Consejo Escolar: causa títulos truchos, antesala del Juicio Oral

El Tribunal Oral N° 4 de Mercedes envió cédula de notificación para que acompañe pruebas al momento de ventilar el debate a cada una de las partes. En ese sentido, el Dr. Walter Bonavera, abogado en el tiempo de la intervención, asistió a Sebastián Nasif y posteriormente a Karina Politi, quienes al estar al frente del cuerpo colegiado, se presentaban en la causa como PARTICULAR DAMNIFICADO a razón de comprender que la operación ejecutada por una asociación ilícita que comandaron las hermanas Juárez (Miryam y Lilián), resultaron un fraude a la comunidad educativa.

Desde el mes de diciembre de 2019 conduce los destinos del Consejo Escolar la docente Sonia Beltrán. El abogado Walter Bonavera respondió a la cédula del T.O.C N° 4 de Mercedes : «La señora Sonia Beltrán quien ahora representa al Consejo Escolar y como particular damnificado debe designar el acompañamiento letrado que considere al momento de ventilarse la causa en el juicio oral«, añadiendo en el escrito que «al momento de traspaso de autoridades entregó una carpeta con cada una de las denuncias presentadas«. El ex abogado de la Intervención del Consejo Escolar de Moreno también notificó a la Dirección General de Cultura y Educación sobre este procedimiento pero aún no obtuvo respuestas

Ante la inminente fecha de debate, Bonavera solicita al Tribunal que «tenga por informado a las actuales autoridades del Consejo Escolar (Sonia Beltrán) a fin que constituya domicilio y ejerza la función de particular damnificado ante la inminente fijación de fecha del debate».

Hay que recordar que en la lista de imputados /as por ser considerados /as integrantes de una asociación ilícita está la actual consejera escolar Cecilia Parentti, quien logró ser acompañada por la presidencia de Beltrán para no renunciar a la función, aún cuando la imputación fue confirmada en tres instancias… solo queda el juicio oral.