«Con una administración mínimamente prolija y subsidiada por Nación y Provincia no se resuelven los problemas que tiene Moreno»

Carlos Benítez, concejal mandato cumplidos, dos veces Administrador General del Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional, cuadro político del Ateneo Néstor Kirchner, habló con Desalambrar de las tres crisis que atraviesa el país, de la ausente construcción colectiva de un proyecto popular, de la incertidumbre ante la falta de conducción aún cuando los temas de agenda ya son explícitos. También del «seguidismo», la política local de tierra, el Peronismo de Moreno y la elección de autoridades en el Partido Justicialista prevista para el próximo 27 de marzo:

¿Dónde está la política que no aparece?

Hay crisis, profundamente económica, social y política. Nosotros desde el espacio político, desde la agrupación lo que venimos discutiendo con los compañeros es la conformación de las fuerzas políticas en este tiempo histórico, pueden ser las coaliciones al estilo Frente de Todos, Juntos para el Cambio, donde nos ubiquemos, la misma izquierda o ese gran colectivo que se va conformando de partidos, de fuerzas de izquierda, pero ninguna hegemoniza sentidos. Es decir, están en discusión interna hacia dónde van los proyectos de trabajo, entonces eso termina generando que el mundo de la política, de la militancia, de las compañeras y compañeros que tiene compromisos enormes y en muchos casos muchas capacidades individuales puestas al servicio del pueblo o que quieren estar al servicio del pueblo no pueden desplegarlas. Y no pueden desplegarlas porque el sentido se autolimita todo el tiempo, y la discusión política se aleja del pueblo, es decir, la discusión política va para adentro de las fuerzas políticas porque ningún sector político, ninguna facción, ningún grupo determinado puede hegemonizar eso. Esa es la lectura que venimos haciendo. Por supuesto que es profundamente peligroso, porque lo que va provocando es el vacío.

Crisis económica, social y política, hay un vacío. Hay un rechazo que va creciendo en la sociedad porque nadie dialoga con la misma.

Y por tanto no hay conducción. Después hay iniciativas del Estado, iniciativas de la gestión, hay propuestas, hay inversiones desde el Estado, hay discusiones que se abren en el marco de las inversiones privadas y como vas a desarrollar el país, pero todo eso se aleja de la discusión, por tanto, no permite el proceso de la organización de la comunidad, está obturando el proceso de rendición.

La renuncia de Máximo Kirchner al bloque, ¿abona a ese vacío?

Exactamente, abona a una discusión interna que no logra luego convocar en un sector de la fuerza política. Entendemos, porque somos parte de ese sector de la fuerza política que es lo que denominamos el kirchnerismo como nueva etapa del peronismo, que no es una posición de fuerza política, es una posición a favor, en contra, más cuestionadora, menos respecto de una definición individual.

Parece una posición más de izquierda esa.

Pero por supuesto que lo es.

Se ha cuestionado abiertamente que es una posición casi cómoda de la izquierda porque no gobierna, hablo del rechazo abierto al FMI. Acá hay una decisión que se toma desde un sector de la coalición que gobierna ¿no?

Pero aparte digo, no solo nosotros entendemos que está bien que un sector de la fuerza política en cabeza del compañero Máximo Kirchner exprese la disidencia respecto de lo que fue el proceso de negociación, de lo que fue la deuda, de cómo se hace la definición política o cómo se construye para hacer que la paguen quienes la tomaron y quiénes se llevaron la plata afuera. Esa deuda que nos afecta a todos nosotros en los próximos 30 años, que además eso debe construir una posición política de este sector de la fuerza que salga a discutir de cara al pueblo. Eso va a romper con la inercia, entendemos nosotros, que está planteada de la espera de la militancia política a que las definiciones, de cómo se resuelve en la superestructura política para que baje la discusión.

¿De qué manera esta indefinición abajo en el Ateneo? Es decir, ¿hasta dónde la autonomía es autonomía y cuáles son las limitaciones que tiene esta autonomía para ir al territorio y decir ‘aún en la espera podemos hacer esto’?

Es lo que hay que avanzar. En la espera nosotros estamos planteando porque el Ateneo nunca cerró sus posibilidades, las compañeras y los compañeros que están en la gestión con representación legislativa, son conscientes que es en el marco del Frente de Todos, la compañera Marisol Gallardo es concejal del Ateneo Néstor Kirchner. Entonces ¿qué es lo que sucede? Hay un compromiso enorme de toda la militancia, yo no la quiero remitir solo al Ateneo, en el marco de atender la emergencia, acercar la herramienta estatal posible, intentar acercar al vecino llevando una forma de respuesta con alguna obra de infraestructura, con alguna colaboración en una institución, con alguna mejora en una escuela, con la llegada de un programa educativo. Eso es una actividad política que no conlleva la discusión de fondo. Es algo que nosotros venimos transitando y discutiendo, ¿cómo fortalecemos las discusiones de fondo? Con la visita del compañero Fraschina (Secretario General de ANSES) dialogábamos con las compañeras y los compañeros, un grupo importante de compañeros, por dónde pasa hoy la discusión política. Algo similar a que los que ya estamos más grandes atravesamos los 80, que atravesamos los 90 está sucediendo, que son los temas de agenda que debe discutir la política están puestos sobre la mesa, no hay misterios sobre estas cosas. En el marco de lo económico, en el marco del desarrollo, en el marco de la construcción política, en el marco de la participación ciudadana, en el marco de qué debe hacer el Estado. No hay grandes misterios, están los temas planteados, y nos abordan y nos pegan en la cara. Entonces hay que abordar esos temas e ir de cara a discutirlo con la población, ese es el camino que nosotros debemos hacer.

Hace dos años que ese camino está obturado

Es obturado en el marco de la crisis, en el marco de una crisis que nosotros hemos construido y que no tiene que ver con que el adversario político, el enemigo político, el macrismo, que manejen los medios de comunicación o la agenda de comunicación. La historia de nosotros, sobre todo el peronismo, ya nos ha demostrado varias veces en la historia, cuando ese peronismo se vuelca con definición política y con decisión política a establecer los temas, no quiere decir que ganemos la batalla, quiere decir que el pueblo responde. El pueblo trabajador en Argentina, en un distrito como Moreno, donde la historia marca que cuando algo lo conmueve, cuando algo lo define y sobre todo cuando se ponen en juego sus intereses, responde. Cito el ejemplo de que en pleno proceso de consolidación del poder político de la comunicación de la agenda, del macrismo, en Moreno con la muerte de Sandra y Rubén se hizo un acampe de 47 días que conmovieron las bases sociales de este distrito. Esa inercia establecida de la tarea política, de la solidaridad que no está siendo acompañada por los grandes ejes de discusión, esa es la tarea que el peronismo tiene por delante, la no espera, hablo del peronismo en los niveles territoriales. Nosotros debemos avanzar y los hechos nos lo muestran. Hemos discutido soberanía la última semana como hacía mucho tiempo no se discutía en Argentina, a partir de que un grupo de compañeros determinado realiza una acción que es ir a caminar, a transitar lo que la ley dice que está bien y que está habilitado para acceder a Lago Escondido. Hemos discutido de justicia en el último mes y pico a partir de que un viejo juez, una iniciativa de un grupo de viejos compañeros dicen ‘el poder judicial en Argentina está mal y esta Corte debe irse’. Y se ha discutido, esperando la definición política de la superestructura para abajo. ¿cuántos temas más?

¿Es de abajo para arriba entonces?

Y yo creo que la inercia se rompe de abajo para arriba, no hay otra forma. Como tampoco hay forma de conducir el distrito ni forma de llevar adelante una gestión, ni forma de pensar la política pública, la construcción de la política pública, que hoy merece una gran discusión con la comunidad. Sea esa comunidad organizada políticamente, sindicalmente, religiosamente, socialmente, sino lo que uno hace es seguidismo.

El gobierno de Mariel es eso, seguidismo

Le falta la discusión con la comunidad. El justicialismo nace disputando, nace a la historia disputando dos cosas que son centrales: primero la renta extraordinaria, el justicialismo discute rentas, discute las rentas extraordinarias de este país. Y el otro elemento de la discusión de esa renta es que no la pagan los trabajadores sino aquellos que obtienen las grandes ganancias, el sistema financiero, en nuestro caso Moreno particularmente, el sistema inmobiliario, las grandes inversiones y como eso está orientado en el marco de justicia social, ese recurso disputado va a resolver los problemas estructurales de la pobreza que vos tenés. Llámese eso desarrollo industrial, llámese mejora de la estructura. Los gobiernos que se presentan deben transitar ese camino. El cuestionamiento, puesto en el lugar de compañeros, en el marco del Frente de Todos es ‘Convoquen a la comunidad’. Un elemento más agrego, nosotros hablamos de planificación y está muy bien. Que el Estado pueda ponerse por delante de la realidad en el marco de conducir los procesos de desarrollo sobre todo en el marco de la ciudad, ahora la planificación no es solamente tener cinco o seis elementos que uno vincula y tira algunos ejes estratégicos. La planificación es fruto de una construcción política, vos decís la planificación y no es un papel, la planificación es la gente, la planificación es el pueblo organizado, la planificación es cómo discutís la renta con un apoyo político que no es solamente la estructura política determinada.

Estuviste al frente del IDUAR en esta gestión de Mariel Fernández, ¿por qué te fuiste?

Vos estuviste en el IDUAR, te fuiste, ¿se puede decir por qué te fuiste? Después te hago la pregunta que es central, ¿existe una ordenanza para sentar a todos los actores en la mesa, con representación de las comunidades, que permitiría discutir planificación y la renta, pero no lograste ponerla en marcha?

En realidad, cuando nosotros planteamos en el marco de nuestro proceso político, que representó el compañero Walter Correa en el marco de la interna, planteábamos que ya no basta con administrar y ser prolijos, sino que había que refundar Moreno y de hecho nuestro proyecto político llevaba un nombre que es Mariano Moreno. Refundar el Estado sobre nuevas bases, que tiene que ver con esto que hablábamos anteriormente, nosotros lo que vamos a discutir, lo que vamos a pelear, lo que hemos compartido con los compañeros, con la compañera Mariel como Intendenta del distrito y con el resto de los compañeros que son funcionarios o fuerzas políticas, es justamente esto, es decir, no es que con una administración mínimamente prolija y profundamente subsidiada desde los estados, nacional y provincial, vas a resolver el trasfondo de Moreno. Hay que hacer una construcción de la planificación y es como construís actores que puedan discutir, que tengan condiciones para discutir, no demandadores de determinada obra o mejoras, o como mejoro los canales de comunicación para que esa demanda llegue. Pasa por allí, no pasa ni siquiera por como mejoro la recaudación, porque hoy la recaudación en Moreno está apoyada sobre los sectores que nosotros queremos que le transformen la vida. Para poder discutir eso hoy en Moreno, implica, para poder ir hacia esa refundación de Moreno, esa refundación del Estado local, que es complejo porque los procesos comunitarios, los procesos de las organizaciones políticas también tienen y sufren atomización de criterios, individualizaciones de opiniones, es complejo, pero hay que atreverse, esa es la apuesta.

Entiendo que esa ordenanza que hace al hábitat y el desarrollo es una herramienta obturada por este gobierno municipal.

Los resultados de eso no son mejoras sustanciales de la calidad de vida de la gente sino una consolidación en la economía del mercado, que te rige a vos hasta dónde vas a poner un asfalto.

¿Por qué la ordenanza del Consejo Local de Vivienda, Hábitat, y Derecho a la Ciudad que tanto se trabajó no se pone en marcha?

Porque hay que atreverse a construir desde los procesos que no se están dispuestos a poner en discusión de alguna manera o no abrirlos, porque hay que salir a plantear claramente que un proyecto político de esas características no puede contener a todos y que, como se me ha dicho a mí personalmente, ahuyenta inversiones en algunos casos, lo cual es probable que suceda. Eso debe ser absolutamente renovado y rediscutido cómo lo va a remplazar y cómo lo va a discutir el conjunto de la comunidad. No una inversión coyuntural, ocasional, que genere algún impacto para el anuncio.

Parque Robles, por ejemplo, en frente, no sé cuántos lotes son, fueron los concejales a mirar, la pregunta que yo me hacía, ¿cuál es el fin específico?, ¿quién lo discute al fin específico? Porque el municipio vos lo sabes mejor que yo, captura recursos, ahora lo que estoy charlando no es la captura de recursos, es qué recursos tengo yo para que esa renta después derive a una política pública y no que se haga lo que quiera, después se venderá como se quiere vender pero no hay un cambio

Sí, se bajan los niveles de la discusión política porque la crisis es de todo el sector político, terminás haciendo la visita de la foto para el Facebook con los colegas concejales. Nadie dice ni plantea que nosotros, personalmente, tampoco lo hice, porque fui profundamente disciplinado a la fuerza política de la cual formo parte en el momento que me tocó a mí asumir responsabilidades institucionales, sea en el ejecutivo o sea en el legislativo, dejar que de algún lado emerja la discusión, sino uno hace el planteo cortito de la novedad, que todos los días debo lograr sacar una foto en algo que me posicione a mí, mis criterios y mis planteos, eso es lo uno ve reproducido.

El Peronismo de Moreno cerró el año con una actividad que definió la postura de construir un proyecto que confronte al que conduce Mariel Fernández. ¿Qué opinión tenés?

El Ateneo Néstor Kirchner es el peronismo de Moreno, o también lo es. Nosotros no tenemos duda que debe ser convocado en su totalidad, de eso estamos hablando, que hay diversidad de criterios, que hay diversidad de experiencia, que hay posiciones con las cuales no acordamos, también es cierto, pero nosotros no dejamos de ser peronismo, nosotros tenemos un posicionamiento claro respecto a la coyuntura, tenemos unas condiciones claras respecto a la coyuntura, aún en el marco de la diversidad que implica el Frente de Todos, y podemos dialogar en ese marco, entonces, por qué el compañero Walter Correa no va a ir a la fiesta de fin de año.

Si es peronista y forma parte de todo esto

Y nosotros no tenemos nada que ver, y aún con esos actores de cara al pueblo de Moreno, cuáles son las discusiones que debemos dar con el Frente Renovador, cuáles son las discusiones que debemos dar con los otros sectores políticos históricos del distrito vinculados al peronismo, por qué no ir a discusión con esos sectores, ¿por qué no? En ese marco, ahora esas discusiones deben estar orientadas no a ver cómo le armamos la internita y la rosquita de la rosquita a la compañera Mariel, no, nosotros hemos sido claro en eso, sino cómo discutimos el proyecto que va a sacar a Moreno del grado de dependencia que se va consolidando a lo largo de los años como subsidiario o receptor de la riqueza que genera Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los distritos del primer anillo y que eso es lo que conduce al seguidismo. Yo no lo digo como una palabra peyorativa en sí, en malos términos, sino que vos terminás tomando definiciones políticas que involucran al Estado y tu comunidad, que está al servicio de otros y no de tu Estado y esa comunidad.

La elección del PJ, ¿qué van a hacer?

Nosotros estamos acompañados, nosotros tenemos un buen núcleo de afiliados y tenemos representaciones con congresales a nivel provincial dentro de la estructura del Partido Justicialista, con lo cual estamos trabajando en conjunto con nuestras compañeras y compañeros, aquellos afiliados que estén, un buen número de compañeros y compañeras del Ateneo, son históricos o nuevos afiliados al Partido Justicialista. Eso ocupa aparte un rol y vamos a estar en la discusión, sea esa discusión en el marco de esta unidad, sea esa discusión en el marco de que se abra la elección interna en los distritos como se plantea como posibilidad para marzo. El Ateneo Néstor Kirchner excede al Partido Justicialista. Hay compañeros dentro de partidos también históricos a esta altura como el Partido de la Victoria, y los otros partidos vinculados al peronismo históricamente pero no son el Partido Justicialista, entonces parte de la construcción política y de la estrategia del Ateneo Néstor Kirchner es el Partido Justicialista, nosotros no negamos que nuestra construcción excede ese ámbito.

