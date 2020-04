0 shares







RESULTADOS DE LA CUMBRE EJECUTIVA Y DELIBERATIVA –

Ayer por la tarde la Intendenta Municipal recibió a los legisladores. La reunión en el Salón Latinoamericano fue pensada para puntear los ejes que dejó el Comité de Emergencia COVID -19. No obstante, Fernández adelantó algunos proyectos que enviará al HCD con posibles tratamientos en sesión virtual (video conferencia, video sesión), en que se destaca un proyecto del Ejecutivo. Resultó ser el primer tema que Fernández puso en la mesa: un crematorio en Moreno.

Claudia Asseff, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, describió algunas cuestiones de agenda y trabajo articulado:

¿Cuál fue el primer punto que trataron en el día de ayer, en esa mesa de trabajo con la Intendenta Mariel Fernández?

Empezó con un crematorio, una propuesta de hacer un pliego para hacer una licitación con respecto a esto. Me parece bien, y hablé en otro medio, Moreno no tenía ante una situación extrema con esta pandemia no tenemos las condiciones en nuestra morgue. Después sale este tema, me parece importante, lo pone a consideración de los concejales respecto de armar un (proyecto) entre todos. Me pareció criterioso, con muchas preguntas porque empieza a ser el pliego en función de una empresa que es la que supuestamente se presentó como alternativa para licitar. EL Concejo Deliberante y nosotros somos los que tenemos que votar el llamado a…

¿Se hace un pliego con una empresa que se ofreció?

Claro, lo llamativo era eso, averiguando vino la empresa, no estaría mal porque todos la conocemos, es la de San Miguel y Morón, pero dijimos que hay que armar un pliego. Estuve averiguando, vino alguien y más o menos comentó cómo es lo que haría, como se hace en otros Municipios y la posibilidad de armar un pliego.

¿Cómo es en otros municipios? Se habla de una empresa de San Miguel

Esas son las preguntas, primero la idea de la confección de un pliego que tenía más o menos armado pero no era definitivo y quería que lo corrijamos. Uno ahí se expresó ampliamente preguntando todo esto, en realidad lo que está diciendo es “yo sé que hay una acá y otra allá, tomando comparativas de como son, elaboramos una propuesta y estuvimos preguntando cómo era y cual sería la posibilidad”. Esa es la verdad, no está cerrado con nadie. No es una privatización del servicio que es lo que dijimos que no estaría bien sino que se ponga un crematorio en Moreno.

Una tercerización de una parte del cementerio ¿sería así?

Sería así.

¿Está planificada una sesión?

Habrá una sesión virtual a efectos de también aprobar algunas cuestiones como ser un ATN para la compra de recursos alimentarios, ya estaría en estos días, serían 10 millones de pesos renovables. Algún otro tema con la Comisión de Hacienda, preguntábamos el ingreso de la Rendición de Cuentas. También tenían algunas propuestas y ver como podíamos aprovechar para hacer algo con el tema de reciclado de residuos.

¿Está claro el método de entrega de alimentos?

Las regiones y las zonas están manejadas por gente del Municipio que va a ser la que avisa, van a empezar en Moreno Norte donde se va a trabajar con un representante de cada espacio donde hay situaciones vulnerables o familias que están pasándola mal y podemos ayudar.

¿Hoy en Moreno Norte aparece la entrega de alimentos?

No, la primer reunión, la organización para la distribución posterior.

¿Cómo?

Todas las zonas son las ocho (8) regiones del distrito.

Tenía entendido que no eran esos los puntos sino las zonas más calientes que requerían asistencia

Las zonas más caliente de Moreno Norte según un mapa de situación de riesgo, Villanueva, La Perla y tres lugares más que no recuerdo, fueron marcándose sectores con masividad de problemáticas.

¿Se sabe cuándo se hará la entrega de alimentos?

No, primero no se va a hacer en forma pública y masiva porque sería desbordante, creo que hay que tener precaución con respecto a esto. A través de todos aquellos que en territorio trabajan con respecto a estos temas, iglesias católicas y evangelistas, unidades sanitarias, delegaciones, movimientos sociales, políticos, todos los que tengan trabajo territorial y visualicen una situación, se juntan las personas por región y se hace la distribución en el comedor, sociedad de fomento o en forma individual.