0 shares







YA NO CUMPLE NINGUNA FUNCIÓN EN EL GOBIERNO DE MARIEL FERNÁNDEZ –

Desde el estricto acto administrativo, la presencia del ex Intendente de Moreno como Secretario General del Municipio culminó el último día hábil de octubre. Debe consignarse que Ernesto Lombardi presentó la dimisión al puesto en la primer semana de octubre pero el compás y la espera tuvieron un tiempo más para el desenlace político. Existieron comunicaciones, re evaluaciones, incluso las partes barajaron un puesto de ASESOR CALIFICADO. No obstante la deconstrucción para un relanzamiento careció de cimientos firmes. Existen dos versiones que no se chocan. Figuras cercanas a Lombardi (NdR: este medio no habló con él) refieren un malestar creciente del ex Secretario General por medidas o decisiones vinculadas (particularmente) con el área de Seguridad.

Otra hipótesis señala que Lombardi, tras presentar la renuncia, habría intentado regresa en el mismo cargo y función, búsqueda que tenía el rótulo de «desprolijo e inadecuado» y que concluyó en un NO de la Intendenta.

Fueron cuatro meses de Lombardi como figura emblemática e histórica haciendo un aporte al presente que, sin lugar a dudas, tiene un nombre y una marca política: Mariel Fernández.