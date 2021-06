«Con el macrismo no, con el Frente de pocos acá en Moreno tampoco»

Diego López, ex funcionario municipal, militante histórico que hoy integra las filas de la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, habla de dos temas: Consejo Escolar y gestión local.

Claudia Cabral, compañera de López, es consejera suplente de la lista oficialista que ganó las elecciones en 2017. Por paridad de género, sería la reemplazante de Cecilia Parentti si es que sucede una suspensión por la causa judicial que ya fue elevada a juicio.

«No tenemos nada contra Cecilia (Parentti), es una compañera, pero lo que decimos leyendo la ley es que debe haber una suspensión, por lo menos es lo que yo entiendo leyendo la ley», argumenta López:

¿Qué mirada política tenés del Consejo Escolar? Recuerdo que en la apertura de sesiones del HCD, la Intendenta ponderó el trabajo de Beltrán, González y Gómez (Nair), aseguró que se hicieron más de 400 obras en Moreno, algo que después ratificó Kicillof

Perfecto, yo digo «mirá hicimos 500 obras’. Ahora, vayan a ver las obras que hicieron.

Vos cuando estuviste en el gobierno de Festa, ¿eso lo decís?

Digo… puede ser o no. Yo cuando estuve en el gobierno de Festa, fui Director General de Infraestructura Escolar. Lógico que nosotros no ingresábamos dentro del establecimiento sino que hacíamos toda la circunsferencia alrededor. Y creo que con el tema escuela se ha entregado mucho mobiliario, se ha hecho muchas obras con Fenosa, con otras empresas de gas, se ha priorizado el tema de gas. Ahora no sé cómo terminó todo eso porque el secretario estaba a cargo de eso, y el subsecretario. Yo lo que veía que se contrataba, se iba, se hacía pero no sé sí se terminaron o no se terminaron. Justo pasó lo de Sandra y Rubén en esa parte de mi gestión como Director General, de la gestión del Pampa (Luis Sannen). No sé cómo terminó todo.

Volvemos al origen de esta charla ¿qué tienen que hacer Cabral y Diego López, para llegar al Consejo Escolar?

Esperar, estamos esperando desde el año 2019. Pero, tampoco estamos desesperados porque se caiga Cecilia, es una compañera. Si estamos priorizando que se cumpla la ley, lo que queremos es que se cumpla la ley de Consejo Escolar, por lo que yo leí y entendí es lo que te decía recién. Nosotros estamos esperando, pero no estamos desesperados ni pateando puertas ni golpeando puertas ni nada. Estamos en una espera ahí, tranquilos. Si se da, se da. Si no se da, no se da.

En el caso que sucediese, que para mí muy difícil que ocurra porque lo vienen sosteniendo desde el año 2019, ¿no hay ninguna instancia posible de acuerdo con Mariel Fernández o con Sonia Beltrán?

Ninguna.

¿Por qué?

Con el macrismo no, con lo que es el Frente de pocos acá en Moreno, tampoco. Nosotros hemos vivido duramente la instancia de María Eugenia Vidal y hemos visto muchos funcionarios de ese espacio político, abrazados, dándose la mano siendo funcionales y la verdad que, y estoy dispuesto a pagar los costos políticos que pueda pagar, son similares.

¿Quiénes?

El gobierno actual de Moreno que en sí no toma represalias ahora, no sé por qué, pero ha tomado en su momento. Y ha golpeado muchos compañeros y dejado muchas familias sin su pan en la mesa y el gobierno de Macri. Aunque con Macri era una cuestión diferente, era la derecha y se sabía que iba por eso. Yo me esperaba otra cosa de ésta gestión. Me esperaba otra cosa de Mariel, digo nos va a incluir a todos, nos quiera o no nos quiera, vamos a estar todos dentro del área del peronismo, dentro del Frente de Todos y no fue así. Nosotros a pesar de que no queremos, nunca tuvimos un ofrecimiento de Mariel de nada, no queremos tampoco. O sea, si lo propone no lo queremos. Y hoy me dice ‘¿vos querés ser secretario?’ y digo no, la verdad que no porque es una decisión que hemos tomado con la organización y en el espacio político que estamos participando.

¿En qué espacio estás hoy?

Hoy estamos acompañando a Romina Uhrig, acá en Moreno. Estamos acompañando fuertemente porque es el lugar donde me siento identificado y donde soy un tipo agradecido. Porque tanto Romi como Walter en su momento estuvieron en el momento en que otros no estuvieron. Entonces somos personas agradecidas y eso la verdad que hoy lo estamos llevando adelante. Estamos acompañando a Romina, ojalá se dé esto de las elecciones. Vamos a ir con boleta corta si Dios quiere y jugar una elección en la cual nos tendrán que contar los votos.

Me gustaría que amplies, si querés por supuesto, ¿por qué encontrás semejanzas, igualdades entre el macrismo y Mariel Fernández, si esto es Mariel Fernández o el Movimiento Evita?

Separamos nosotros lo que es Movimiento Evita de lo que es la intendenta municipal. Hoy la intendenta es la intendenta de todo Moreno, es la intendenta de todas las instituciones, de todo el pueblo, nos guste o no nos guste. Es la intendenta de todo. Yo me hago cargo porque muchos no se hacen cargo, yo si he votado el Frente de Todos boleta completa, no las internas si en la última, porque tenía una esperanza de que esto no sea así. Hablando del Movimiento Evita en sí, que es el movimiento al cual pertenece creo la Intendenta Municipal, tiene estas cosas que te comenté hace rato. En un momento se garantizó la paz social y sin consultarle a las otras organizaciones. La cual yo estaba en una mesa provincial de una organización y jamás me vino a decir el Movimiento Evita “mirá garanticemos la paz social a cambio de esto, del otro, de aquello…” cuando vos los veías en la foto con Vidal, y eran los únicos que estaban en la foto y garantizaban la paz social. Nadie ha sido consultado de nada de esto. Separo lo que es la intendenta de lo que es el movimiento de la intendenta.

Mariel Fernández gestiona recursos, ejecuta programas, ¿eso no está impregnado en los territorios?

De la gestión, no sé. Yo no veo una buena gestión, porque vos caminás los barrios y están detonados. Y no viene de ahora, sino que ya viene desde hace un montón. Pero sí tenemos claro que se está recibiendo mucha guita del Estado Nacional y provincial en la cual no se está invirtiendo Moreno o creo yo no lo veo invertido en Moreno, eso es parte fundamental. Recibo 60 millones, invierto 40, pero invierto algo. La verdad no se está viendo, por lo menos en los barrios que yo camino no se ve.