal sale de JxC para construir identidad política de abajo hacia arriba

Anuncia su salida de Juntos por el Cambio e inicia la construcción – armado de un bloque Del Pueblo. Con cierto criterio artesanal estampó en columneros una definición política que viaja al futuro inmediato: «…el odio no te da un móvil para convocar a un pueblo exhausto que lo único que pretende es estar en paz».

Es Milei y lo que encarna, más que un límite un final de época, el cierre de la hegemonía de los polos caracterizados en dos figuras. Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

«Por una Argentina grande, productiva y con arraigo me convoca el llamado de unidad nacional frente al revanchismo y quienes conciben al opositor como alguien a eliminar. Votemos con fe en la Argentina», cierra el mensaje público de Julián Cigna, concejal Del Pueblo, que entregó definiciones clarísimas a Desalambrar Tv:

¿Tu salida de JxC es resultado de algo anterior a la foto de Milei – Macri?

Estamos ante un proceso transicional de la política, con un fin de ciclo, que se terminan las dos categorías que definieron la política en los últimos 20 años, algo que lo expresé hace un tiempo atrás, me refiero a la centralidad del kirchnerismo y el macrismo, algo por lo que bregó para que concluya

¿Que se terminen significa trabajar para el exterminio? Kircherismo y PRO continúan

La discusión es la hegemonía no significa eliminar a nadie, incluso la política tiene que eliminar ese paradigma. La discusión es «la hegemonía que excluyen al resto» y eso es lo que se está terminando, la hegemonía de Cristina dentro del Frente de Todos o del panperonismo; y la hegemonía de Mauricio (Macri) que si bien la conserva le sale la derrota electoral luego de demoler a Larreta y luego a Bullrich. Yo fui candidato en 2021 encabezando una de las variables de JxC y me sumé bajo el principio de salir del país de Macri y de Cristina, salir de la discusión del Calafate – Recoleta, también bajo el precepto de que de la mala política se sale con mejor político y no con la anti política. La crisis de las coaliciones son resultado de no haber dado lugar a nuevas síntesis. La crisis también responde al pensar que las cosas bajan de la supra estructura, de acuerdos de cúpulas y no de que los dirigentes son los que representan un colectivo. Lo que está en jaque es la lógica de imposición, que el candidato de abajo solo sea representación del candidato que está arriba, eso no te da ninguna legitimidad, que te elijan con una varita o con una lápicera no te da virtud. Salir del confort, de la comodidad, de las etiquetas, volver a exigirle a la política, a toda, que deje de convocar desde el odio y hacerlo desde la idea. En este proceso transicional nos tenemos que animar a darnos los espacios para redefinir por qué y para qué hacemos política, qué queremos hacer con este país, con este distrito…

Es definitivo que te vas de Juntos por el CambioVoy a poner todo el esfuerzo para construir una identidad propia. JxC como lo conocíamos no existe más, entonces es difícil imaginar que me voy de algo que no existe. También te señalo que hay un peligro con Javier Milei que tiene que ver con toda la ruptura de los pactos democráticos que construyó la sociedad más que la política en los últimos 40 años. Las profundas diferencias que tuvo y que tengo con el kirchnerismo no me pueden dejar pegado del lado de la anti democracia y del odio

Me queda claro que te vas, no me queda claro hacia dónde y qué querés construir

En principio la zozobra de caminar un nuevo destino, pero será lo que vengo diciendo y sintiendo hace mucho tiempo que es construir de abajo hacia arriba, buscar la representatividad de algo genuino y no ser representante de los de arriba. Es un camino difícil para vamos a intentarlo, de construir en conjunto una propuesta local que hable de trate los temas que son nuestros; industrialización del distrito, desarrollo real de todas sus potencialidades económicas y que se traduzca en más y mejor trabajo para el pueblo morenense; la seguridad y la salud, temas que no están en la supra estructura de la política porque allí se manejan postulados abstractos que abajo no nos mueven el amperimetro, que no convocan. Los partidos que eran los instrumentos por donde se daba la política hoy son un impedimento para que la política se de.

Entrevista completa Desalambrar Tv: