Concejo Deliberante: la juventud ya tiene el poder

JURA DE CONCEJALES /AS –

La mitad del Departamento Deliberativo se renovó. De los 12 legisladores /as electos, sólo dos poseen experiencia legislativa: Andés Destéfano (Frente Renovador, reelección) y Gisele Agostinelli (Juntos, casi una reelección porque fue reemplazo de Leonardo Cóppola).

Domina el recambio generacional, representantes en la franja promedio de 35 años de edad. Ellos /as cargan con la enorme responsabilidad de demostrar que la praxis política transforma. Ya no hay excusas funcionales acerca de viejas prácticas y hábitos. Romper con la dinámica de la degradación está bajo el total control de los jóvenes, representantes del pueblo de Moreno.

Por primera vez en la historia legislativa de Moreno la izquierda tendrá dos representantes, por lo menos hasta el año 2025.

El primer test legislativo será el tratamiento y debate del Presupuesto General de Gastos, esto es, la administración por parte de la Intendenta de 21 mil millones de pesos.

PINCELADAS Y TESTIMONIOS

Noelia Saavedra, la figura que eligió La Capitana para liderar la lista vencedora del Frente de Todos, habló del recambio generacional y el aporte que debería producir a la política: «Nuestra conducción política demuestra que aporta a una renovación de la política, y eso significa que aporta a lógicas nuevas, no sólo en lo electoral sino en la práctica de gobierno. Esto tiene que ver con los grandes desafíos que toman nuestros referentes. Llegamos al Concejo Deliberante con las mismas ideas y preceptos que desplegamos en lo Ejecutivo, reconstruir Moreno, alcanzar una mejor calidad de vida».

NOELIA SAAVEDRA

AUDIO NOELIA SAAVEDRA

Julián Cigna al frente de la lista de Juntos, definió que el verdadero recambio de la política es terminar con el simulacro o la puesta en escena del ejercicio del poder: «El desafío es trasladar las temáticas de cada uno de los temas que atraviesan a la gente, que está sufriendo. Llevar al recinto las soluciones que demanda la gente, debemos tomar decisiones para que las políticas sean efectivas para transformar la vida del pueblo, para eso estamos. También quiero decir que más allá de la renovación de la edad, debemos aspirar a una renovación de las prácticas. No podemos transformarnos en una réplica de lo anterior, aspiramos a alcanzar una construcción genuina y para eso es esencial el trabajo territorial. Sino construimos otro vínculo con el pueblo la política queda abstracta, es lo que vimos en campaña y lo que vemos hoy. Siempre planteo que hay que salir del simulacro político, no hacer las cosas para la foto sino para transformar realmente la vida y mejorarla por y para la gente».

JULIÁN CIGNA

AUDIO JULIÁN CIGNA

La Capitana es indiscutida para el núcleo de gobierno. Juró un Comandante que manifiesta su vocación de permanencia y avance. El Dr. Gastón Fraga ya tiene la banca de la 125: «Es un día de fiesta y alegría porque celebramos la democracia. Estamos muy contentos con este lugar con el que nos honra el pueblo de Moreno, muy contento porque Mariel nos acompañó en esta asunción. Tengo muchas ganas de hacer y trabajar las ordenanzas para que este Municipio siga creciendo, resolviendo los problemas de los vecinos».

GASTÓN FRAGA

AUDIO GASTÓN FRAGA

Con experiencia en la gestión ejecutiva y territorial (a partir de las delegaciones), el segundo espacio del Movimiento Evita le corresponde a otra mujer, Hortencia Noemí Aguilera: «Es un gran desafío el que emprendo y ahí estaré para todo el pueblo de Moreno, defendiendo nuestros derechos. Conozco el territorio desde hace años, milito desde que tengo 15 años de edad, y la experiencia de trabajar en la coordinación de las delegaciones municipales fue muy linda, y desde mi lugar seguiré acompañando los proyectos de los vecinos».

NOEMÍ AGUILERA

AUDIO NOEMÍ AGUILERA

Florencia Asseff por Juntos llega al Concejo Deliberante con su impronta, la de renovar la propuesta de la oposición y la apuesta por el poder ejecutivo: «Vamos a trabajar mucho, presentar todos los proyectos que necesita Moreno y seguir con el trabajo territorial como lo hicimos durante la campaña. Toda la información que recopilemos de la gente lo llevaremos porque nosotros somos la voz del pueblo que nos eligió. Nosotros vamos a reivindicar la cultura del trabajo, defendiendo a quienes trabajan en Moreno y a quienes desean hacerlo pero no encuentran oportunidades».

FLORENCIA ASSEFF

AUDIO 1 FLORENCIA ASSEFF

Toda una particularidad: Asseff Florencia, Demián Naya y Andrés Destéfano, tienen como factor común una localidad: Paso del Rey.

Destéfano, Frente Renovador en el Frente de Todos, dejó su marca en la jornada de asunción: «Nosotros tenemos un gran trabajo social en el territorio, pero también portamos con un gran trabajo legislativo. La expectativa es seguir cumpliendo con los proyectos que mandé el Departamento Ejecutivo como aquellos que haremos desde el Concejo. Por delante tenemos el Presupuesto que, trabajando en conjunto y con buen diálogo entre los tres bloques, porque ahora está la izquierda, agregando, modificando, podemos contar con el mejor Presupuesto para que la Intendenta pueda gobernar los destinos de Moreno».

ANDRÉS DESTÉFANO

AUDIO ANDRÉS DESTÉFANO

Y la izquierda, el FIT – Unidad con cuatro estructuras en su composición, tiene el MAYOR desafío legislativo, esto es, construir un mensaje político que no pierda de vista el programa pero que dialogue con los vecinos /as. Lorena Pereira del Partido Obrero expuso sobre el cómo se parará la izquierda cuando se debata el Presupuesto: » Vamos a realizar un análisis general comparándolo con los anteriores. Hay que estudiarlo bien pero luego ir a votar. Además quiero decir que nuestra expectativa es participar en la mayoría de las comisiones».

LORENA PEREIRA Y ÁNGEL GUERRERO

AUDIO LORENA PEREIRA

En la segunda banca del FIT -U ya está Ángel Guerrero, que subraya para qué y para quiénes se dirigirá la acción política: «Vamos a representar y a defender a los /as trabajadores /as. Por ejemplo nosotros estamos en contra de la Planta de Transferencia de la basura que se quiere instalar en Reja Grande y que es un factor de contaminación. Plantearemos mayores recursos en materia de género para evitar más femicidios en el distrito».

AUDIO ÁNGEL GUERRERO

La diversidad del Frente de Todos. Marisol Gallardo responde que el Ateneo, bajo la conducción de Walter Correa, seguirá aportando lo mejor para el beneficio del pueblo de Moreno. La flamante concejala subrayó que el oficialismo tiene la mayoría (de las bancas): «Al tener mayoría en el Concejo Deliberante la propuesta es poner en común las ideas que salgan de los distintos espacios. Poner todo a disposición del Concejo Deliberante, más que nada los proyectos que favorezcan al pueblo de Moreno».

MARISOL GALLARDO

AUDIO MARISOL GALLARDO

Parado en la vereda de la oposición, Demián Naya, hombre del PRO, puso de relieve una conducta muy común en la política institucional: «Soy de los que cree que no se puede dejar a un gobierno sin presupuesto. Hay que analizarlo y debe hacerse en un diálogo amigable, si no se puede trabajar por el pueblo. Estamos analizando el Presupuesto, viendo que aportes podemos hacer y no como ocurrió en el pasado donde se hacía oposición por oposición misma. Vamos a proponer lo mejor para estos años difíciles que se vienen».

DEMIÁN NAYA

AUDIO DEMIÁN NAYA

De niño cantaba la marcha, esa del sentimiento, del pertenecer. La Hugo del Carril proyecta cuatro años de más de experiencia acumulada en el Concejo Deliberante y, en este período, llega Alberto Argentino Fraiz, el Beto, quien analiza el trasvasamiento generacional: «Somos muchos compañeros jóvenes pero la mayoría nos conocemos del territorio, por eso creo que será un Concejo Deliberante muy dinámico, con mucho por resolver».

BETO FRAIZ

AUDIO BETO FRAIZ

Las voces de los nuevos concejales /as en un día de fiesta para la democracia representativa.

Más para adentro quedará establecer la integración de las comisiones, el debate del Presupuesto (la sesión sería el 23 de diciembre), y concluye este año.

El Concejo Deliberante tiene tres fuerzas: el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Juntos por el Cambio con una fractura expuesta que sella un interrogante, Juntos, ¿selló la unidad o se afirman dos corrientes?