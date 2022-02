Comienzo de clases 2022: los riesgos no resueltos pero anulados y el SAE municipal con 20 artículos y leche en polvo

INFORME CON DATOS OFICIALES –

Sin ola de contagios a la vista, después de dos años atravesados por la pandemia, la decisión institucional del Estado es de alcanzar la «presencialidad completa» o «recuperar la normalidad». Como razón o fuente de deseo no está mal poner ese horizonte, pero la realidad como primer escollo formula una inquietud: los edificios tienen las dimensiones necesarias y un circuito de ventilación para albergar toda la matrícula como ocurría antes de la pandemia. La superpoblación escolar está vinculada a la falta de nuevas escuelas. Aulas modulares, polos educativos, se presentan como caminos para lograr INCLUSIÓN.

Electricidad, agua, techos y paredes, gas, son los puntos básicos innegociables, ejes de trabajo que la gobernación de Axel Kicillof definió como imprescindibles en el año 2020 (antes de la aparición del coronavirus).

¿Cuántas escuelas en el distrito de Moreno tienen garantizada la provisión de gas? Como la calefacción tiene fecha calendario, es probable que el inicio 2022 tenga cierre de la llave maestra y entonces no hay riesgos. Recuperar el servicio de comedor alimentario ¿no requiere de gas?

Por lo pronto en el mes de marzo, así lo informó la Provincia de Buenos Aires, continúa el módulo alimentario pero sin actualización del precio, dato no menor pensando en las calidades de la comida a repartir.

El valor mensual continuará siendo $1966,56.

– Se liquidará contra rendición, es decir que deberán informar la cantidad de módulos ejecutados.

– La cantidad máxima de módulos alimentarios a entregar será igual a la cantidad de cupos asignados, informados oportunamente a los distritos.

– Los fondos a liquidar resultarán de multiplicar la cantidad de módulos alimentarios ejecutados por su valor mensual ($1966,56).

La caja de la Municipalidad de Moreno a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario tiene empresas que llegaron desde la zona Sur de la Provincia con una contratación directa, distribuye leche en polvo Expo Lac, mientras que en distritos aledaños los proveedores bajan leche larga vida fluida (NdR: el pago por caja – módulo es el mismo en todos los municipios de la Provincia).

El 4 de marzo de 2020, Desalambrar publicó una nota referida a la leche atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Desarrollo bonaerense. En el comienzo del SAE (Servicio Alimentario Escolar) municipalizado, se reemplazó la leche fluida Sancor o Yatasto por leche en polvo Babilonia:

Días después de la publicación de la NOTICIA (a las 72 horas), el gobierno municipal informa que ante los múltiples reclamos «los equipos de conducción solo recibirán leche fluida».

Dos años después las empresas proveedoras del SAE en Moreno bajan LECHE EN POLVO DE 250 GRAMOS marco Expo Lac.

INFRAESTRUCTURA

La Municipalidad de Moreno ejecutó recursos del Fondo de Financiamento Educativo en obras. La competencia directa e indelegable sigue siendo provincial, es quien debe garantizar las condiciones dignas, seguras y habitables para alumnos /as, trabajadores /as. Además se contó con el Fondo de Reacondicionamiento de Espacios Escolares (FORES) (desembolso en 172 servicios educativos el día 3 de noviembre de 2021, montos que fueron desde 30 mil pesos y hasta 1.200.000 pesos). El paquete global ofrece recursos para afrontar las obligaciones

El Consejo Escolar debió entregar el pasado 9 de febrero, el listado de establecimientos con dificultades de inicio con tres agrupamientos: (1) Refacciones, (2) Aulas Modulares y (3) Otros.

Por el relevamiento hubo 38 SERVICIOS EDUCATIVOS con riesgos (NdR: la provisión o no de gas en el comienzo del ciclo no presentaría un riesgo). En un desagregado podemos encontrar las escuelas:

Dificultad confirmada en Etapa 3 (siete):

Escuela Secundaria Básica N° 52: Aula modular sin instalaciones eléctricas, hay 4 salones para 13 secciones, se comparte edificio con primaria, se utilizan el S.U.M ( espacio donde funciona comedor escolar). Afecta la mitad de la matrícula. Es alta la probabilidad que no se resuelva

Escuela Especial N° 504: Faltan 3 aulas para el desarrollo de clases. Obra de gas y arreglo de baños y cocina. Es media la probabilidad que no de inicio el ciclo lectivo.

Jardín N° 911: Filtración de agua en techos que impide el dictado de clases en días lluviosos. Riesgo de inicio.

Jardín N° 929: La mitad de la institución debe cambiar el techo. Baño docente, tirantes de techo en mal estado con riesgo de caída. Cambio de puertas, rejas de ventanas. Riesgo miedo inicio ciclo lectivo 2022.

Escuela Primaria N° 80: Patio sin habilitar, muro peligro derrumbe, pozos ciegos abiertos,escaleras sin barandas de protección. Tablero eléctrico sin habilitación. La escuela está calificada de riesgo medio.

Escuela Secundaria N° 84: Falta de aulas, posible construcción de las mismas. Reparaciones de los espacios. Posible construcción de plataforma para la instalación de aulas provisorias mientras la Municipalidad de Moreno ejecuta obras. Se alternarían los cursos para la presencialidad. Riesgo medio inicio de ciclo lectivo.

Escuela Primaria N° 57: Refaccionar puertas de aulas modulares. Filtración en techos y cuerpo de sanitarios. Portón de entrada insuficiente, revisar aires acondicionados. Riesgo medio inicio de clases.

Resulta de alto interés observar qué tienen los servicios que, para el Consejo Escolar de Moreno y la Provincia de Buenos Aires, figuran con dificultades DESESTIMADAS:

Escuela Primaria N° 53: Problemas eléctricos en los salones y dependencias. Sin fecha de solución.

Escuela Secundaria N° 31: Falta de espacio. La mitad de las secciones tendrían presencialidad.

Escuela Primaria N° 50: la cocina se encuentra sin inicio de obra. El espacio destinado a comedor se comparte con la EES N° 29 para el dictado de clases. La mayor parte de las secciones tendría un 60 por ciento de presencialidad.

Escuela Especial N° 501: con cuatro fallas en las pruebas de hermeticidad el gas está cortado. Reponer tanques de agua y horno. Reparación de cubierta. La mayor parte de las secciones tendría un 60 por ciento de presencialidad.

Escuela Especial N° 502: Sanitarios en malas condiciones, griferías rotas, pérdidas de los depósitos, puertas rotas y forzadas, un patio inhabilitado por hundimiento de pozos, heladera en mal estado. Presencialidad de un 60 por ciento en la mayoría de las secciones. Pedido de aulas modulares.

Escuela Especial N° 503: Se necesita un salón. Cambio de válvulas en todo el cuerpo de sanitarios. Solo un porcentaje menor de las secciones tendría presencialidad.

Escuela Especial N° 505: Techos, arreglos y modificaciones en la cocina, realizar abertura de mampostería para habilitar un espacio (comedor). Instalación de aires frío/calor en toda la escuela, pulido de pisos, realizar toda la instalación eléctrica. Los trabajos comenzaron a fines de diciembre con un plazo de 50 días. Terminaría a fines de marzo. Solo un 60 por ciento tendría presencialidad.

Centro de Formación Laboral N° 1: Baños rotos, faltan dos aulas. Un porcentaje menor de la matrícula tendrá clases presenciales.

Jardín N° 904: Necesita de una heladera. Presencialidad para el 60 por ciento de la matrícula.

Jardín N° 926: Elevar tanque de agua y revisar distribución porque el suministro no llega a las aulas nuevas. La mitad de la matrícula tendría presencialidad.

Jardín N° 930: Caída de cielorraso del SUM. Sin agua en baño docente. Dos salas en construcción desde el año 2015. Más de la mitad de la matrícula tendría presencialidad.

Jardín N° 940: Agua no apta para el consumo. No hay garantía de presencialidad alguna, sin embargo la institución no está en la lista de Riesgo de Inicio.

Jardín N° 964: Reparación de sanitarios de 6 secciones. 3 de ellas comparten sanitarios con las tres aulas modulares (sin sanitarios ni bachas para higiene). Revisar tablero eléctrico para luego instalar aire acondicionado. Gas cortado desde el 3 de marzo del año pasado. La mitad de las secciones tendría presencialidad. EL USO DE BAÑOS es primordial ya que las aulas no cuentan con sanitarios pero para las autoridades de gobierno NO EXISTE RIESGO DE INICIO.

Jardín Comunitario N° 1: Fugas de gas se recomienda hacer toda la instalación de nuevo. Sin presencialidad pero sin riesgo de inicio.

Escuela Secundaria N° 10: Los espacios destinados a educación física no están habilitados y son inaccesibles. Sin cerco perimetral. Más del 60 por ciento de la matrícula tendría presencialidad.

Escuela Primaria N° 20: Obra terminada pero no cuenta con la supervisión y habilitación de los inspectores. Menos de la mitad de las secciones tendría presencialidad.

Escuela Primaria N° 58: No hay gas debido a que por una pérdida detectada en 2019, se colocó cepo en el medidor. Se solicita periódicamente la reparación y conexión de gas, necesario para utilizar el artefacto cocina en la preparación de desayuno, almuerzo y merienda. Cerca del 60 por ciento de las secciones tendría presencialidad.

Escuela Primaria N° 26: Grados con más de 40 alumnos, aulas de 30 metros cuadrados. Se comparte espacios de aulas, galerías, patio, baños, portón de entrada y salida con la EES N° 50. Más de la mitad de la secciones tendría presencialidad.

Escuela Primaria N° 62: Se solicita obra integral en baños de alumnos/as por pérdidas, artefactos rotos, cañerías, revestimientos, aberturas, griferías. Idéntico panorama en la cocina. Presencialidad entre el 40 y el 60 por ciento de las secciones.

Escuela Primaria N° 51: Reparación de sanitarios que estaría resuelto a mediados o fines de marzo. Presencialidad en un 60 por ciento.

Escuela Secundaria N° 57: La institución cuenta con 3 salones, en el piso superior de la EP 51, con necesidad de tener espacio físico para insumos de desdoblamiento en los primeros años y algunos años de 2° a 6° por exceso de matrícula. Presencialidad en un 60 por ciento.

Escuela Secundaria N° 58: Comparte edificio con la Primaria 68. Insuficiente espacio físico. Presencialidad de un 60 por ciento.

Escuela Primaria N° 21: Sin gas desde el año 2108 y baños sin agua. Más de la mitad de las secciones tendría presencialidad.

Escuela Secundaria N° 70: Requiere de otra aula modular. Presencialidad en un 60 por ciento.

Escuela Primaria N° 39: Después de cinco meses y a pesar de estar en el mapa de obras de gas no se iniciaron los trabajos. Más del 50 por ciento de la secciones tendrán presencialidad.

Escuela Secundaria N° 81: Para la presencialidad plena se demandan dos aulas modulares o la construcción de las mismas.

Escuela Primaria N° 5: Arreglo de baños y ampliación deficientes para la matrícula. Cocina con el espacio demasiado reducido para la elaboración de alimentos, equipamiento de cocina y vajilla insuficiente. Presencialidad de un 60 por ciento

Escuela Secundaria N° 67 Anexo I: Se necesita como mínimo un aula modular por la apertura de un primer año.

Escuela Primaria N° 46: Falta de suministro de agua, problema que excede a la escuela.