«Como dirigentes peronistas tenemos la obligación de acompañar al trabajador municipal»

Realidad, reflexión política, disposición militante y ubicación histórica con presente activo. Alberto Argentino Fraiz es «Beto» de la Hugo del Carril, agrupación peronista de raíz y estirpe. Estará sentado en su banca a partir del mes de diciembre porque las proyecciones electorales no dejan duda. Cuarto en la lista de «La Capitana» Mariel Fernández, ofrece un conjunto de definiciones que no pertenecen a la coyuntura:

La situación social y económica es compleja, ¿existe preocupación de cara al próximo 14 de noviembre?

No, preocupado no. Estamos con mucha expectativa obviamente, en base a lo que se viene el 14 de noviembre. Creo que lo que se tiene que hacer se está haciendo, que es hablar con los vecinos, escuchar. Sabemos que las P.A.S.O fue un golpe duro a nivel nacional y provincial. Acá se ganó, esperábamos triunfar con un margen más amplios, pero ganamos, fue uno de los pocos distritos en que se ganó, junto a La Matanza junto a José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, pero, la verdad que fue un golpe duro

No lo esperaban

No, no lo esperábamos para nada. Creo también que fue la manera que el vecino, el ciudadano común, trasladó su bronca, trasladó la bronca. Vamos a la realidad, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, la inflación preocupa, preocupa también el tema de los precios, preocupa que la gente no pueda salir adelante. Es ese malestar que lo trasladaron a través de las P.A.S.O, pero lo bueno es que dentro de todo el gobierno nacional escuchó, escuchó esa manifestación de los vecinos y creo que tomó mejores medidas, como es el de congelamiento de los precios. También considero que después del 14 de noviembre hay que juntarse y hay que hablar con todos los espacios que no están. Yo soy uno de los que piensa que sí, obviamente hay que estar abiertos a escuchar a todos.

Hablando de escuchar, miré una actividad que es muy emblemática, simbólica, muy interior, la del 17 de octubre. También la del acto para recordar y conmemorar a Néstor Kirchner. La Hugo del Carril sigue mostrando ese músculo o brazo peronista que acompaña e integra la gestión local, pero el resto es como una renovación. No obstante hay otras organizaciones peronistas que están afuera, que no recibieron invitación o deciden no participar. Esa fisura que hay, ¿se puede tejer de nuevo una alianza, una relación más respetuosa o es parte de la historia?

Y yo creo que sí, por qué no, lo que veo es que sí el acto del 17 de octubre, nosotros como tradicionalistas y peronistas, somos del movimiento, la Agrupación Hugo del Carril, creo que la agrupación más longeva dentro del distrito, con más años y que perdura en el tiempo. Entonces, en base a eso sí faltó el 17, más allá de que fue un lindo acto a nosotros nos hubiera gustado también haber visto más participación de otros espacios, pero bueno, eso es una decisión que toman ellos también y es una decisión política de los que van y los que están, más de aquellos que no quieren participar. Creo que la invitación es amplia siempre, pero bueno cada espacio político decide. Y el acto que se hizo en los Indios fue un muy lindo acto, son actos políticos obviamente, en conmemoración también del fallecimiento de Néstor, los 11 años que se cumplían del fallecimiento de Néstor, y creo que fue algo demostrativo también para el afuera, que estamos la mayoría de las agrupaciones y las fuerzas políticas del distrito.

Hablamos de ese voto joven que en CABA puede engrosar la apuesta de Milei, pero en la Provincia de Buenos Aires y en Moreno fortaleció a la izquierda. La pregunta es, ¿qué ocurrió en los partidos hegemónicos que parecen no seducir a ese sector electoral?

Fue la pandemia lo que afectó demasiado a los jóvenes, el no salir, de tener que estar encerrado cada uno de los jóvenes en su casa, esa bronca también se trasladó en el voto de las P.A.S.O y que no nos acompañaron. Uno siendo joven se representa y vuelve y piensa como el joven, y dice, el joven en la semana va al colegio y el fin de semana es el momento donde quiere salir y estar. Al verse limitado en esa salida, de lo personal creo que trasladó también su bronca, viene más por ahí. Puede ser que haya recalado como decís vos en este voto hacía Milei, hacía la izquierda, una cuestión de rebeldía también, contra el sistema. Lo entiendo porque también fui joven.

Hay obras, se registra el trabajo de reparaciones, de dar respuestas, pero aún así flota una especie marcada de rechazo al gobierno por no haber construido una mayor empatía o ese enamoramiento necesario con la sociedad en buena parte de su conjunto

Yo creo que eso es una cuota pendiente pero de todos los espacios, yo creo que tiene que haber una vuelta, hay que volver a enamorar, viste que había un discurso hace poco de que el peronismo vuelve a enamorar, yo creo que estamos pendiente en eso. Te vuelvo a repetir creo que la pandemia afectó demasiado el vínculo, el casa por casa, todas esas cosas que se dejaron de hacer y hoy vuelven fuertemente en esta campaña. Creo que se vuelve desde el vínculo hacia el vecino, pero la realidad es que nos falta eso, falta de volver a enamorar a la gente con la política, que la gente vuelva a creer en el político, que no es todo del que está en la política o que hace política y está en la función pública, que no hace nada por la gente y se quiere salvar. No hablamos de un individualismo, hablamos del común de los vecinos de Moreno y las vecinas, tenemos que hablar fuertemente sobre un proyecto, hay que enamorar a la gente. Y sí, volver a hablar con el vecino, volver a tener el cara a cara que se está teniendo en las distintas zonas. Yo hablaba con un vecino de Moreno Sur, que me decía mirá, yo la obra la estoy viendo me dice, pero bueno. Creo que hubo un problema comunicacional en el Frente de Todos, lo digo en general. Así como no llegamos al joven, todavía nos falta llegar al vecino porque capaz que hay algunas obras que se están haciendo, porque hay mucha obra pública en Moreno. Hoy estamos con obras grandes, históricas, por ejemplo la obra de Bartolomé Mitre, la de Storni que empezó hace dos semanas y se está haciendo de nuevo. Son obras importantes que el vecino las ve y si no las ve nosotros se la tenemos que transmitir como funcionarios y como políticos. Tenemos que estar cerca del vecino y contarle de todas las obras que se están haciendo y de que estamos en un proyecto de reestructuración de lo que es el partido.

Por las situaciones que hemos señalado, las dificultades que son evidentes, los trabajadores /as municipales habrán obtenido hasta noviembre un poquito más del 25 por ciento de recomposición salarial mientras el cálculo inflacionario hasta diciembre puede llegar al 50 por ciento, ¿qué hay que hacer por los /as trabajadores /as municipales? Por una mejora en la recaudación hoy existe un superávit, ¿no hay que mejorar los salarios?

Hay que escuchar verdaderamente al compañero municipal, hay que estar cerca de ellos.

Me consta que ustedes están cerca y escuchan

Estamos cerca, pero tenemos que hacer más por el compañero, no solamente escuchar, creo que hay que sentarse, hay que hablar, hay que hablar con los sindicatos también. Hay una cuestión lógica y es que es una realidad, hoy hay una canasta básica y un sueldo básico que en promedio no alcanza. Pero pasa en toda la provincia, tenemos este problema en todos lados, no solamente el empleo municipal, también con los jubilados. Por eso también te hablaba de estas medidas, del congelamiento de precios que creo que es una buena medida más allá del momento, para mí tendría que haberse tomado antes, pero llegó igual y se tomó esa medida. Creo que hay que hacer fuerza en base a eso, contener al empleado municipal. La familia municipal son más de 5 mil empleados a los que hay que abrazar y contener, sea con la medida que sea, pero hay que sentarse a hablar…

Eso forma parte también del enamoramiento

Totalmente, yo creo que al primero que hay que enamorar es al empleado municipal y en base a eso salir a contener a todos los vecinos y vecinas de Moreno. Es lo principal y es el trabajo que queremos hacer en el Concejo Deliberante, empezar a trabajar y a pelear por los derechos de los trabajadores, a ver, nosotros somos peronistas, sabemos que lo primero y principal que tenemos que hacer es pelear por los derechos del trabajador, más allá de que haya un sindicato que también se dedica a eso, nosotros como políticos, como dirigentes peronistas tenemos la obligación de acompañar al trabajador municipal y estar con ellos.

