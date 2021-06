«Con el hambre de los pibes NO»

Fue en la 7° sesión ordinaria del HCD que se llevó a cabo el jueves pasado y que mucha tela dejó para cortar. El concejal Horacio Chiqué que llegó a la banca como representante de Nuevo Encuentro y hoy está en Puebla, durante la gestión de Walter Festa, rechazó el balance y Rendición de Cuentas 2020 de la Intendenta Fernández tras un discurso que abrió interrogantes sin dar muchas más certezas. El 2020 fue un año bisagra para la aplicación de un nuevo sistema de recolección de residuos de la mano de quien conduce el barco, Mariel Fernández. Las discusiones en el recinto, las protestas en las puertas del palacio municipal fueron escalones hasta lograr un consenso y luego su aplicación. Un nuevo régimen se puso en marcha. El edil Chiqué manifestó sus dudas: «La cuestión de la recolección de residuos, la cooperativa y demás que ustedes saben que yo he acompañado pero hubo una cosa que pocos dijimos acá que más allá de no haber podido ver toda la documentación, cuando apoyamos eso solicitamos que se resuelva la cuestión de los laburantes del circuito que tiene de recolección la Municipalidad, eso no ha pasado. Tenemos una posición muy clara de como se contrata, no solo hay decir que hay que ser honesto sino que hay que parecerlo, y hablo del tema de las cooperativas cuando todas eran de un mismo grupo político. Son muchas cuestiones que me llevan a la convicción de rechazar”.

¿Por qué no se ha regularizado la situación de los trabajadores municipales que se desempeñan en el circuito de recolección de Cuartel V? Equiparar sueldos, y condiciones laborales es una deuda pendiente desde entonces. Empero, donde en un discurso poco argumentado pone en tela de juicio la moral y honestidad de las autoridades, ¿cuáles son los valores que deberían ponderar? ¿Cómo se mide y quien tiene autoridad moral para juzgar? Acá estamos en un laberinto sin respuestas fundamentadas, en una retórica infinita, que seguramente varia en criterio.

La efervescencia del concejal siguió en aumento. Su tercer eje discursivo lo llevó a hablar del “hambre de nuestros pibes”. Las contrataciones del Sistema Alimentario Escolar (SAE), no deja de estar en debate y dentro de una agenda mediática/política sin mayor relevancia e información accesible. Es el mismo concejal Horacio Chique quien manifestó que “estamos hablando del hambre de nuestros pibes y se justifica tal vez al comienzo esta compra directa, la primera cercana a los 100 millones de pesos, después vi otra de 400 millones de pesos y había otra más que no terminé de analizar y digo que eso ya tendría que dar una explicación. Estamos hablando de dinero público pero en este caso digo con el hambre de los pibes no».

Quedaron los interrogantes abiertos, que tienen respuesta porque la información de un gobierno es pública… al alcances de todos y todas.