ESCUELA SECUNDARIA N° 36 / BARRIO BONGIOVANNI –

El día indicado a 72 horas de comenzar el Nivel Secundario. Arriban al edificio autoridades provinciales, regionales, tal como se prometió el lunes. Está presente Mariana Cattáneo, Secretaria General de SUTEBA, protagonista de la lucha gremial en defensa de las escuelas seguras, habitables y dignas. Hay un recorrido con madres y padres muy presentes, tutores responsables que levantan un muro: toman la escuela hasta que el servicio sea el que se merecen, por el que sus hijos /as esperan desde hace dos años. Una mujer, una madre, dirige la palabra al Director Provincial de Infraestructura Gustavo Chedas (ausentes representantes del Consejo Escolar de Moreno): «Los padres de la Escuela 36 exigimos la obra completa de la escuela nueva, con el agua potable, con el campo de deportes recuperado. Los hacemos totalmente responsables a ustedes porque se presentan en este lugar adelante de nosotros. Los hacemos responsables de que no comiencen las clases, si ocurre no es porque decidimos tomar la escuela sino porque la gente que se hizo cargo de esa obra no la terminó, y llevamos dos años. Acá hay chicos que hace un año y medio que no tienen la materia Gimnasia; hay chicos de sexto año que deben ingresar a la Universidad y que vienen una vez a la semana y se llevan trabajos prácticos. Dígame si a usted eso le parece justo. Creo que es nuestro tiempo de hacer valer los derechos de nuestros hijos /as, hace dos años que venimos peleando. El año pasado hubo promesas, todos los meses, pero las palabras se las lleva el viento. Si el gobierno provincial no tiene dinero para pagarle a la empresa entonces que baje el Gobernador y nos diga a nosotros en la cara porqué no hay dinero para pagarle a la empresa. De otra manera nosotros no aceptamos ninguna otra propuesta».

Se habla de un inicio no definido de los trabajos y un informe semanal. La máxima dirigente de SUTEBA Moreno plantea que «ese derecho quede escrito en el acta».

Responde una mujer: «El tiempo de finalización de la obra será el período que los chicos /as no tendrán clases y esa responsabilidad es de ustedes».

La respuesta, ¿propuesta? queda un Acta. Gran instrumento de compromiso y valor, contiene el nombre de la empresa (SEYMA) firma de la reanudación de los trabajos, principio y final de obra (aún no definidos), provisión de materiales y mano de obra para las aulas que están próximas de ser utilizadas».

Entiéndase: la Provincia intenta destrabar el conflicto de dos maneras posibles: iniciar el ciclo lectivo con rotación y fecha precisa de entrega de obra.

La Comunidad de Pie rechaza lo provisorio. Toma su lugar adelante del edificio y frente a las autoridades presentes dice: ESCUELA DIGNA, SEGURA Y HABITABLE… para todos y todas.