INICIATIVA QUE MIRA LA INFLACIÓN

Antes del lanzamiento de Precios Cuidados hubo un fuerte ajuste en el valor de los productos que después integrarían el listado de primeras marcas que las cadenas formadoras de precios ponen a disposición de los consumidores. Como ocurrió en otras etapas inflacionarias sale un llamado de la ciudadanía para hacer una defensa del poder adquisitivo o bien hacer valer el derecho que tiene planos de «regulación». En este contexto, concejales /as del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio salen a recorrer supermercados e hipermercados con el objetivo de comprobar si «los productos están en góndola», si los mismos «están señalizados» y relevar los incumplimientos que pueden existir.

Josefina Díaz Ciarlo, edil del Frente de Todos, habló con Desalambrar de la política en acción: «La convocatoria ciudadana surge del mismo programa que tiene una aplicación que cualquier vecino la puede descargar en su celular, pero es importante que desde nuestro rol de concejales /as hagamos ese trabajo que no es otra cosa que defender los derechos y el poder adquisitivo de nuestros vecinos /as».

Entonces ustedes dan el primer paso, ¿cómo y a quiénes convocaron?

A todo el cuerpo de concejales. En total fuimos diez (tres del bloque de Juntos por el Cambio) a un supermercado de Moreno Centro pero seguimos el viernes y la próxima semana ya que tenemos un mapeo de los lugares.

¿Y cuál es el trabajo que hicieron?

Buscar los productos que están en el listado, escanear el código de barra del producto para ver si el precio coincide. Después está la difusión de la tarea para poder denunciar en caso que haya algún faltante de los productos que deben estar en la góndola de Precios Cuidados pero no están en stock. Ese es un problema porque la ausencia lleva a que un consumidor por necesidad adquiera un otro producto a un precio mayor o dicho de otro modo, lo que se limita es la libertad de compra de los vecinos /as. El listado es por supermercado y en la aplicación está bastante claro cuales son. Quiero señalar que nuestra función no es la de perseguir a nadie sino el defender un programa que tiene derechos y la economía individual.

Controlar no está mal, es lo que debe hacerse, pero es claro que un concejal no puede sancionar pero sí obtener un relevamiento y elevar ese informe al área de competencia nacional

Exactamente, lo que nosotros hacemos es un relevamiento utilizando la aplicación. Todo ese trabajo derivará en un informe que lo pensamos aportar a la ciudadanía porque no es nuestra idea ir en el rol de inspectores pero sí el de dinamizar las políticas públicas.

¿Me podés decir que supermercado visitaron?

En la aplicación aparece como Wallmart y es el que está sobre la calle Martínez Melo en Moreno Centro.

¿Qué encontraron del programa o el listado?

Que algunos productos coincidían en el precio y en algunos casos había faltante del producto. Personal del supermercado nos brindó la explicación sobre el faltante.

Del listado oficial, ¿los nombres de los supermercados bajo el programa?

Carrefour, COTO, DISCO, Vea, Wallmart y la Cadena Día.

Los supermercados chinos donde compra la mayoría de la población en los barrios no están en el programa

Por ahora no son parte del programa. Las organizaciones hace muchos años hacemos lo que se llama el Índice Barrial de Precios, que es una forma de control pero es una herramienta que permite delinear el costo real de una canasta básica para un vecino de la Provincia de Buenos Aires