Juntar información, recolectar las boletas, analizar los incrementos, pero cada paso conforma la opinión política que tiene la concejala Gisele Agostinelli del bloque Ahora Juntos por el Cambio: por la pandemia el plan tributario es irracional e ilógico.

Como lo expresó a Desalambrar el Subsecretario de Ingresos Tributarios Juan Carlos Mairano, los errores que se hayan cometido con los contribuyentes serán revisados y corregidos, pero ésos, según el funcionario, son menos del 5 por ciento del universo total de las partidas emitidas.

Pregunta inicial para la legisladora:

La oposición rechazó en el recinto la ordenanza Tributaria y Tarifaria, ¿tenían claro de qué trataba el incremento en las tasas?

No, y es lo que planteamos un poco en la sesión. Si no tenemos formar de comparar, debemos esperar que lleguen las boletas para ver cuánto es el aumento o la baja del mismo, yo no tuve la suerte de ver reducciones sino por el contrario con subas considerables. A nosotros nos hablaron de un 35 por ciento de aumento y hoy vemos que son muchísimos más amplios, entonces queda claro cual es la decisión política que tiene el gobierno. Si entendemos que estamos en una pandemia, con una crisis económica y sanitaria, aumentar así no nos parece correspondiente y lógico.

En el artículo 6 de la ordenanza se fijan topes, aumentos que toman como base la última factura de 2020 y reactualizan las valuaciones de los inmuebles, pero en caso de surgir inconsistencias ya sea por construcciones no declarados o cambio en el uso del inmueble se liberan los topes. ¿Cree que esto tiene que ver con equidad tributaria o un proceso hacia la equidad tributaria porque había muchos que no pagaban lo que correspondía?

No, yo creo que es un desconocimiento del territorio porque quien vive aquí sabe que la mayoría de las personas no tiene obras declaradas, y no hablamos solamente de grandes edificios, pero si se hizo un gran edificio y no se controló la obra me parece que es más responsabilidad de los funcionarios que de los ciudadanos. En los barrios la gente fue construyendo su vivienda, incluso hijos que lo hicieron dentro del mismo terreno que el de sus padres y eso no está declarado. En esa realidad te encontrás que muchos abrieron un pequeño local dentro de su propia casa para poder vivir. En esa realidad me parece que el aumento de las tasas es más desconocimiento del territorio porque el artículo 6 tiene sus topes, y la otra parte que vos señalás, pero también es parte de la interpretación porque cuando se basan en la valuación fiscal de ARBA y ese organismo no te va a decir está persona construyó o no lo hizo, entonces el Municipio tiene la facultad de determinarlo, de oficio, notificando. Hoy se hace mediante la boleta o en el débito automático y entonces aparece el aumento de un 200 o 300 por ciento, más que una tasa terminás pagando un impuesto por lo que vale la casa más que por el servicio que recibe el contribuyente.

¿Entonces usted no ve algún signo o símbolo de equidad en este modelo, ya en el segundo año de la gestión Mariel Fernández?

No, porque creo además que el concepto de la ordenanza no tiene equidad porque hablamos de un tasa, es decir, el contribuyente recibe una contraprestación, vos pagás por un servicio…

Hace años que la tasa se convirtió en un impuesto , tal vez ahora se blanquea algo que está ocurriendo en todos los municipios, porque de algún lado debe salir el dinero

Bueno, entonces la idea es recaudar más que la prestación de un servicio, entonces pueden hablar de equidad a partir de ver el que más tiene y el que menos posee, pero como es un tasa no hay equidad. Digo, que el vecino que vive al lado de tu casa pague exactamente lo mismo que vos por un servicio que reciben los dos. Lo mismo dijimos el año pasado cuando se modificó lo que paga un vecino /a en la boleta de EDENOR por un alumbrado público inexistente o escaso, pero hoy todos pagan 540 pesos, y ahí no es equitativo, paga lo mismo una persona que vive en Moreno Centro que en Cuartel V, donde allí tiene que poner una luz en la puerta para que no le roben o para intentar vivir tranquilo.

El Subsecretario de Ingresos Tributarios dijo en la nota que pude realizar que más del 75 por ciento de las partidas pagan el mínimo y menos de un 5 por ciento están alcanzados por esta liberación de los topes

Nosotros estamos analizando una presentación, sobre todo en esta ampliación de poder que les permite tomar el cien por ciento de la tasa…

Perdón, ¿ustedes no creían que se liberaban los topes de cálculo?

Creíamos que habrían grandes aumentos y lo planteamos, pero no pensamos que llegarían al 300 o al 700 por ciento, es una locura y totalmente irracional. Pensamos que al tener que notificar el Municipio al contribuyente habría una instancia de reevaluación pero acá se dieron directamente los aumentos. La función de un concejal es legislar las políticas públicas en beneficio de los vecinos /as, nosotros tuvimos varias reuniones con el Subsecretario (Mairano) y en ningún momento se especificó esta situación, todo lo contrario porque nos habló de un 200 por ciento que a nosotros nos pareció elevadísimo. Recuerdo que pedimos datos sobre la recaudación porque antes y ahora por la pandemia, es muy difícil evaluar cuánto pagaban los vecinos /as en materia impositivo. Como concejales /as no podemos permitir un aumento del 700 por ciento en plena pandemia, nosotros como oposición pero también el oficialismo«.

En la parte resolutoria de la entrevista, Agostinelli considera que por la pandemia, el impacto económico y las imposibilidades; por los servicios no prestados por el Municipio, el modelo impuesto no «ampliará la base o universo de contribuyentes sino todo lo contrario»