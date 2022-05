«Como está no tenemos seguridad de nada, van a esperar que vuelva a explotar otra escuela»

ESCUELA PRIMARIA N° 39 / CUATRO VIENTOS –

Ni una brisa que invite a imaginar básicas transformaciones. Esquina de Galvéz y Pitágoras lugar de concurrencia de las madres que son la comunidad. Las puertas de la Escuela Primaria N° 39 están cerradas. Adentro estarían trabajando los operarios que arreglaron la conexión de gas pero, según versión extraoficial, arrojó nuevas fugas.

Clases suspendidas hasta próximo aviso. Las autoridades responsables no ofrecen reuniones presenciales ni respuestas escritas en actas, en papel.

«El martes quisieron prender todas las estufas por el frío y se dio que tiene pérdidas», afirma María Rosa, mamá de un alumno, y agrega: «Esa información no sale de la escuela, la obtenemos como un off the record. Ayer no iba a haber clases, a última hora dijeron que sí y hoy están suspendidas porque, según la directora, hoy se repararían algunos artefactos. Nosotros nos enteramos que hubo fuga de gas por eso ayer anularon la cocina, es decir, había comedor pero cuando prendieron la calefacción se produjeron las pérdidas de gas. Cómo puede suceder esto con una obra de más de 2 millones de pesos, que se hizo entre cuatro y cinco veces».

Persiste una especie de temor para hablar en quienes están presentes. Otra madre rompe ese ambiente y expresa con total claridad: «Lo primero que quiero es que arreglen el gas, y nos den la seguridad para nuestros hijos. Así como está no tenemos seguridad de nada, que van a esperar que vuelva a explotar otra escuela«.