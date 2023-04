«Como peronista me duelen las injusticias»

Patricia Rosemberg suele decir, casi con insistencia, que se siente más libre o con menos cargas en una etapa de grandes crisis. Considera que cada cuatro años la histórica agrupación peronista Pueblo Libre crece e ingresa en el campo de fuerzas exógenas que lo relanzan.

La entrevista se produjo antes del fallo de la Cámara Federal de San Martín que «hizo lugar a la apelación de la Universidad y dispone que regrese todo a primera instancia».

En un Concejo Deliberante sin transformaciones, esa estructura tiene dos representantes desde el regreso de la doctora Rosemberg que espera «expedientes, Rendición de Cuentas», respuestas políticas de Nación y Provincia, es decir, un mapa conceptual y de acción que vertebra la agenda institucional de ese espacio.

La Universidad Nacional de Moreno, la ESPUNM, la usurpación, los incumplimientos de deberes, ¿la interpelación?, la antipolítica, la confrontación antes que el diálogo, son ejes cargados de respuestas. «Como peronista claro que me duelen las injusticias», reafirma Patricia Rosemberg quien está convencida que «Moreno es peronista y no come vidrios», en referencia al fenómeno Milei que en el distrito es representando por Ramón Vera Chávez: