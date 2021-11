«Con los que quieren trabajar para la gente, por otro modelo político y de gestión, está la unidad»

Define el resultado electoral como parte del proceso que tendrá inicio el 10 de diciembre. Reconoce y saluda la victoria del oficialismo en la figura de Noelia Saavedra, pero también el ingreso de la izquierda porque abonará a la discusión política. Julián Cigna conserva el efecto de no personalizar ni los problemas ni las soluciones. Admite, sin entrar en el barro deseado por otros /as, las visibles diferencias pero ratifica que el compromiso y la responsabilidad es y será con y por la gente, por esa parte de la sociedad de Moreno que no renuncia a las rebeldías:

Son y están los resultados, llegará el análisis necesario, pero en menos de un mes comienza la gestión y el trabajo legislativo, ¿hay balances urgentes que hacer?

Primero hay que dar la certeza de que esta oposición va a ganar, y para construir las alternativas que venimos pregonando desde que arrancó esta campaña, porque entendemos que es una necesidad para el distrito, que es necesario para Moreno, porque la gente está viviendo muy mal. Lo dijimos en la campaña y vamos a ser capaces de hacerlo, el compromiso está.

Hay que saber leer los resultados, yo no creo que todo funcione por la platita, la platita, creo que es una falta de respeto decirlo así en términos tajantes. También puedo leer que JUNTOS no hizo tanta campaña y esperó que se equivocase más el Frente de Todos. Los resultados son estos, la autocrítica es mañana, pero sabiendo que el 10 de diciembre empieza otro partido

Sí, en realidad también nosotros sentimos que lo que nos pasó ahora es conservar el resultado de las PASO, de las primarias, ante una arremetida claramente del Frente de Todos, la maquinaria electoral que desplegaron y que claramente fue efectiva, punto. Eso lo pudimos sostener y a partir del 10 de diciembre sigue siendo un nuevo ciclo, una nueva etapa, un nuevo ciclo político y claramente nosotros tenemos que hacer una opción que convoque a la sociedad de Moreno en su conjunto, no solo un sector y ese es el desafío que tenemos.

Y en esa construcción, cómo se sanan las grietas que hay, porque la elección lo demostró, después podría ser mucho más fina la interpretación, pero evidente por los números y el resultado, cuando se miren las planillas podrá verse cómo se comportó cada espacio de este frente, si bien el nombre es JUNTOS, la campaña fue separada, objetivamente fue así

Hay que hacer un análisis exhaustivo de la elección con los resultados, pero hay que ser prudentes y en base a eso hacer un acuerdo de programas, de valores, de propuestas, para estar juntos los que de verdad quieran trabajar para la gente. Con los que quieren trabajar para la gente está la unidad, vamos a estar predispuestos al diálogo como te dije, y sin duda va a estar nuestra predisposición cien por cien.

Ganó bien Mariel, obtuvo el 45%, pegó un salto, ya sea por el aparato o la estructura, pero también está ratificando algo. No se le puede bajar el precio o ningunear ese resultado, ganó bien la Intendenta

Claramente ganó bien, ganó ella y aprovecho para saludarla y felicitarla a Noelia Saavedra y a los concejales de la izquierda, un hecho histórico también para Moreno. Así que bueno, creo que se va complejizando el mapa político, se van dando distintas opciones. Nuestro desafío ahora es hacer un debate dentro del Concejo Deliberante que sea superior con propuestas.

Es el punto inicial de esa renovación, de la oposición pero con ambición de poder, ¿eso arranca el 10 de diciembre?

Sí claro, sino no estaríamos en política. Tenemos el compromiso de tener ese poder porque te va a dar las herramientas para transformar la vida de la gente de nuevo. Siempre el eje está en la gente, así que a partir del 10 de diciembre vamos a encarar esa tarea legislativa y siempre con propuestas.

Algo que se caracterizó en tu campaña es que nunca personalizaste, no pusiste un epíteto, un calificativo señalando a una persona, hablaste de una política

Es que otro desafío es salir del personalismo, de la agresión, de la no propuesta. Vamos a discutir un modelo de gestión, un modelo de sociedad que le queremos proponer a Moreno.

