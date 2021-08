«Como concejala me imagino exponiendo todo sin callar nada»

Florencia Asseff, abogada laboralista, está en la lista que encabeza Julián Cigna y con Facundo Manes en la pelea interna provincial. Asume su pertenencia, la historia y con una mueca de seguridad más certeza desliza que «su apellido es un orgullo más que un peso».

¿Renovación generacional es sinónimo de renovación de la práctica política? ¿Para qué pelea y por qué quiere llegar al Concejo Deliberante? ¿Cómo interpreta que Moreno es un distrito peronista? Asseff Florencia responde desde el inicio mismo de su carrera: «Parto de una premisa bastante simple, nací en Moreno, vivo en Moreno y planeo seguir viviendo en Moreno. Tengo un objetivo personal de vivir en Paso del Rey a largo plazo, entonces me involucro. Quiero estar para los morenenses, soy parte de la comunidad, me duele lo mismo que le duele al resto de las personas y esto no es un cliché, no es una frase armada, no es un chamuyo. Perdón la expresión, quiero realmente poder representar a gran parte de la sociedad de Moreno que me expresa que no encuentra una representación en la dirigencia actual».

Cuando hablo de recambio generacional aclaro que no solo una cuestión de edad sino de concepción de la política. ¿Cómo se renueva la oposición? No es solamente la oposición, es la búsqueda de poder. Ejecutivo, que es lo que vienen peleando hace mucho tiempo algunos y no llegaron.

Sí, totalmente y lo que decís es muy importante porque lo pide la gente. Más allá del discurso, de exponer ideas cuando se habla con un vecino, la gente pide gestión, pide que le solucionen los problemas. Entonces para poder realmente llevar a cabo una transformación real, que es lo que exige la sociedad, tenés que estar en la gestión y eso es fundamental en la construcción del poder, ese es el objetivo. En cuanto al recambio generacional, te pongo un poco en marco de cómo fue mi experiencia, yo sigo trabajando en lo privado pero particularmente en 2015, obviamente gana Mauricio Macri, gana Cambiemos y se abre en lo personal una posibilidad de participación en política que anteriormente no me sucedía.

¿No la buscaste, no la encontrás o no te la dieron?

No, no la encontraba dentro de un marco que yo consideraba, sentía que quizás la libertad de expresión hacia los que disentíamos con el kirchnerismo estaba un poco vetada, estaba un poco cerrada. Voy a ser muy gráfica, se sintió como un respiro, como una apertura de la libertad a decir “ahora hay lugar para otras ideas”. Eso es lo que yo sentí en su momento, yo estaba a punto de recibirme, luego me recibí y empecé a acercarme más a Moreno, yo trabaja en Capital, estudiaba en Capital y más allá de que siempre viví en Moreno volví al origen, a volver a relacionarme con mis amistades, y a recorrer Moreno en su totalidad. Así fue que me sumé para también formar ideas propias sobre lo local. Porque más allá de ideologías en lo nacional, en lo provincial, en políticas públicas generales también es importante tener nociones sobre lo que se debe hacer en lo local.

¿Qué se tiene que hacer en lo local desde un Concejo Deliberante?

Bien, en principio creo que más allá de que un concejal ejerce un control sobre los actos de gobierno de un municipio, es decir en momento fundamentales como puede ser el tratado del presupuesto, en la rendición de cuentas, veo algo de inacción o de falta de presencia en determinadas zonas de Moreno que es muy amplio, muy grande. Creo que el concejal /a puede ser esa herramienta para que la voz de la gente llegue al Concejo a través de un proyecto, a través de un planteo, y más allá de la labor legislativa puntualmente, también poder representarlo ante un medio, ante las propias redes sociales, el poder llevar un mensaje.

¿Te pesa el apellido Asseff?

Para nada, todo lo contrario. Me fortalece.

¿Qué es lo que te fortalece?

A mí me sucede, primero que es un orgullo personal por la labor que ha llevado a cabo mi abuelo que fue intendente, es muy agradable, muy lindo y muy reconfortante cuando uno camina, habla con personas que uno no conoce. Uno dice vecinos pero me refiero a que no están dentro de tu círculo de amistad, que vas y convocás una reunión y te sentás a charlar con personas que no conocés, que te transmiten fuerza, admiración, orgullo, cariño, amor hacia lo que hizo una persona hace muchísimos años que fue mi abuelo. Y que eso perdure me parece muy importante.

Es el último intendente antes de que llegase el largo período del peronismo, es decir de 1991 al 1995 estuvo Julio Asseff, y luego ha sido una variación dentro de una misma corriente dentro del peronismo, y una búsqueda por parte de Aníbal Asseff y de Claudia Asseff de conquistar el poder municipal. Siempre se dijo que Moreno es peronista y sin una pata peronista es casi imposible. Quiero escuchar tu opinión sobre eso…

Me parece que es momento de dejar posturas cerradas que pueden ser tildadas de intransigentes, es momento del diálogo, del consenso. Obviamente que Moreno tiene una identificación peronista en su mayoría, aparte es una cuestión hasta popular, cultural. Más allá de lo electoral, entonces hay que reconocerlo, aceptarlo, respetarlo y dar las peleas o mejor dicho, el debate desde el respeto hacia esa identidad y sumar en lo que se pueda desde este lado.

¿Amplitud sería?

Amplitud, consenso, diálogo. Estar abierto.

El encuentro con los vecinos /as no representa por si mismo una revinculación de la dirigencia con la gente, quiero saber cómo alcanzan comunicarse con personas que esperan respuestas más que promesas

Desde mi lugar como precandidata municipal, no voy a decirle a las personas qué solucionar. Eso es clave romper un poco con esto de que el político siempre promete el oro y el moro. Eso es lo que la gente necesita, quiere y exige. Ser escuchada, cuando digo escuchar, escuchar en serio. Tomarse el tiempo que no sea solamente para una foto, las redes sociales son necesarias, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo, pero también se hace infinidad de cosas que no se muestran. Y es esto de poder dialogar con la gente y te cuente lo que siente.

Aquello que no se ve en las redes ¿Qué es? ¿Qué es ese momento, esa capacidad de escucha pero que también ese vecino quiere escucharte a vos sino no hay comunicación, no hay puesta en común de nada?

Por supuesto, eso es importante porque nosotros no nos podemos quedar solo en la escucha, después esa escucha tiene que traducirse en una acción. Lo que nosotros le podemos resolver desde una petición, desde un llamado de información que es pública y que, muchas veces la gente no tiene acceso, desde un asesoramiento. Yo tengo una profesión, soy abogada. Desde mi profesión intento brindar un acompañamiento dentro de un asesoramiento. Eso también es importante, y esa es la pata que quizás no se muestra. Es una cuestión a veces hasta de química con la gente, que le generes confianza, que encuentren coherencia en lo que decís. No solamente escuchar sino también tener algo que decir.

¿Cómo te imaginás siendo concejala? Tenés tu familia que te puede ilustrar por el tema. Pero hay que hacer del Concejo Deliberante un ámbito parlamentario de debate en serio, no de chicanas y eso requiere tiempo y experiencia.

Por supuesto, la experiencia también se hace con la labor, sobre la marcha sobre el trabajo. Uno parte de una voluntad de trabajo que es fundamental y eso es lo que me mueve, para llevar adelante esta esta labor. Fue una decisión también de vida, dedicarse a la política y a una función legislativa, es una elección de vida. Es una dedicación total del tiempo, entonces cómo me imagino como concejala, me imagino exponiendo todo y no me imagino callándome, me imagino hablando.

¿De qué manera ustedes plantean un debate abierto con las otras propuestas, la de Cóppola y la de Naya?

Me parece que sería interesante poder realizar un debate que hasta el momento no lo hemos podido realizar. No estamos en comunicación con gran parte de los precandidatos de otras listas, también es una invitación a poder dialogar, es importante porque más allá de la interna pertenecemos a una misma fuerza política que obviamente, está dividida, porque nosotros tenemos un encabezamiento que con Facundo Manes. Entonces eso sería una diferencia fundamental hoy en día.

¿Manes qué es?

Para nosotros es una renovación, una fuerza, un aire fresco. El representa esta esta idea de progreso, de no contentarse, de la superación personal. Me parece muy interesante para este momento tan difícil dentro del país y de Moreno, y también para los jóvenes. Que al fin y al cabo él está dirigiendo su mensaje hacia la juventud y al fin y al cabo yo también podría ocupar ese lugar.

¿Y Santilli?

Santilli me parece que desde el punto de vista de su labor ha hecho un gran trabajo y espero que lo sigue haciendo. Una cosa no quita la otra, a nosotros nos toca acompañar esta lista, la defendemos. Yo en particular creo en ésta lista, creo en los /as candidatos /as pero después la gente decidirá.

¿Ganan?

Yo creo que sí, pero la gente lo decidirá. Es fundamental.

¿Ustedes están haciendo una campaña y están testeando no? Y hacen encuestas, todas esas cosas… ¿están midiendo bien?

Yo creo que hay mucho apoyo.

Hay mucho apoyo. No te animás a dar un resultado…

No, por supuesto. Hay que respetar a la gente.

