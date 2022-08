Concejo Deliberante: pedidos de repudios, grieta garantizada y ajuste intratable

No hay figura política de ningún estamento que no se haya manifestado ante la causa judicial contra la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que el Concejo Deliberante de Moreno se pronunció en la previsible grieta recargada.

En una moción de privilegio solicitada por Lucas Franco, «El Capitán» del Frente de Todos, manifestó la necesidad de un repudio para rechazar la persecución judicial “que sufre la Vicepresidenta” quien entiende que “es una situación que pone en peligro la concepción que tenemos de las instituciones de la República” y continuó: “Quiero expresar el absoluto rechazo y repudio a la mecánica permanente que busca destruir procesos populares, ese ataque de justicia y medios de comunicación que a lo largo del mundo ataca a dirigentes populares tiene como objetivo a Cristina, al campo popular y el pueblo argentino”.

El referente de la Agrupación 125, Gastón Fraga, fue la segunda espada y metió un estiletazo: «Fue muy triste ver el silencio de algunos miembros de la oposición que ocupan lugares que fueron elegidos democráticamente, pero más triste aún el silencio o el apoyo a esta situación” y agregó a modo de propuesta: «Es indispensable usar estos espacios para manifestarnos al respecto, es indispensable no solamente en favor de la Vicepresidenta injustamente acusada sino en defensa de la democracia, quiero invitar a todo este recinto que se manifieste porque esto es una forma de adoctrinamiento”.

Emmanuel Fernández (Movimiento Evita), también se sumó al repudio y manifestó: «Son momentos muy complicados que está viviendo el país. La persecución política que está haciendo la justicia con los líderes populares no es algo del presente sino que a lo largo de la historia y de los gobiernos populares de Latinoamérica siempre ha sucedido”. Acto seguido puso el otro apellido en el aire del recinto: «Recordar alguna de las causas que tiene Mauricio Macri como la de Correo Argentino, por ejemplo. El espionaje a los familiares del ARA San Juan, los parques eólicos y así un montón de causas que tiene el señor Macri y la justicia no ha hecho nada. En el caso de Cristina son causas infundadas en función de declaraciones que han hecho los medios de comunicación” “no tenemos una justicia independiente” concluyó con la voz firme y clara «bancando a la compañera VicepresidentaCristina Fernández de Kirchner”

Llegó el turno en la lista de oradores de Lorena Pereira, FIT-Unidad, quien se puso por arriba de la grieta y habló del ajuste profundo: «No estamos de acuerdo que se ponga en eje a la defensa de Cristina, de hecho nos parece reaccionario porque lo único que hace es tapar este ajuste que se venía haciendo y que se sigue tapando ahora mucho más, y también tapar la lucha de los trabajadores. Que el Partido Obrero rechace este intento de proscripción no significa que la vamos a defender a Cristina, no es una defensa de su gestión. Nosotros rechazamos estos intentos de proscripción” finalizó Pereira.

Mirko García, hombre del peronismo en Juntos por el Cambio, no acompañó la moción de repudio y/o persecución que declama el oficialismo, sin dejar de apelar a la sana imaginación: «A mí no me pone feliz esta situación, pero acá no está en peligro la democracia, lo que está en peligro es nuestro pueblo con índices de inflación desorbitantes, con niveles de pobreza. Recuerdo que un amigo del barrio cayó preso, acusado de quedarse con un camión que trasportaba paquetes de cigarrillos. Me juró que él no era responsable del delito, pero cuando fueron a la casa encontraron atados de todas las marcas de aquel momento, pero él decía que era inocente».

Florencia Asseff recogió el guante y lanzó una contra moción «solicitó un repudio por faltar a la verdad»y fue explícita en su planteo: «Lo que está sucediendo en el país es muy grave, que quede claro que nuestra fuerza rechaza las movidas políticas, mediáticas que están haciendo para defender una funcionaria que hoy está siendo procesada por corrupción” .

Todas las voces hicieron eco del acontecimiento judicial, mediático y político del momento… que trasciende la agenda judicial de Argentina.