«Con este gobierno de mierda hay que sobrevivir, nos estamos cagando de hambre»

Salen de sus viviendas a las 5 de la mañana para obtener una pequeña porción en la plaza Irigoin. El rectángulo que conquistan es la esperanza de obtener esos pesos que ayudan a enfrentar la crisis social, que no es invisible.

Ernesto es trabajador metalúrgico. Por primera vez está en la plaza transformada en feria. Con firmeza habla del vivir, de la subsistencia, de los gobiernos: «Es la primera vez que vengo pero sí, se tiene que sobrevivir de alguna forma con este gobierno de mierda, nos estamos cagando de hambre».

Cuando decís, es la primera vez, es porque te empuja seguramente la necesidad y la crisis, ¿cómo se sale de esto?, ¿cómo se soporta la crisis?

Yo tengo un trabajo fijo pero los fines de semana vine acá para probar, para ayudarme un poco porque con el sueldo no te alcanza. Trabajo en una metalúrgica y el sueldo que tengo te alcanza para pagar las deudas, sobrevivir, y esto ayuda un poco más, somos una pareja, no tenemos chicos chiquitos, sino yo me imagino a las personas que tienen criaturas, ¿cómo hacen?, ¿cómo hacés para sobrevivir con el sueldo que tenés? La inflación se fue al carajo.

Los que están arriba y gobiernan hablan de la inflación, el tema es abajo

Ellos se olvidan de nosotros, de la clase baja ellos se olvidan, a ellos les importa tres carajos, nosotros somos números. Ellos aparecen cuando necesitan los votos después no los ves más. Yo por lo menos gracias a Dios tengo un laburo, dentro de todo la piloteo y salgo adelante con mi esposa, pero la gente que no tiene trabajo, ¿cuánta gente no tiene trabajo? Te dan un plan de mierda ¿cuánto chorean ellos?, ¿cuánto se están llevando? Te dan un plan de mierda, con un plan te conforman, te soban el lomo como si fuéramos todos ignorantes, no es así, este gobierno es una porquería pero todos los gobiernos son iguales, todos sirven para chorear, todos vienen acá, te soban el lomo, te dicen que vamos a estar bien, vamos a hacer calles, mirá el barrio como está, hace cuanto esta así esto.

Esmelda construye su casa cerca en la zona de Los Hornos. Viaja de Retiro hasta una de las plazas de Cuartel V, en Moreno: «Vengo todos los fines de semana, hay gente que viene toda la semana. Nos ponemos acá y no pagamos nada. Alquilamos la mesa que son 150 pesos que vos podés alquilar. Lo que más se vende es la ropa usada. Trabajo de lunes a viernes aparte de esto y después los fines de semana vengo acá para zafar algo y es así, a veces vengo también los domingos, los sábados vengo sí o sí».

Elena está allí, en este tiempo de necesidades humanas, de derechos básicos vulnerados:

¿Esta plaza que significa?

Significa muchas cosas porque acá estamos, venimos mucha gente a buscar recursos, a buscar algunas cositas para llevar a nuestra casa y significa mucho para nosotras.

¿Qué es lo que podes vender un sábado?

Y un sábado podemos vender de repente cualquier cosa, comida, ropa. M Entonces venimos con lo que tenemos.