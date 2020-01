0 shares







RESPONDE EL SECRETARIO GENERAL DE ATE SOBRE LOS DESPIDOS QUE HACEN AL AJUSTE –

Leer el último comunicado en la cuenta oficial de facebook de la Intendenta. Dice que «valora el desempeño de los trabajadores, no se despedirá y no se afectará derechos adquiridos» e inmediatamente que «la medida de no renovar los contratos de quienes ingresaron a trabajar en la campaña de Festa, más los jerárquicos que pasaron a planta con sueldos altísimos y el Pacto Fiscal» todo ese paquete es ilegal y que fue hablado con los gremios en la mesa paritaria y Técnica (NdR: cabe recordar que los tres decretos fueron anulados el 12 de diciembre). Mariel Fernández sostiene entonces lo expresado por su Subsecretario de Legal y Técnica (Dr. Merino) que no hay despidos sino más bien un acto de justicia.

No hay mención alguna de la Ley 14.656, herramienta que adquiere poder desde los sindicatos para defender las arbitrariedades e injusticias que aplicó la Intendenta notificando a trabajadores /as que no están en el gran encuadre Ejecutivo.

La Asociación Trabajadores del Estado envió al Ministerio de Trabajo la nota «informando de un paro hasta que se abonen los sueldos con el 12 por ciento de recomposición firmado en mayo de 2019», y por supuesto que está en el escrito el desconocimiento del Ejecutivo de la Ley 14.656 al imponer las bajas y ceses de contratos. Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, dijo a Desalambrar minutos antes de llegar la Mesa Técnica de hoy: «Nosotros la definimos a la situación como apresurada y unilateral porque en la primer reunión paritaria (administración Fernández) se hablaron de los primeros pasas para poder reorientar y reorganizar los planteles, señalando que íbamos a defender lo que se logró en el año 2019. Además la postura de cada sindicato fue el de no marcar a nadie, la función que tenemos es el de defender a los trabajadores en las mesas técnicas. Si eso se logró mediante decretos posteriores al mes de agosto de 2019 se debe entender que eso tiene una firma anterior, me refiero al 22 de mayo. Entonces la medida que tomó el gobierno es apresurada y que tiene un montón de vicios técnicos o al menos no contempla el Convenio Colectivo de Trabajo y la la Ley 14.656 que establece que hay estabilidad laboral y el pase a planta. Si ese trabajo hay que depurarlo se debe hacer en una Mesa Técnica o en la Junta de Calificaciones y Ascenso, pero el Ejecutivo se apresuró y decidió la baja de los contratos que incluso deben revisarse porque si una persona hace el trabajo que realiza alguien que está en planta permanente es un trabajador».

No recuerdo un anuncio oficial de 400 o 700 personas que son despedidas, ¿ustedes?

No, y que tiene un impacto enorme. Si una revisara los cuatro años de Festa encuentra que hubo altas y bajas pero siempre recostándose en lo que dice la ley, si hay incumplimiento del trabajador está la posibilidad de hacerlo temporario y no renovar, pero en esta situación de fin de año, donde hay un cambio de gobierno y mandan un listado de 400 trabajadores /as temporarios de mínima, porque así nos dijeron, y unos 200 jerárquicos que también hay que revisarlos porque Secretarios y Subsecretarios que ingresaron en la anterior gestión son difíciles de defender, que es distinto a un trabajador que accedió a una Jefatura o Dirección y tenemos muchísimos casos así…

Hay reunión de Mesa Técnica, el listado de despedidos lo tiene el Ejecutivo, no puede estar confeccionado o armado por los sindicatos

Eso lo establecimos desde la primer reunión de Mesa Técnica porque la información la tiene el Poder Ejecutivo. Nuestra labor es defender a los trabajadores /as cuando se comete una injusticia o no se reconoce sus derechos. Si los roles no se entiende o se intenta cruzarlos creo que le estamos errando al viscachazo.

¿Con qué figura del Poder Ejecutivo habla ATE?

Con el Secretario de Gobierno (Iván Liendro) y el Subsecretario de Legal y Técnica (Dr. Merino) en la Mesa Técnica. Fuera de ese ámbito tenemos comunicación y habló con la Intendenta Mariel Fernández. Me comuniqué con ella y tenemos una diferencia de criterios porque sostiene que «la medida que tomó está avalada por los gremios» algo que es imposible porque nunca podríamos avalar algo que impacte contra los derechos consagrados de los y las trabajadoras.