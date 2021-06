«Con los fraudulentos no hablo, lo hago con la gente seria, los paracaidistas no me gustan bajo ningún punto de vista»

Toma la centralidad que ostenta desde hace muchos años. Les recuerda a propios y extraños que fue presidente del PRO y es esa fuerza la que, según su análisis, acumula el mayor poder que tiene la oposición en Moreno. Aníbal Asseff considera que «el diálogo alcanzado es más que óptimo» con el 80 por ciento de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio: «Evidentemente, Juntos por el Cambio en su crecimiento, y en su afán de algunos dirigentes nacionales de pretender imponer su figura en los distritos, se ha generado una enorme anarquía distrital. Donde aparecen un montón de candidatos, un montón de referentes, como me pasa a mí en Moreno, pasa en distintos distritos».

¿Una anarquía partidaria, sería?

Una anarquía de grupo. El PRO es un partido del cual yo fui presidente durante ocho años, soy afiliado y fui miembro de la junta del gobierno provincial durante muchos años, que ahora vamos a reorganizar nuevamente. Pero que siempre tuvo una autoridad constituida, pero vos fíjate hoy las diversas vertientes que hay, tan del radicalismo o del PRO que tiene cuatro figuras o cinco, el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica y espero no olvidarme de nadie más.

El Peronismo Republicano no está acá en Juntos por el Cambio.

Está Juntos por el Cambio, Pichetto está en Juntos por el Cambio

Joaquín de la Torre no

No se sabe todavía la definición de él. Estamos esperando a ver qué dice.

El tema es, ¿Peronismo Republicano está en Juntos por el Cambio?

Yo digo el de Pichetto, que es el peronismo republicano. Joaquín no sé qué va hacer todavía. Lo que hizo Joaquín con Pichetto fue Peronismo Republicano que está dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, que también la componen la Coalición cívica y la UCR. Quién más se va a incorporar, si incorpora Espert, Stolbizer, se definirá en estos días. Todo eso ha generado una atomización enorme, todos tienen ambiciones legítimas, algunos ambiciones desmedidas y otros ambiciones inentendibles por la escasa presencia territorial que surgen de las encuestas.

¿Por qué me dijo anarquía? Si aparecen varias figuras, ¿no está bien que ocurra eso, que se ponga en discusión un plan, un modelo, que cada corriente represente algo?

¿En base a qué? ¿A la mentira, al fraude al elector o al arraigo territorial con conocimiento y con la prudencia de saber crecer?

Bueno, voy a tomar lo que me dijo. De todas las figuras que aparecen ahí, ¿cuál es la mentira?

Está hablando de la inseguridad que hace a la mala gestión de Mariel Fernández en Moreno y no está hablando de gente que en dos meses desaparece.

¿Naya? ¿Cóppola?

En dos meses desaparecen. Hablo en general eh.

Yo le dije Naya, ¿en dos meses desaparece?

No hablo de Naya, yo hablo que acá hay muchos de nosotros, prácticamente, con el 80% de los que te nombré, que hemos llegado a un acuerdo y falta cristalizarlo. Y con algunos no tienen referencia territorial y no miden las encuestas, o sea que se tendría que tener otro tratamiento, que también lo decidiremos entre el conjunto dirigente que estamos charlando.

Se acuerda la nota que hicimos, que más allá de las encuestas, que supongo tienen un peso específico, le dije y usted asintió con su cabeza y luego con sus palabras que era tiempo de una interna. ¿por qué ahora no es el tiempo de una interna?

Le vuelvo a repetir, hay en la provincia de Buenos Aires diversas líneas, si no se ponen de acuerdo ni Santilli con Jorge Macri y los diversos actores que están interviniendo. No sé si Espert entra con unas líneas internas a las elecciones, va a haber internas.

Me está hablando del PRO o Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio

Bueno, porque ahí está Manes.

Por eso te digo, está Manes con el radicalismo. Bueno, repetimos, Manes, Jorge Macri con el PRO, Emilio Monzó, todas las líneas están. Ahora, muchos de ellos están llegando a puntos de acuerdo

Se están reproduciendo me tiene que decir.

No, no, están llegando a punto de acuerdo a nivel nacional y provincial. De lo cual queden dos vertientes posiblemente si no se ponen de acuerdo, y si se ponen de acuerdo quedará una. Lo mismo que se refleja en la Provincia, pasa en la sección y pasa en el distrito. Todos los que yo le nombré han intentado o ponen sus piezas en distrito para que los represente. Lo que yo le digo es que en el orden local, les guste o no les guste, hay un bloque de ocho concejales, que está partido pero que se hablan, hay 80 mil votos que respaldan eso y, bien o mal, desde hace muchísimos años este frente viene conteniendo una representatividad continua

Este frente ¿es usted, el asseffismo? Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Mariel Fernández, y me dijo ella sin dudarlo, y legítimamente “Tengo la lápicera”. ¿Quién tiene la lápicera en la oposición?

No la tiene nadie.

¿Usted no tiene la lápicera?

No, yo no la tengo….

¿Entonces tiene que negociar?

Tampoco negociar. Vuelvo a repetirle, hay dirigentes

Se me escapa con la respuesta. Si me dice que el que más mide es usted y hay personas impresentables y mentirosas, bueno, va a decidir usted

El conjunto de lo que yo represento, no mi persona, es el que mas mide. El conjunto que congregamos en la estructura del PRO es lo que más representa a los votos.

El asseffismo es lo que más mide en Moreno

El PRO, los que estamos juntos, todos los que estamos trabajando, no una persona particular.

Dije el ssseffismo como fuerza.

Yo soy afiliado del PRO, fui presidente del PRO. El conjunto del PRO representa la fuerza hegemónica hoy con cantidad de concejales y con cantidad de representación. Individualmente las encuestas miden personas que están vinculadas al PRO que a otros partidos políticos. Algunos que dicen tener esa referencia no miden nada y tiene escasa gravitación territorial, eso también se va a ver. Si hay que ir a internas, vamos a ver de qué manera porque el 80% de los que hemos nombrado estamos en un punto de acuerdo, ¿entendés?

Leonardo Cóppola me dijo que quería internas.

Bueno, será.

Es una figura territorial

Pero sí. Estamos conversando con todos, yo con todos converso y con todos hay principio de acuerdo, incluido con Leo Cóppola, hay un principio de acuerdo.

Es muy notable en pocos meses las variaciones que existen. Antes era necesaria una interna, hoy están acordando todos o hablando todos, ¿no? Como si eso asegurase un plan, una propuesta de gobierno de la oposición.

No, en absoluto. Yo ideológicamente estoy bien formado y sé lo que quiero, por eso te decía, hablemos los temas de Moreno y le puedo asegurar que podemos coincidir, o no, pero estamos en conocimiento de lo que está pasando aquí, del mal gobierno municipal. Lo que le quiero decir es que también la ciudadanía, a mí me preocupa mucho más vencer al Kirchnerismo en el ámbito local, en el ámbito provincial y en el ámbito nacional para respetar la propiedad privada, defender las libertades individuales, tener un país normal globalizado en el mundo y libertad en el comercio. Que termine esta opresión de la pandemia y para eso hace falta seriedad. Entonces yo no me voy a andar peleando por cargos en el cual yo ya tengo la honra de estar y que otros también asuman el compromiso de también estar en un lugar para que aprendan. Yo aprendí mucho cuando fui concejal pero eso es una etapa que para mí ya está cumplida. Yo tengo que acompañar y voy a hacer campaña por aquellos que tengan necesidad.

¿Me está diciendo que usted de ninguna manera va a encabezar la lista de concejales?

Yo en el ámbito local lo que quiero es apoyar la mejor propuesta de concejales.

Contésteme la pregunta

No sé qué va a pasar, yo no sé, no está cerrado.

Pero me está diciendo que ya cumplió una etapa, entonces yo le digo, puede ser que las corrientes se muevan tanto que lo obliguen a usted a encabezar la lista

Yo no sé lo que va a pasar. Varios quieren que yo encabece la lista. Pero lo que yo le estoy diciendo es que queremos llegar a un acuerdo donde se permita la mayor base posible de concejales. Yo no le escapo a la cuestión electoral, pero lo que quiero es otra cosa.

Claudia Asseff no puede encabezar ni reelegir, no sé si su sobrina podría encabezar, pero me queda claro que hace tiempo usted me dijo “No, pero depende”. Ese depende corresponde a cómo se resuelve en el orden local un línea interna a usted, al asseffismo, ahí quedará resuelto.

¿Que nos quieran hacer internas decís vos?

Le voy a decir así, Cóppola quiere encabezar, Naya quiere encabezar, mañana le hago una nota a Nogueira y me dirá lo mismo, si sigo buscando integrantes de Juntos por el Cambio y todos me van a decir “Quiero encabezar”.

Le podría decir que es una presión negociadora o deseo sin fundamento

O también le puedo decir que están discutiendo su liderazgo como oposición en los últimos 20 años.

No, está mal eso.

Es una opinión, no sé si está mal o bien.

No tuya, porque yo lo he escuchado de los que nombraste. ¿Qué es el liderazgo de la oposición, el que está hace muchos años en política y no ha tenido la valentía, como la hemos tenido nosotros, de encabezar críticas muy fuertes con fundamentos o denuncias? ¿O decir que son opositores para estar plácidamente sentados en una banca? La vigencia de un sector político, que yo encabezo dentro del PRO, a mí la gente me ha votado, no es que yo me opuse. Algunos me dicen, usted fue candidato a intendente en 2019. A mí me midieron catorce millones de veces y a los demás. En 2015 tuve una interna, yo no tuve miedo de ir a internas en un espacio que no era el mío. Yo nunca fui del Frente Renovador, fui en la lista del Frente Renovador. Porque en el 2013 muchos candidatos a diputados nacionales del PRO y candidatos locales fueron por el Frente Renovador y tuvieron un tiempo en el bloque del Frente Renovador. Yo fui senador del PRO y terminé el mandando siendo senador del PRO. Cuando en el 2013 todos iban corriendo al bloque del Frente Renovador, yo me quedé en el PRO. Terminé como senador de Unión PRO el mandato y después me tomé un tiempo a ver qué hacía. Todos quieren encabezar pero también todos hablan para entablar un acuerdo con nosotros, con el espacio nuestro. Y lo hacemos de forma respetuosa, sin agresiones.

Ustedes son la centralidad, si todos se presentan para después negociar o acordar.

Acordar, no negociar. Ninguno lo ha hecho de manera agresiva, ni desprestigiándonos, ni dando a conocer o a decir cuestiones que no son ciertas. Lo hemos hecho de forma respetuosa. Hay gente que lo único que hace es mentir, son tremendos fraudes e intentan confundir.

¿Quiénes?

En su momento lo vamos a hablar.

¿Qué está dentro del PRO me está diciendo?

Dentro del espacio.

Hay mentirosos y fraudulentos

Dentro del frente. No voy a decir una cosa cuando no los son. Otros vienen a entablar una negociación como corresponde en toda política para llegar a un acuerdo. Y si vos haces memoria, yo en el 2017 y 2019 llegué a acuerdos políticos, como lo hice en el 2015 también. Yo encabecé una lista en un frente. Perdón, Juan Fernández, es UCR, fue presidente del comité radical. A Nogueira le molesta esto, pero es la verdad. Ni desprecio a Nogueira ni desprecio a Juan Fernández, pero la realidad es la realidad. ¿O Juan Fernández no fue candidato del radicalismo?

Pero usted vio lo que pasó hace poco cuando asumió Juan Fernández como concejal, la representante de la UCR se opuso

Es cosa de ellos, si a mí me piden amplitud, generosidad, los demás tienen que hacer lo mismo. Es como yo te digo, dialoguemos. lo se pide es lo mismo que hay que dar. Yo también tengo mis diferencias con alguna gente, no me gusta que me agredan. Buenos, que se pongan de acuerdo ellos dos, o que diriman sus internismos. Y si se ponen de acuerdo, mejor, y si no se ponen de acuerdo, a otra cosa. Algunos quieren ser concejales por capricho, ni siquiera saben cómo se llama la calle que pasa acá en frente. Entonces es joda esto. Eso es el fraude de la ciudadanía. Hay que ser serio. Lo que nosotros estamos haciendo es una discusión seria, no un negociado, una discusión seria es darle a la ciudadanía de Moreno una lista solvente, que trabaje, que discuta los temas, que tenga afinidad. Que tenga una fidelidad ideológica.

¿Ahora si van a tratar de armar una lista solvente?

Siempre hemos hecho una lista solvente, por algo siempre estamos peleando en el Concejo Deliberante. Algunos con sus matices internos mejor, yo no descalifico a nadie. Lo que queremos es que el ciudadano no se sienta defraudado ni por los cambios de domicilio abruptos, ni por decir represento a alguien. Que en definitiva lo que la gente quiere es a alguien que los represente seriamente. Vos fíjate, un sector se enoja porque dice Santilli no es de la territorialidad bonaerense. Y acá lo mismo, entonces, acá en Moreno, en Merlo, o en cualquier lado, te dicen “no, pero si usted no convive con la comunidad, no sufre, no va a poder representarla. El Secretario de Seguridad, me contaban los concejales, no es de Moreno. Lo están llamando constantemente, porque vive en La Matanza para que se haga cargo de un tema.

Vive acá

Sí pero el fin de semana no estaba acá

Le puedo decir que estuvo y no estoy haciendo una defensa de Juan Ciuccio, me refiero a que se utilizan ejemplos inadecuados

Dígame una cosa, ¿Cuantos funcionarios municipales durante 10 años ejercieron su función y cuando terminó la función se fueron de Moreno?

¿En los últimos 10 años?

Un montón, sin dar nombres. Yo gano o pierdo, me quedo acá. Voy a mi club, soy miembro del club Mariano Moreno, vengo a dar clases en la universidad, me encuentro con mis compañeros del primario, del secundario, con mis compañeros de rugby, con la gente con la que hago política. Yo tengo una vida que me duele mucho perderla. Otros nada, vienen acá, ni se los ve, nadie los conoce. Si yo me paro en la esquina alguno me va a saludar y como yo, a muchos de los que nombramos que están bien arraigados a la comunidad. Están en distintos partidos pero son respetables, otro vienen acá y nadie los conoce.

¿A cuánto está Juntos por el Cambio de alcanzar unidad en Moreno?

Muy cerca. Hay enorme voluntad de todos.

Incluso los fraudulentos

No, yo con los fraudulentos no hablo, hablo con la gente seria, correcta. Puedo disentir pero con la gente seria que tiene algo que perder, por acá todos nos jugamos mucho, por eso yo hablo. A mí los paracaidistas no me gustan bajo ningún punto de vista.