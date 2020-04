0 shares







La desregulación lenta del aislamiento obligatorio va moldeando un fenómeno que tiene presencia en nuestro país, en ciudades grandes y pequeñas. La venta y compra on line, los pedidos a domicilio, serán una continuidad del modelo «tecnológico» que ahora es «imprescindible» para sostener el criterio sanitario pero dando arranque a la economía. El concejal Andrés Destéfano, es quien lleva el proyecto pensado por el líder del Frente Renovador (Damián Contreras). La propuesta tiene ingreso legislativo pero no está en la Orden del Día del jueves 23 de abril (mañana 14 horas en el Teatro Leopoldo Marechal) que presenta como tema único la citación de la Secretaria de Salud Ana Cabaña) :

La idea del legislador es poner sobre tablas el proyecto (toda proposición que tenga por objeto considerar en la misma Sesión el asunto, debe ser votada la moción por 2/ 3 de los presentes).

QUE las preocupaciones ante la extensión y/o administración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por motivos del COVID-19, se profundizan y requieren la construcción responsable de nuevos modos de circulación de productos necesarios, que hacen a la vida básica, productiva y comercial de nuestro distrito.

QUE vemos la necesidad de acompañar al sector Pymes, en beneficio de aquellos que se encuentran atravesando una situación compleja por la imposibilidad de generar ingresos

QUE tomando como referencia la iniciativa del Municipio de Quilmes, quien apoya al sector y su economía local a partir del Programa “COMPRAR DESDE CASA”,

QUE se permita mientras dure el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, con las medidas de precaución y control correspondientes, ejercer el comercio a través de la entrega de mercadería a domicilio o venta pactada,

QUE facilita y fomenta la compra directa de los/as vecinos/as con el comerciante, feriante y productores locales, para que puedan continuar con su actividad de forma administrada

QUE tal iniciativa abre y dispone desde la web municipal un registro de distintas unidades productivas y comerciales locales, con servicio de entrega en casa/domicilio, promoviendo únicamente el encuentro entre demandantes y oferentes de productos.

QUE tales unidades productivas y comerciales contemplan de forma inclusiva comerciantes, feriantes, productores y Pymes de la economía local, que por su parte informan y cumplimentan una serie de requisitos accesibles, a través de su inscripción al registro

QUE los interesados deberán contar con la capacidad de reparto de al menos dos personas, que cumplirán con las medidas de salubridad y seguridad pública.

QUE toda venta sea pactada través de WhatsApp o vías debidamente expresadas en el registro.

«No está en el orden del día pero podemos tratarlo sobre tablas este proyecto y algunos más que van a presentar los concejales», responde Destéfano y agrega: «No llegó a pasar por comisión porque lo presenté antes de ayer».

¿Por qué la ordenanza es importante? ¿Cuál es el valor?

Desconozco que haya alguna medida del Ejecutivo que se esté trabajando desde casa, la verdad que no ví. Vi muchos comerciantes de Moreno, primero la preocupación de no poder abrir, de no poder vender y nosotros desde el día cero empezamos a trabajar sobre los que menos tienen y los que más necesitan. Ahora, hay una preocupación muy grande sobre los comerciantes de Moreno, que son también los que hay que darle una herramienta desde el Ejecutivo para que puedan resolver los problemas que tienen, de recaudar para pagar cargas sociales, alquileres, servicios me parece que lo que implementan en otros municipios es una iniciativa muy buena.

Lo que se implementó en Quilmes por ejemplo es una plataforma donde suben los datos los comerciantes y se hace el envió. Lo que se piensa es que ese envío sea puerta a puerta, ¿no es necesariamente que se utilice tarjeta puede ser dinero en efectivo? ¿Eso también está pensado?

Si, las dos cosas puede ser. Se puede comprar por Mercado Pago como hacen varias personas o con tarjeta, depende el cliente. Son entregas pautadas, se puede hacer delivery, siempre resguardando la salud y respetando la cuarentena, pero creo que es un proyecto sumamente bueno para la época en la que los comerciantes necesitan estar de nuevo en actividad y creo que la forma, viendo como se viene, en principio es una herramienta muy buena la que nosotros le podemos otorgar.

¿En esa plataforma están todos aquellos que tienen sustento legal o también los que están flojos de papeles?

Si creo que esa metodología de formas y de trabajo se la va a tener que dar el Ejecutivo, se puede trabajar con los pequeños y medianos comerciantes, puede estar el productor, el emprendedor, tendrían que buscar la forma legal que estén los vendedores ambulantes. Lo mejor que hay es que lo regularice el municipio para que esté controlado quiénes son los comerciantes que están ofreciendo los servicios a la comunidad, porque hoy podés agarrar cualquier red social y podés buscar lo que quieras pero te podés llevar la sorpresa de que te estafan, de que le pagaste a cualquiera.

Sobre tasas municipales, un comerciante puede carecer de recursos para pagar y el gobierno debe recaudar para hacer frente a sus obligaciones, es un conflicto de intereses

Sobre eso también el Concejo Deliberante va a tener que empezar a trabajar para darle una respuesta a los comerciantes, no sé cómo se va a enmarcar la parte legal, hay que hablar con el Ejecutivo para ver como este mes y medio, los comerciantes estén exceptuados de los impuestos, más que nada de la Tasa de Seguridad e Higiene. Ellos no trabajaron y tuvieron que pagar empleados, cargas sociales, alquileres sin ingresos. Yo creo, que se va a tener que empezar a trabajar desde el Ejecutivo y Legislativo alguna norma que pueda solventar este mes y medio y darle un respiro a los comerciantes de Moreno.

Es un proyecto Comprar desde Casa que a priori no tendría que tener más objeciones, ¿cree que sobre tablas están las manos y que el jueves se vota?

Yo creo que si, que es un proyecto que le hace bien a la totalidad de las cámaras de comercio del distrito, esto no tiene ningún signo político, esta es una propuesta para acompañar y empezar a reactivar el comercio de moreno. De todas formas yo lo compartí al Presidente de bloque de Cambiemos, del Frente de Todos, a diferentes concejales, no creo que tenga problema si está el quórum y las manos de acompañar un proyecto tan importante como esté para los comerciantes de Moreno.