0 shares







CONCEJALES /AS DE DOS BLOQUES LEGISLATIVOS –

Las manos alcanzan para el quórum necesario. La Comisión de Salud está integrada por Patricia Rosemberg, Marcelo Cosme, Karina Álvarez y Carola Hernández, Claudia Asseff, María Selva Aguilar, Roxana Ricart, Carlos Brancatto y Andrés Destéfano, que equivale por lo menos a cinco firmas que acompañan algo más que un básico pedido de informes.

Lo que piden:

1- Explicación urgente de las medidas de gestión y acciones legales llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo en relación y como consecuencia de los graves hechos ocurridos en el Geriátrico La Nona ubicado en la calle 2 de abril 1660 de la Localidad de Paso del Rey.

2- Cítese a la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Moreno Señora Analía Cabaña para que concurra al Recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Moreno el día y hora que la comisión sugiera y el Consejo determine.

La iniciativa que podría tener garantizado el dictamen, tiene un segundo trámite más agudo, es decir, obliga a los legisladores /as a confeccionar un listado de preguntas que la Secretaría de Salud, Ana Cabaña, debería responder en la misma sala de sesiones del Concejo Deliberante. Los dos proyectos que ingresaron esta tarde por Mesa de Entradas del HCD, de cuatro concejales del Frente de Todos (Chiqué, Vendrell, Olea y Hernández) y los ocho concejales de Juntos por el Cambio, coinciden en que lo ocurrido en el ¿geriátrico La Nona? y los distintos partes epidemiológicos oficiales que no registraron casos positivos en tiempo y forma, condujeron a una grave situación, deben construir las manos para una sesión extraordinaria, de acuerdo al artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que citan los dos proyectos de resolución:

Concurrir personalmente (NdR: la Intendenta), o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes. El Intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del Intendente ó Secretarios cuando haya sido requerida su presencia por Decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave.

Resulta evidente que la búsqueda no consta de los «simple o, normales» pedidos de informes. No se llama a la Secretaría de Salud al seno de la Comisión Legislativa, es la preparatoria de una sesión extraordinaria para que la funcionaria que no tiene «ningún protagonismo público», siendo la Secretaria de Salud, se enfrente a un parte del recinto que olfatea «interpelación».