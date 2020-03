0 shares







CONFLICTO MÁS ABIERTO –

El inmueble es propiedad del gobierno local. Todo el trabajo que se realizó en los últimos años responde a los propios síntomas y necesidades del Barrio Lomas de Casasco. En medio de la disputa, sin interlocutores posibles, hubo un incendio intencional en Casa Joven. Posteriormente una jornada solidaria de «recuperación edilicia», pero esta mañana autoridades municipales y efectivos de la Bonaerense, llegaron al lugar para iniciar el acto de recuperación. Las mujeres que sostienen ese espacio fueron a la Comisaría de La Reja a realizar una presentación, del mismo modo los funcionarios municipales intervinientes.

Carina Leguizamón explica, una vez más, lo que ocurre en ese lugar de Moreno Sur: «Rompieron los candados e ingresó la gente del Municipio a Casa Joven. Nos avisaron las vecinas que estaba Lidia Zerda (NdR: la referencian como puntera del gobierno actual) con toda su gente, al ingresar nosotros, junto a mujeres y jóvenes, se nos presenta la Subsecretaria de Niñez y nos dice por qué no dialogamos. La verdad es que lo estoy pidiendo hace rato y es de público conocimiento, no pueden ser tan cínicos y siniestros. Luego comenzamos a discutir con Lidia ya que expresaba que el lugar era un aguantadero. Les pedí que me muestren la orden de desalojo y nunca lo hicieron ya que tenían ningún papel, entonces quien comete la negligencia es el Estado Municipal que viene y rompe…»

¿Y ahora están en la Comisaría de La Reja?

Sí, pero también está la Subsecretaria de Niñez y Lidia Zerda, la puntera del barrio que tiene Mariel Fernández. Los vecinos que estaban con ella no son del barrio, se querían ir, solo vinimos a limpiar. Esto que está pasando va a traer más conflicto porque no hay una decisión política de sentarse a hablar con el pueblo empobrecido para trabajar acorde a la realidad de cada barrio. Casasco es particular y va a denunciar todo flagelo que ellos cometen y esto es lo ellos no quieren. Lo seguiremos haciendo afuera, adentro o desde donde sea. Vamos a seguir derrumbando toda esta mierda capitalista y represora que gobierna en todos los barrios. Nos piden que mantengamos la calma y cómo lo hacemos si vemos que perdemos lo único que teníamos para sostener a muchas mujeres y pibes. Una vez más vemos que esta Intendenta represora, nefasta y hambreadora, no nos quiere atender porque le duele escuchar la verdad, pero de nosotros la va a escuchar, le guste o no. No nos vamos a callar porque es la hora de las mujeres de los barrios.