«Con Romina a la cabeza creo que vamos a sorprender en estas elecciones»

¿Hasta dónde puede llegar la estrategia de ser parte de un frente y jugar sin la sábana? Quién puede dudar que el gobierno de Walter Festa no reportó a la conducción de CFK, incluso cuestionado por ser ultra cuando la gestión le demandaba diálogo con la Provincia y Nación en manos de CAMBIEMOS.

Pero como el poder ha tenido en los últimos años un tiempo medido, probablemente porque en Moreno aún se mantiene la transición, una parte de aquella estructura que derrotó a West en 2015 saldrá a buscar los votos y testear si lo que dieron con el corazón tiene respuesta. Raúl Taborda es el segundo precandidato a concejal en la lista que encabeza la diputada nacional del Frente de Todos Romina Uhrig:

El primer desafío para ustedes, por ser una boleta corta, ¿es superar el 1,5 por ciento de los votos y así pasar a la elección general?

Nada va a ser fácil para nosotros porque venimos de gobernar cuatro años con una derrota electoral, pero hay mucha gente que hoy por hoy recuerda nuestra gestión, parte de nuestra gestión, y hemos tenido tiempo, dos años, para hacernos muchas autocríticas y también rescatar lo bueno que se realizó en la gestión.

La autocrítica que hicieron parte de lo que es la liturgia peronista, lo voy a decir así, para adentro. Antes se decía, los peronistas lavamos nuestros trapos adentro pero salimos al reciento, a la cancha, y estamos todos unidos. Ustedes lo que hicieron fue eso, muchos quedaron en el camino, ya no están, por supuesto. Están en otro lugar, están disputando el poder desde otra posición.

Suele pasar eso, sobre todo cuando hay una derrota. Lo importante es mantener firme las convicciones. Fue un trabajo muy duro, lógicamente. Dos años en los cuales uno pensaba, pensamos todos, continuar en el gobierno. Nos jugó muy en contra el estar acompañando, entre comillas, gobernar con Macri y de Vidal. Luego vino una interna durísima en el Frente de Todos, pero eso luego logró que sacáramos más del del 60% de los votos, independientemente de quien haya ganado, hemos colaborado desde nuestro distrito hacia toda la estructura del Frente con miles y miles de votos que realmente sirvieron mucho a ese triunfo electoral que no solo fue de Mariel Fernández, teníamos como primer objetivo que se vaya Macri, que se vaya Vidal.

Eso se logró pero fíjate que estamos a un año y medio de la asunción de Mariel Fernández, del triunfo del Frente de Todos en Moreno y ustedes que son Frente de Todos van con boleta corta

Es un dato y es para tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a acompañar al Frente de Todos a nivel provincial y a nivel nacional pero tenemos diferencias a nivel político, a nivel de procedimientos, la metodología, no compartimos la metodología de la intendenta actual.

¿ Y cuál es la metodología?

La metodología que utiliza la intendenta, una de las cosas en las que no estamos de acuerdo nosotros es en precarizar el trabajo. Nosotros creemos que el trabajo municipal siempre le hemos dado un valor enorme, de hecho Walter en su gestión ha reconocido, ha tenido reconocimientos que han quedado para la historia y han quedado para siempre, como por ejemplo, el tres por ciento de antigüedad para los municipales. Que era un reclamo pero antiquísimo.

Entonces E.V.A que es el nombre del partido, buscará a aquellos que recibieron algo desde el corazón

Es una boleta netamente peronista. Es la opción a Mariel Fernández y nosotros creemos que es la única opción a Mariel Fernández, si hablamos de peronismo. Nosotros encarnamos el peronismo en Moreno, de hecho Walter es el actual presidente del PJ de Moreno, y yo soy uno de los secretarios de esa estructura partidaria, no dejamos de ser peronistas por ir en una boleta que no por casualidad, o por casualidad, se llama E.V.A. La verdad es que estamos contentos de poder llevar adelante esta propuesta y creemos que el peronismo de Morenos nos va a acompañar. Realmente estamos convencidos de que el peronismo de Moreno nos va a acompañar.

Vuelvo a la primer pregunta, ¿están tranquilos que el piso de 1,5 por ciento lo pasan?

Creo que vamos a sorprender en estas elecciones. Tenemos un grupo que excepcional, que tiene unas ganas, un coraje, que todos los días trabaja desde cada uno de los barrios. Una boleta en la cual somos treinta y pico de candidatos y solo tres o cuatro somos conocidos en la arena política. Los demás son todos referentes barriales con un trabajo en tal barrio, en tal otro, al frente de un comedor, al frente de un merendero, al frente de una formación educativa, con mucha experiencia territorial. Por ahí no tienen la picardía que te da la política, que lamentablemente va a ir quedando eso, va a ir quedando hacia adelante. Yo creo que va a ir quedando de lado porque hoy nuestros vecinos necesitan otra cosa, necesitan gente comprometida, que realmente dé todo por ellos. Hoy por hoy a la gente ya no le importa quién es candidato, no le importa que se esté peleando el macrismo con el no sé, vidalismo, o con Larreta. O si Alberto, o si Cristina. Lo que le importa es que le solucionen los problemas. Y en Romina (Uhrig) encontramos una compañera que se ha puesto al hombro todo ese trabajo social cuando fue la gestión de Walter, y que después lo continuó cuando asumió como diputada. Yo recuerdo estar con Romina muchas veces y sentir esa ausencia que había en los barrios. La llamaban por teléfono, le mandan mensajes de Facebook, por donde pudiesen ubicarla porque no tenían contención.

Me estás hablando de hoy

Te estoy hablando de hace dos años

Cuando te hablo de hoy me refiero a la actualidad. Que la llaman a Romina personas de los barrios diciendo que no hay asistencia del gobierno municipal, ¿Es esto lo que me estás diciendo?

Exactamente. Y que también son discriminados, según lo que cuentan los referentes barriales y demás que el reparto no es parejo, que se reparte mucho a los movimientos sociales que están con el Movimiento Evita o que acompañan a la gestión de la intendenta Mariel Fernández.

Conocés el Movimiento Evita, estuviste con Mariel Fernández trabajando muchos años ¿Te sorprende esto que se cuestiona hoy?

La verdad que a mí me sorprende que teniendo el gobierno, yo lo conocí desde la estructura del Movimiento Evita. Pero teniendo el gobierno municipal cuando uno gobierna, gobierna para todos, dejó de ser un movimiento social para convertirse en el Estado, y me parece que no identificaron eso. Todavía no se dieron cuenta de que están gobernando para todos y todas y para todes, o llamale como quieras, pero para todo Moreno. No están gobernando para un espacio, no están gobernando para un movimiento social, ni para los que los acompañan, están gobernando para los empresarios, para la clase alta, para la clase media, para la clase baja, los indigentes, los que tienen problemas con la salud, con los discapacitados. Romina Uhrig especialmente, se puso al hombro un montón de compañeros y compañeras que estaban en esa problemática. Como un montón más que no voy a poder nombrar porque la verdad que, en todos caso, si después lo quiere decir ella que lo diga. Pero yo soy testigo de gran cantidad de gente que ellos ayudan, tanto Walter como Romina, ambos, en forma silenciosa. Ellos siempre están con el legado de darlo todo desde el corazón sin esperar nada a cambio.

