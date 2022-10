Con apoyo del gobierno, vecinos /as alcanzaron su derecho: transporte público en La Porteña

El Estado dispuso los recursos, adaptó las calles para que el recorrido 33 de La Perlita haga la ampliación. La empresa comprometió su palabra y luego dio marcha atrás. Un grupo de vecinos /as concurrió a la calle Piovano y realizó un piquete en la sede central del monopolio. Con presión se puso primera y desde ayer el camino que linda con el Reconquista tiene paradas marcadas con el logo de La Perlita.

Ahora, niños /as, pibes /as pueden esperar la unidad roja que los trasladará hasta los establecimientos educativos. Ahora los habitantes de La Porteña no tendrán que caminar entre quince y veinte cuadras para obtener su derecho al transporte público.

Sandra y Ariel, en la puerta del Merendero Los Gurises ven pasar el colectivo. Después de ocho años de espera, ayer tomaron el primer servicio a las 5 de la mañana. Una conquista, con fuerte apoyo del gobierno municipal en la figura de Martín Fraiz, Secretario de Transporte.