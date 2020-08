0 shares







LA ESCUELA SECUNDARIA POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD –

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad universitaria y colectivos representativos de los claustros docente, estudiantil y no docente manifestamos nuestra preocupación por la falta de resolución de los problemas que están demorando la entrega del edificio de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad (ESPUNM) a la misma. La obra de la ESPUNM fue impulsada desde el 2013, financiada por la Nación, y su avance fue parcialmente ejecutado por intermedio de la provincia de Buenos Aires, en el predio cedido a la UNM para su funcionamiento por el Ministerio de Desarrollo de la Nación en el año 2010.

Convocamos a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, universitarias y de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 37 a dialogar y arbitrar las medidas necesarias de conjunto para que ambas comunidades educativas tengan respuesta a sus necesidades edilicias y se respeten sus derechos.

Hacemos público nuestro acompañamiento a las autoridades universitarias en su reclamo permanente por la recuperación de la obra que quedara inconclusa desde el año 2016, para poner en marcha la escuela politécnica dependiente de la Universidad, lo que finalmente implica la apertura de una nueva escuela en nuestro partido por primera vez en 6 años.

En este sentido, sabemos que el predio donde se halla la Escuela fue cedido a la Universidad Nacional de Moreno, a partir de un Convenio celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Municipio de Moreno y la Universidad el 14 de octubre de 2010, en ocasión de la inauguración oficial de la

UNM por la presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Por otra parte, dicha Escuela es el resultado de los acuerdos en el que intervinieron los 3 niveles de gobierno y varias jurisdicciones, en el marco del Programa de Creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales de la Nación.

No obstante, los intercambios verbales y escritos que dan cuenta de todo ello y el compromiso de las partes para transferir la escuela en el estado en que se encuentra y ponerla en marcha, por razones que se desconocen, se han suspendido las conversaciones y no se da respuesta formal alguna al contexto de la situación de ocupación en que se encuentra la ESPUNM

desde el mes de marzo de este año, por la comunidad de la Escuela Secundaria N° 37 que alega públicamente por redes sociales y medios poseer elementos que probarían la transferencia a estos últimos.

Esta situación ha generado incertidumbre, tanto para los trabajadores docentes y no docentes involucrados, como para las familias de los aspirantes que han comenzado la inscripción, quienes guardan la expectativa de trabajar y estudiar en dichas instalaciones. Tampoco se conoce la situación en que se encuentran las instalaciones y los riesgos que se derivan de la situación, inclusive para los propios ocupantes.

Como comunidad universitaria hacemos público nuestro compromiso y resistencia contra todos los actos autoritarios que atenten contra la educación pública, la comunidad educativa de Moreno merece respuesta sobre sus reclamos.

Tanto la comunidad universitaria como la de la Escuela 37 deben unirse en un reclamo común para que las autoridades asuman la responsabilidad sobre la situación planteada y se den las soluciones necesarias para el funcionamiento de ambas instituciones.

Como comunidad universitaria hemos defendido la educación pública como un derecho humano desde nuestro propio nacimiento como institución. En nuestra corta existencia, hemos enfrentado cuestionamientos como “hay demasiadas universidades en el conurbano” o “que los pobres no llegan a la universidad”.

Somos una realidad palpable luego de más de 15 años de luchas por crear nuestra universidad y 10 años de existencia, con 22.000 matriculados y casi 1000 graduados que son nuestro mayor logro y contribución al pueblo de Moreno.

Vemos con asombro que se pretenda borrar con el codo una construcción de casi 7 años de nuestra Escuela Secundaria, haciéndonos «enfrentar» con una comunidad educativa que viene sufriendo la desidia de las autoridades responsables del mantenimiento e infraestructura escolar por décadas.

Por estas razones, luchamos y lucharemos ante cualquier medida que atente contra la casa de les estudiantes, los trabajadores y el pueblo de Moreno, único dueño de nuestra Universidad.

También queremos hacer público que acompañamos a la comunidad de la Escuela 37 en su reclamo. Juntos lo lograremos.

Ese falso dilema apunta a dividirnos e impide que se produzca una solución merecida para ambas comunidades.

Instamos a todas las autoridades intervinientes y a las comunidades educativas a participar de una mesa de diálogo para dar resolución y las respuestas correspondientes.