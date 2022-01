«Como peronistas y creyentes de la democracia, Mariel tiene que ser la Presidenta del PJ de Moreno»

Gastón Fraga llegó al Concejo Deliberante con un recorrido y permanencia en las últimas tres intendencias de Moreno. Su hoja de ruta le informa que en marzo se eligen nuevas autoridades del Partido Justicialista distrital pero, según su visión, las cartas están en la mesa: Mariel Fernández es el presente y el futuro.

¿Debe existir una interna para elegir la nueva conducción del PJ local?

Creo que todo peronista entiende que el apotegma es el que gana conduce el que pierde acompaña. Mariel accedió a la Intendencia por más del 60 por ciento de los votos, revalidóo eso en las últimas legislativas con más del 46 por ciento de los votos y necesariamente tiene que conducir y ser la próxima Presidenta del Partido Justicialista de Moreno. Como peronistas y creyentes en la democracia tenemos que darle ese lugar a la compañera para que desde ahí pueda reagrupar a todas las expresiones del movimiento, como se hizo en las elecciones de 2021, y por supuesto trabajar en el gran desafío que es el año 2023.

No estás de acuerdo que haya una interna

No creo que sea necesario. En esta etapa política estamos inmersos en un frente político que dirimió esa cuestión en las elecciones de 2019 y fue muy inteligente a la hora de conformar las listas para las pasadas elecciones legislativas. Creo que debemos continuar por esa línea política porque es allí donde todos los sectores encontraron sus espacios, se tiene que dar la misma lógica, más aún cuando el pueblo de Moreno demostró un apoyo contundente a la gestión de Mariel luego de dos años de administración. Creo que ese apoyo no puede pasar desapercibido por ninguna expresión del movimiento (justicialista), todos nos tenemos que encolumnar atrás de ese liderazgo que se viene reafirmando y consolidando.

Hubo un encuentro del Peronismo de Moreno, un núcleo de poder que no está bajo la conducción de Mariel, ¿qué lectura te merece esa expresión del movimiento y el peronismo?

Creo que todo espacio de discusión y participación es válido, es positivo y suma. No creo que haya una unidad tan clara en las pretensiones de los espacios que aglutina una heterogeneidad muy diversa. Es fácil juntarse, lo difícil es definir quien va a la cabeza, pero eso está totalmente saldado en el marco de los espacios que venimos reagrupándonos y reconociendo en Mariel un liderazgo político dentro del peronismo. Las reuniones y encuentros me parecen fabulosos, no creo que haya una unidad tan clara como si lo tenemos nosotros en el esquema de Mariel.

¿Fue una reunión de brindis, las consideraciones son deseos de políticas porque para vos la conducción del peronismo de Moreno está en manos de Mariel Fernández?

No hay dudas y es revalidado por espacios que tienen territorialidad y por una población morenenses que de forma abrumadora la votó, y lo mismo hará en el año 2023. El presente y el futuro es Mariel Fernández

