Claudia Asseff destacó el gesto oficialista y espera un informe sobre el decomiso y distribución del Queso

LA CONCEJALA AFIRMÓ: HUBO ROBO DE LA MERCADERÍA

Claudia Asseff es la primer persona que contacta Emiliano Moncayo, el trabajador, monotributista,a quien el gobierno de Mariel Fernández le decomisó 2800 kilos de mozzarella para distribuirlos en comedores populares (aún el Ejecutivo entregó esos lugares donde habría llegado el queso). La Presidenta del bloque Juntos por el Cambio conocía la escandalosa situación antes que el tema tomara centralidad en la agenda pública, es decir, cuando la palabra del trabajador fue: «Bromatología me robó 2800 kilos de mozzarella».

En el Orden del Día de la sesión ordinaria del jueves estuvo el capítulo del QUESO. La autora del proyecto de PEDIDO DE INFORMES no fue Claudia Asseff sino la presidenta de la Comisión de Legales, Josefina Díaz Ciarlo del Frente de Todos. Esa decisión política del oficialismo de PEDIR INFORMES al Ejecutivo tuvo un alto reconocimiento de Claudia Asseff, como si se tratase de algo histórico que el bloque del nuevo oficialismo gane tiempo porque no hay dudas que saben qué ocurrió: Bromatología está conducida por cuadros y militantes del Movimiento Evita y de SOMOS, es decir, todo el procedimiento y destino social de la comida es conocido informalmente por los concejales /as del Movimiento Evita y de SOMOS, que componen el nuevo oficialismo.

La introducción no limita la palabra de la experimentada concejala en el recinto. Dijo Claudia Asseff sobre el faltante de 2.800 kilos de mozzarella: «Una cosa es la infracción que tiene el vehículo que transporta, y otra cosa fue y es no haber tomado el acta como corresponde del inspector interviniente con la presencia del chofer que iba llevando la mercadería y con los actuados posteriores, que fueron en menos de dos horas, donde el titular del transporte y el que se transportaba llevaba la mercadería, vino con la factura correspondiente de la mercadería que estaban transportando. Vino con los papeles que faltaban, si era la VTV del vehículo, y no sé si el seguro del mismo. Pero una cosa es el tema del incumplimiento de la norma del vehículo con el chofer y otra cosa es la mercadería. Acá hubo literalmente robo de la mercadería inicialmente. Y lo digo con conocimiento de causa porque cuando lo separan al chofer y se llevan el camión no tomaron el acta. Mirando si esa mercadería estaba en condiciones o no. El estado municipal con el poder de policía que tiene decomisa cuando la mercadería no está en condiciones o cuando se presume de ser robada, y las separa. Pero no la regala o la da, o está un mes sin saber si se fue por las nubes, o si la tiraron o la quemaron. Entonces, acá hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público, acá si en la secuencia de este pedido de informe, que nos faltan datos, vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué no se labró el acta en tiempo y forma? ¿Por qué no se labró el acta con la presencia del chofer? ¿Por qué después no se atendió al titular cuando vino con la factura y con el remito? Que eso es lo único que yo pude recabar para nutrir el expediente. Pero sí creo que es loable que el oficialismo que tiene la mayoría haya dado las manos y las dé ahora para que este pedido de informe nos permita saber quiénes incurrieron en el no cumplimiento de la ley. Lo que no está bien de ninguna manera es que la mercadería haya desaparecido, y lo que no está bien es que después por un comunicado sabiendo que estaba ésta denuncia en el Concejo Deliberante, se haya dicho que se regaló o se dio a los comedores. Porque ahí sí yo exijo en este pedido de informe, en un agregado que se diga a dónde fueron, qué cantidades. Esperemos los informes y pongámosle tiempo, que vengan a la brevedad. Que el informe venga en el término de la próxima sesión o de una semana, que el Juzgado de Faltas, Bromatología, Tránsito, que todos nos den la información por escrito, y si eso no aclara la situación estoy de acuerdo en llamar a los funcionarios /as a la Comisión o donde corresponda para que den explicaciones. Vuelvo a repetir, yo tengo muchos años acá, ¿y saben una cosa? Muchos pedidos de informes con otras irregularidades cuando fue lo de los camiones de vino y otra cosa, nunca nos dio el oficialismo un pedido de informe. Entonces me alegro que ustedes actúen de esta manera, me alegro que se hagan cargo porque hay que buscar los responsables, cada uno de nosotros no es responsable de las conductas de terceros. Pero si estamos para que se hagan cumplir.

El nuevo oficialismo ganó más tiempo, lo que permitirá ordenar hacia adentro lo que nunca debió estar tan en evidencia hacia afuera.

Bastaría hacer un breve consulta a todos /as los /as concejales /as, con mayor o poca experiencia, ¿cuántas veces el Departamento Ejecutivo respondió con amplitud y sin faltante los pedidos de informes que votó el Concejo Deliberante?

En situaciones de error explícito o de incumplimientos flagrantes, hay herramientas que hacen que se NOTE MUCHO el esfuerzo de mantener las mejores costumbres y hábitos, en definitiva nada nuevo pero que SIRVE como bálsamo en el cuerpo… deliberante.

Emiliano Moncayo, el trabajador a quien el gobierno le sacó 2.800 kilos de mozzarella o 1.300.000 pesos, sigue sin poder creer todo lo que pasa.