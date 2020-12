0 shares







JOAQUÍN NOGUEIRA DESDE LA UCR –

Si el PJ considera (siempre) que hay que darle dos años de tiempo a quien gobierna, digamos que la oposición al Departamento Ejecutivo reduce los plazos. Joaquín Nogueira, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) pone a correr el análisis, a modo de balance de un año especial: «Está lo que se llama cuestión ideológica, por ejemplo el Presidente de Venezuela le decía a Alberto Fernández que no tiene que haber presos políticos y que Alberto Fernández es un tibio y que si es un tibio se asuma como tal y que marca así la diferencia con ellos que son revolucionarios, los venezolanos. En Venezuela no hay ni agua potable, así que yo creo que es un tema ideológico. El gobierno municipal cree que es revolucionario y que hace la revolución para igualar, pero igualar en la miseria, y vos fíjate la cantidad de comercios que hay cerrados en Moreno, los comerciantes que todavía luchan y no pueden vender porque la situación económica es trágica y le llenan de vendedores ambulantes truchos que evidentemente tienen un acuerdo con la Municipalidad porque le hacen inspección a lo que están establecidos regularmente. Por ejemplo acá en el boulevard Perón hay verdulerías truchas, cuando se hace la noche y tienen que recoger los petates viene una camioneta 4×4 con un kapanga que le hace la cuenta, carga la mercadería y se la lleva, entonces ni siquiera son auténticos los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes responden a algunos que tienen un negocio con alguien para tener esa marginalidad comercial

Eso es lo que viene a cambiar Mariel Fernández, que fue la discusión de este año que ingresa el proyecto del IMDEL los históricos se tenían que ir y se miraban con mayor atención aquellos que necesitaban de la economía popular

Bueno, la economía popular es una linda frase, la economía popular desde el punto de vista de vista de la política debe utilizar esta herramienta para mejorar la situación a la mayor cantidad de gente posible, parece bueno porque esa economía popular quiere decir que fomenta el trabajo, que se establecen planes para que puedan instalarse medianas empresas, cuentapropistas, favorecer la instalación de comercios regulares porque la regularidad es la manera de que la gente progrese no la marginalidad, ellos piensan la economía popular como marginalidad entonces dan microcréditos que son tan micros que no alcanzan para nada. El otro día hablaba con un amigo militante de siempre del partido radical de la zona del Cruce Castelar y me dice ‘la otra vez estuvimos en una reunión con Mariel Fernández y nos dieron un crédito a cada uno de 5 mil pesos’, 5 mil pesos hace 8 meses atrás no servían para nada. El Presidente anuncia un bono de 5 mil pesos a los trabajadores populares, la verdad que es un gobierno que quiere sumirnos a todos en la pobreza y profundiza la grieta porque persigue a la gente regular y fomenta la marginalidad en el comercio, en el andar. Vos verás que en el centro de Moreno que hay un montón de tipos menesterosos diría yo, con unos chalecos amarillos que están ahí haciendo que cuidan el estacionamiento, te indican donde estacionar en la calle, no hacen nada y piden limosna, todas esas personas están autorizadas por la municipalidad no tengo ninguna duda, autorizadas en el mercado de la economía popular, o sea, marginalmente, porque de otra manera no se comprende como puede haber esa gente ordenando el estacionamiento y están establecidos bien porque hay unos por cuadra, hay una organización, nadie puede negar esto

AUDIO 1 NOGUEIRA

El gobierno define un plan de mayor y más amplia recaudación, hay una evasión tributaria en Moreno que llega a los 200 millones de pesos. Entre las tasas municipales está Seguridad e Higiene y 2021 llega con incrementos fuertes. Realizo este encuadre por la relación entre presión tributaria y empleo

Eso no hace falta describirlo, hace falta pasear por el Centro de Moreno, la plaza con esos carros que son hospitales populares o son vendedores de la economía popular toman la marginalidad, o sea, la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan los comerciantes establecidos tiene el objetivo de controlar que el comercio no vaya a fomentar una enfermedad con las cosas que vende, por eso tiene que tener seguridad e higiene, matafuegos, limpieza, ahora esta economía popular que genera el gobierno municipal lo que genera es marginalidad porque tiene la mercadería en el suelo, tanto los que venden ropa como los que venden alimentos, hay que prestar atención a las verdulerías clandestinas y ver que tienen la mercadería en el suelo mientras que en la esquina hay un verdulero que paga el alquiler de un local y que irán a ver si tiene al día la tasa de Seguridad e Higiene y estos son marginales, lo mismo pasa con la ropa, está todo en la vereda. Con la mentira de lo popular van hacer que Moreno sea inviable, la gente que tiene mejor poder adquisitivo se va a ir, los comercios van a ser de marginalidad, con lo cual vamos para atrás. Pasó un año de este gobierno municipal, yo no lo he criticado el gobierno municipal porque creo que todo gobierno que empieza tiene que tener un handicap para ver hacia dónde va, ahora digo que este gobierno va a sumergir a Moreno.

AUDIO 2 NOGUEIRA

No hay más handicap pero el gobierno definió un criterio que responde a su historia, el pensamiento y un hacer desde los sectores que han soportado las crisis

Es un gobierno legítimo porque surgió de la voluntad popular pero yo digo ilegal porque hace la cosas ilegalmente, por ejemplo, anular por decreto la licitación del estacionamiento medido para poner otra y eso es un negocio no hay dudas..

Ahora lo que corrigieron, no hay pliego, lo compraron, compraron el software

Para comprar el software necesita una licitación no se puede hacer por compra directa, por lo tanto está bien compraron el software ‘oh que bueno’ pero está ilegal

¿Por monto de la compra

Lo dice la Ley Orgánica, el gobierno legitimo funciona ilegalmente y esta es una cuestión que nunca antes había sucedido en la Argentina, por eso digo yo que es el desafío de la política es poder decirle a la gente que hay salida