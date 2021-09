Cinco muertes por COVID y 21 contagios

DÍA 536 DE PANDEMIA –

A una semana del primer test electoral hay números que no son encuestas pero que sirven al gobierno en el lenguaje electoral: Moreno en ocho meses aplicó cerca de 400 mil dosis. Si antes todo paciente con insuficiencia respiratoria era sospecha de coronavirus, hoy una persona puede presentar esos indicadores pero ya no se encienden tanto las alarmas y el hospital Mariano y Luciano de la Vega, bajo la comandancia del Dr. Álvarez, destaca que el único centro masivo de atención no tiene pacientes con COVID. Otro indicador: la positividad en los últimos catorce días fue del 5,6 por ciento.