«Con Mariel estamos cumpliendo ese acuerdo político que es llevar peronismo al territorio»

LA HUGO DEL CARRIL, MÁXIMA CONFIANZA PARA RENOVAR EL VÍNCULO CON LA INTENDENTA

Es la estructura peronista que siempre plantea el valor «de los acuerdos» que sostiene hasta el final. Ocurrió en 2015 con Mariano West y luego en el mandato de Walter Festa en sus cuatro años de gobierno, que incluyó las PASO de agosto de 2019. La Agrupación Hugo del Carril revalida esa forma y modo con Mariel Fernández. Aguarda la confirmación que un representante integre la propuesta electoral del Frente de Todos que conduce la Intendenta.

Martín Fraiz, actual legislador (NdR: por ser su segundo mandato no puede reelegir), habló con Desalambrar del cierre de listas y el análisis político que, según su evaluación, no es apropiado para que haya interna en el oficialismo morenense: «Nosotros estamos contentos de poder hacer la política que nos gusta, de poder tener la libertad que a nosotros nos gusta a la hora de hacer política. Nosotros hemos sido peronistas, somos peronistas y siempre acompañamos a las gestiones peronistas que han estado en Moreno. Los acuerdos se respetan, nosotros somos gente de acuerdo y la verdad que con Mariel estamos cumpliendo ese acuerdo político que se hizo ya hace dos años atrás, que es de trabajar en conjunto y de llevar peronismo al territorio de Moreno«.

¿Y esto se renueva ahora, el acuerdo? Si hay un momento en donde se firma otro papel o la palabra empeñada es éste

Los acuerdos se renuevan cada dos años, entonces cada dos años nos sentamos, charlamos, renovamos esos acuerdos y seguimos para adelante, eso creo que es la base de todo acuerdo, confianza, charlas. Confiar también en que tenemos unos compañeros, dentro de lo que es nuestra organización, dentro de nuestra organización política, que son realmente cuadros políticos que llevan mucho tiempo en el territorio y que realmente tienen una trayectoria que es indiscutible entre los referentes peronistas del distrito.

¿La Hugo del Carril es el último bastión del peronismo que tiene el gobierno de Mariel Fernández?

Nosotros tenemos 34 años de trayectoria en lo que es el distrito de Moreno, somos la agrupación peronista que hoy creo que queda viva dentro de lo que son las agrupaciones que desaparecieron. Hay muchas agrupaciones que no quedaron vivas pero creo que es por esto, por pensar solamente en los dirigentes, en la cabeza de los dirigentes y no pensar en sus compañeros. Nosotros hemos pensando en todos nuestros compañeros y hemos defendido a cada uno de esas compañeras y esos compañeros que están en el territorio, defendiendo el territorio. Al lado del comedor, al lado del merendero, caminando con los referentes barriales. De esa forma uno traspasa el tiempo y queda en el tiempo sino desaparecés. Cuando vos pensás en vos y pensás solamente en lo que vos podés ganar, en lo que vos podés tener, que es lo que les pasó a los grandes dirigentes, se han quedado sin gente, se han quedado sin compañeros que realmente crean en ellos. Esto no ha pasado en La Hugo del Carril, los compañeros siguen creyendo en la conducción, siguen creyendo en los referentes que están arriba y esto con el tiempo se va acrecentando más.

En ese acuerdo, ¿la renovación es integrar la lista de Mariel en un lugar que reconozca lo que ustedes le aportan al gobierno?

Ser parte de la lista sería muy bueno no solamente para la agrupación sino para Moreno y creemos que por supuesto, la agrupación que tenemos nosotros está entre los primeros lugares. Porque es realmente la agrupación que hoy tiene más territorio que las demás agrupaciones peronistas. Hablo de agrupaciones peronistas.

Porque ustedes vienen transitando hace más de tres décadas, es un momento muy particular porque todos dicen que la mayoría del peronismo está fuera, es decir, no habría mayor inconveniente para armar una lista y un reconocimiento. Más aún, otros sectores peronistas ni siquiera plantean acordar con el gobierno municipal

Sí, yo entiendo a esos compañeros. Yo apoyo las PASO, apoyo las internas, siempre he sido partidario de eso. Me parece que los compañeros tienen que tener su capacidad de expresarse, conozco a la mayoría de esos compañeros, hemos militado juntos, hemos estado juntos. Es la Sub 40, y la verdad que nos conocemos todos y tienen esa capacidad por supuesto. Aparte la mayoría hemos llegado desde las PASO y apoyamos las PASO. Realmente estoy a favor de eso, pero también estoy a favor de la unidad y creo que es un año que nos tocó, que fue muy difícil, un año de pandemia, un año donde se ha hecho muy difícil poder reencontrarnos y realmente la unidad hoy, yo creo que sería el camino correcto para que esto se dé. Ojalá esa unidad se pueda traslucir en esa lista del Frente de Todos donde Mariel ya dijo, ya explicó que va a tratar de tener a todas las organizaciones, a todas las agrupaciones que realmente trabajan y que tienen territorio.

¿Cuál sería una muy buena elección, hablo de porcentaje y cantidad de bancas? Creo que no olvidás que se sostiene que Moreno es un distrito peronista

Moreno lo que tiene es que no es solamente peronista sino que también es peronista-kirchnerista. Realmente la imagen de Cristina en Moreno no ha perdido ni un céntimo, es impresionante, vos bajás al territorio, hablás en los barrios, decís ‘Cristina’ y la gente otra vez se le ilumina la cara. Realmente sigue siendo esa conducción natural que tiene hoy el peronismo. Y creo que el Frente de Todos tiene esa victoria que es tenerla a Cristina, que es una victoria asegurada y aparte hace subir los porcentajes en todos los distritos, más de la provincia de Buenos Aires, por arriba de los 7 concejales yo creo que es una victoria asegurada, por supuesto.

