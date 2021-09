«Con Manes necesitamos reconstruir un proyecto económico, político y cultural»

«La figura de Facundo Manes nos entusiasma mucho porque nos permite salir de ese discurso tan agrietado, confrontativo, y pensar en una construcción a futuro«. Esa definición de Margarita Stolbizer, precandidata a diputada nacional se enmarcó en la visita sabatina en el Cruce Castelar, recibida por Gladys Villalba, histórica dirigenta del GEN, responsable permanente de ONG Razonar. El encuentro contó con la presencia de las dos primeras figuras que tiene la lista local de Juntos Dar el Paso, Julián Cigna y Florencia Asseff.

«Todos tenemos que mostrar la voluntad de sentarnos a dialogar después de éstas elecciones», sostuvo Margarita Stolbizer y agregó: «La Argentina necesita tener una visión compartida de país, hacia dónde vamos, cuál es la idea y el modelo de sociedad, necesitamos reconstruir un proyecto económico, político y sobre todo cultural donde se ponga en valor el esfuerzo, la perseverancia, el estudio, la igualdad ante la ley, todas por igual y sin privilegios. Si bien la elección del 12 de septiembre es de una interna, resulta importante para ordenar a los /as candidatos /as, pero especialmente para construir un mensaje de unidad hacia noviembre y el año 2023»

Gladys Villalba tomó la consulta acerca de las perspectiva política y las políticas de géneros por ser una mujer comprometida desde hace muchos años en estar, acompañar y defender las luchas y derechos de las mujeres: «Creo que RAZONAR en el territorio es un ejemplo, venimos de la sociedad civil, somos un equipo muy grande y comprometido con las temáticas de género. Tenemos contacto con más de 600 mujeres en Moreno que han sido víctimas de violencia, pero eso no significa que hagamos un uso partidario sino que es un compromiso de toda la vida. Soy de la UCR, junto a Margarita acompañamos la fundación del partido GEN y acá estamos militando, teniendo una presencia en la campaña y no utilizamos a las mujeres porque creemos que las múltiples violencias atraviesan a todas, en todos los partidos políticos, en todas las religiones, por eso exigimos al Estado que haya políticas públicas, que sean genuinas que lleguen al territorio, contar con un Ministerio de Géneros que no sea una cáscara vacía».

Por su parte el primer precandidato a concejal por la lista de Manes, se refirió a la búsqueda del camino que debe transitar la dirigencia para recuperar la política. Expresó Julián Cigna: «Aspiramos que no sea una elección de aparatos sino una elección ciudadana, que la gente se apropie de la herramienta que es la política, de la necesidad que tenemos como sociedad de recuperarla. Creemos que nuestra propuesta es una revolución ética y cultural, entender que los valores son un fundamento esencial para que la política vuelva a tener una cercanía con la gente. Son los cimientos para construir una alternativa de poder en 2023 para todo la Argentina, no solo en la Provincia de Buenos Aires».