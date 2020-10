0 shares







EL SECRETARIO DE SEGURIDAD RECHAZA EL ARMADO DE CAUSA Y CRIMINALIZACIÓN ANTE LA TOMA DE TIERRAS-

Alrededor de nueve tomas desalentadas en la zona que deriva en una detención. Referenta del Movimiento Popular La Dignidad en un merendero, Emilene Pezo es detenida en su casa. Cinco días privada de su libertad y una denuncia política que realiza su organización: criminalización de una trabajadora de la economía popular, causa armada.

Esa exposición acompañada por militantes y dirigentes, actuales funcionarios públicos, tal los casos de los directores ejecutivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y la UPA de Cuartel V, provocó malestar no solo en la estructura interna del oficialismo sino el propio fiscal Emiliano Buscaglia, actor fundamental en trabajar codo a codo con el gobierno de Mariel Fernández para frenar las ocupaciones de tierra.

La declaración del Secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo local, no deja lugar a dudas que el vínculo con las fiscalías o el Ministerio Público Fiscal descarta el armado o criminalización que afirma el MP La Dignidad. Declara el Dr. Nahuel Berguier: «Ratifico absolutamente lo que siempre decimos es que trabajamos palmo a palmo en el municipio permanentemente acompañando la situación de las tomas junto a la fiscalía especializada (Buscaglia), con la Fiscalía General y con el Ministerio de Seguridad de la Provincia»

En una entrevista que realizamos con un dirigente del MP La Dignidad, Diego Mendieta habló de causa armada y que usted se lamentaba mucho de esta situación

No sé que han dicho, en el Municipio recibimos a todas las personas de la comunidad que quieren manifestarse, que quieren expresar determinadas cuestiones por supuesto que estamos atentos a todo lo que ocurre, pero acá no conozco esa causa en particular, pero lo que hay es un trabajo serio, conozco el trabajo del fiscal Buscaglia, es serio y en el Municipio estamos absolutamente conformes con el trabajo de todo este año. Hemos disuadido 150 intentos de usurpación, estamos trabajando muy fuerte para abordar en esta última parte del año la cuestión vinculadas a las usurpaciones que venían concretadas de antes del 10 de diciembre de 2019, y que tienen que encontrar una resolución que debe ser pacifica y tiene que ser resuelta por supuesto.

Evidentemente no ha leído ni comunicados ni flyers del Movimiento popular La Dignidad que integra el Frente de Todos del que usted es parte, también señalando la criminalización de las mujeres pobres y señalando que Emi fue criminalizada

Vuelvo a decirte, será una opinión. Por supuesto el Frente de Todos es muy amplio conozco a la gente de La Dignidad además porque integran la CTEP y respetamos su trabajo, pero esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en relación al conjunto de trabajo que se está haciendo en el municipio, que se esta haciendo en Moreno en relación a la disuasión a las usurpaciones

Para que la justicia ordene un allanamiento, solicita el fiscal y convalida el Juzgado de Garantías, es porque tiene que haber pruebas ¿o me equivocó?

Si, eso es así, y si así lo consideró el fiscal por supuesto dio la autorización el juzgado será así, que lo que no significa que después hay una causa que continua, en la que hay un montón de cuestiones que se analizan alrededor de una investigación. Las investigaciones son largas e implican un montón de cuestiones

Fíjese Doctor que es diferente esta situación que se vivió con Emi de lo ocurrido con Karina en la toma de La Bibiana II, que es un barrio para los que habitan ahí, porque se la acusaba de instigación a la ocupación de terrenos a una persona, María, que ya estaba viviendo. Son dos situaciones diferentes, me inclino a pensar que lo de Karina era una criminalización y ésta probablemente también. Quisiera una lectura, ¿qué es para usted la criminalización de mujeres pobres o de la economía popular?

No, no me parece que hay que distinguir los términos. La palabra criminalización tiene que ver con la criminalización penal del Estado, yo quiero marcar fuertemente que en esta situación social que se vive en la Provincia de Buenos Aires, donde hay situaciones de toma y etcétera, lo que tiene que haber es un trabajo fuerte del Estado, por un lado para evitar que se produzcan las tomas porque esa situación perjudica a todos, perjudica a las personas más humildes, perjudica a todos los habitantes de los municipios, luego esto tiene que ser evitado y disuadido y eso es lo que está pasando en Moreno. Siempre destaco la labor del Ministerio Público en este sentido; luego tiene que haber un trabajo muy serio para encontrar soluciones de otro tipo y en lo que hace a los expedientes penales después lleva una investigación que se investigan un montón de cuestiones vinculadas a lo que implica la dogmática penal y la conformación de la acción típica jurídica y culpable de un delito penal como lo es la usurpación, las causas penales siguen un sendero que es largo y que no solo se colectan pruebas sino que también se evalúa la identificación del hecho

Por eso me queda muy claro, para usted el fiscal Buscaglia no armó ninguna causa

No, de ninguna manera, jamás afirmaría así, conozco la integridad personal y la enorme labor profesional