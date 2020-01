0 shares







CONFERENCIA DE PRENSA ¿POR QUÉ NO SESIONA EL CONSEJO ESCOLAR?

La intervención en el Consejo Escolar, que duró más de dos años y perduró aún con el reclamo de diversos actores sociales que la consideraban una maniobra antidemocrática, finalizó sembrando la esperanza que el cuerpo colegiado retome sus funciones de buena forma. Hace poco más de un mes, los consejeros elegidos por voto popular debieron asumir sus bancas y comenzar a ejercer el rol para el que fueron designados: administrar los recursos del Estado para que, entre otras cosas, las escuelas del distrito se asemejen a establecimientos dignos, seguros y que las comidas que los chicos reciben, los alimenten.

Ya han pasado más de 30 días y las áreas no se termina de definir, el cuerpo colegiado no ha llegado a establecer acuerdos que permitan lograr, mínimamente, el quórum dentro del recinto. Las escuelas de Moreno, siguen sin respuestas concretas.

Los motivos de las trabas que impiden las reuniones de consejeros reside en la situación legal de uno de los miembros. Ramón Vera, Carlos Lana, Florencia Cáceres, Silvina Pérez, Abel Quiroz, en conferencia de prensa, plantaron bandera: “Se presenta una situación legal, y la ley de educación dice “ningún consejero/a podrá formar parte del cuerpo mientras tenga una causa o proceso penal elevado a juicio” como en el caso de Cecilia Parentti, cuya causa caratulada “Títulos Apócrifos, Falsos o Truchos”, a cargo del fiscal Federico Soñora se eleva a juicio. Nosotros sostenemos que se cumpla la normativa, la ley y que sea apartada del cargo porque no puede cumplir su función. El 9 de diciembre presenté una moción de privilegio que no fue acatada, es insostenible que alguien que goza de libertad condicional bajo previo pago de caución real ocupe un lugar. Dentro de esta serie de anomalías se citaron dos sesiones extraordinarias, el día 17 de diciembre, la ley de educación es clara, dice que la convocatoria “avalando el pedido anterior del 17 de diciembre”, sin aclarar nada, cuando se debe poner día, horario y la naturaleza de la convocatoria y el régimen, siguiendo la orden del día” y que nuestra nota va a ser añadida a esta sesión. Pedimos la nulidad, lo hemos presentado por Mesa de Entrada, un pedido de sesión especial que puede ser convocada por 1/3 de los consejeros, para que únicamente tratemos la situación de la consejera, garantizándole que pueda adueñarse de la documentación que puede pedir en la Fiscalia N° 4. Si dice que la causa de la funcionaria tiene el pedido requisitorio del fiscal de elevación a juicio oral, la suspensión será obligatoria y durará hasta que haya sentencia firme. (…) El Consejo Escolar en la Provincia de Buenos Aires tiene régimen propio, por eso no estamos contradiciendo lo que dice el articulo 16 de la Constitucion Nacional sobre el principio de inocencia.

¿Hay instancias superiores?

Le ley de educación plantea en el articulo 177 que en caso de que hubiera un conflicto en el seno del cuerpo tenemos la instancia de la Dirección de Consejos Escolares o la Direccion General de Escuelas, donde también estamos presentando las notas a la licenciada Agustina Vila, Directora General de Escuelas.

¿Se puede pedir en la misma sesión extraordinaria que se trate en ese momento la situación de la consejera?

No, porque se trata solamente orden del dia y no moción de privilegio. Por eso la sesión especial, para que se trate específicamente eso y que la consejera pida la información sobre si esta elevado a juicio la causa, si no es así puede ser parte. Si está elevada a juicio tiene que dar un paso automáticamente para el costado y que asuma la consejera/o que la sigue en la lista. Puede tener un asesor en ese momento para que la asesore legalmente. En la sesión preparatoria no tenía garantizado, estamos siendo republicanos y respetando los derechos de la consejera.

Con cinco consejeros que sesionan y cinco que no, los que se ven vulnerados son los pibes.

Los derechos de los chicos están garantizados, por ejemplo en el servicio alimentario, el contrato que se hizo después de la licitación pública es hasta el ultimo día hábil de febrero. Hay otro tipo de gestiones que se ven entorpecidas, pero el problema no somos nosotros, estamos pidiendo que se cumpla la ley.

¿Los organismos superiores tienen un plazo para expedirse?

Hasta la semana pasada no estaba ocupado el cargo de Director General de Consejos Escolares, quien tendría injerencia en el área, no sabemos si ahora lo está.

En el caso de que la consejera sea desplazada ¿quién asumiría?

Sería Ezequiel Wajncer el 4° consejero pero si se respeta la Ley de Paridad es Claudia Cabral. Hemos pedido la nulidad (de la sesión preparatoria) porque había una consejera que no podía estar sentada allí.

Pero hay 9 consejeros que firmaron el acta ese día

Porque no estaba aclarada la naturaleza de la acusación.

Pero deberían haber preguntado antes de firmar

Se pidió la moción de privilegio porque los consejeros no tenían la documentación.

¿Por qué firmaron?

Porque no estaba la información fehaciente que ahora si tienen.

Carlos Lana, en ese momento toma la posta por ser uno de los consejeros que firmó el acta y responde: “Por confiar en la buena fe de los consejeros, pedimos el cuarto intermedio para poder leer el expediente porque no sabía la gravedad de la acusación, no sabía que estaba en libertad bajo caución real.

¿Si no juraron pueden sesionar?

No hay cuerpo, pero eso no quita que los chicos tengan la comida o los elementos que corresponde. El lunes de la semana pasada, hasta el jueves comieron sándwich y una fruta. Ellos son los paladines de la comida, cuando se les paga a los proveedores pero el control nunca lo hicieron, y se puede hacer aunque no estemos nosotros. El alimento está garantizado pero hay que controlarlo, ir a los comedores, sentarse a comer con los chicos, corroborar un menú, hasta la semana pasada nadie sabía el menú.

Hay una contradicción ¿los consejeros pueden modificar el menú si el contrato está vigente?

Hay un menú, como no se les avisó a los proveedores enviaron los sándwich.

¿Qué hacen en estos dias? ¿Visitan escuelas, comedores?

Hay una nota que presentó la “presidenta” del Consejo con nombres, totalmente fuera de la ley, donde dice que solo pueden ir a las escuelas los que ella decide, por eso nosotros no podemos entrar a las escuelas, sino estaríamos visitando las escuelas.”

VIDEO COMPLETO CONFERENCIA DE PRENSA

La normativa y la democracia otorgan plazos que, la mayoría de las veces, son mucho más extensos que los que las sociedades, y sobre todo los niños, requieren. Los márgenes legales recaen sobre los cuerpos, los estómagos y las vidas de las comunidades. Sus lecturas según los ojos que las miren.