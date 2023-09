Concejo Deliberante: los límites del debate acotado a los nuevos «usos y costumbres»

Jueves de sesión ordinaria. El cuerpo no presentó la totalidad de sus integrantes pero si el número (más que suficiente) para tratar la hoja de ruta, además de las recurrentes mociones de privilegio. Se lee por Secretaría el encabezado de una iniciativa de la concejala Marisol Gallardo (Ateneo Néstor Kirchner) referida a la Ley Lucio (proyecto de ley aprobado por el Congreso que visibilizó la muerte y padecimiento de un niño de 5 años de edad) que reforzó la Ley 26.061, Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En concreto se fijó la capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

La propuesta de Gallardo fue el de la capacitación de los «agentes del Estado municipal». Luego de su exposición, intervienen las dos concejales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quienes acompañarán la propuesta pero «dejan argumentos políticos que tienen sentido» porque exponen que «el ajuste que aplica el actual gobierno, menú a la carta del FMI, no permite que las políticas hacia y por las niñeces cumplan con la ley madre (26.061).

Ocurrió que mientras la legisladora Erica Seitler, candidata a la Intendencia por el FIT -U, hacía uso de la palabra la Presidenta del cuerpo, Araceli Bellota, la llamó al orden porque la manifestación «se excedía del tema o no tenía relación con el proyecto de capacitación».

Por reglamento, los /as concejales /as no pueden dialogar entre ellos, norma que alcanza también y por supuesto a quien preside. No obstante, Bellota dialoga e interrumpe a Seitler, le sugiere que «lo que expone, como clase magistral, puede hacerlo en otro ámbito».

Como detalle, ese momento legislativo duró menos de 8 minutos.

La Casa de la Democracia, el Parlamento local, ha construido con la extraordinaria renovación generacional nuevos «usos y costumbres» para que los espejismos de debate tengan un límite verbalmente expuesto.