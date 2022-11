Consejo Escolar, custodiado por la policía, abrió su puerta para recibir a Familias que Defienden la escuela pública

Semanas atrás marcharon madres, padres y alumnos de la ESPUNM y el organismo mantuvo sus puertas bien cerradas y sin policía.

Marchan Familias que Defienden la Escuela Pública. Concentran en la plaza San Martín y recorren la embellecida Avenida Mitre. Llegan hasta Victorica y doblan a la izquierda por el Pasaje Sandra y Rubén. Esa manifestación que no es multitudinaria, encuentra al edificio del Consejo Escolar cerrado, custodiado por la policía, un modelo que aplica desde el primer día de gobierno la Intendenta.

Luego de la espera y tras la orden, la puerta se abrió. Esas autoridades del Frente de Todos, figuras reconocidas de El Acampe, solo aceptan que entre dos (2) personas. Las /os manifestantes, donde está la docente y concejala del Frente de Izquierda Lorena Pereira, piden que sea en asamblea con todos /as. La negociación alcanza un punto: un (1) representante por escuela, es decir, aquellas instituciones que tuvieron fuga o explosiones de gas que no dejaron daños físicos y no por ello pierden gravedad.

Las autoridades (con presencia de los dos bloques, Frente de Todos y Juntos por el Cambio) explicaron los trabajos, intervenciones y tareas que realizan a diario. Sobre la Escuela N° 49 hubo provisión de dos nuevas cocinas. Acerca de la Escuela 74, la explosión se produjo en una de las perillas de la cocina. Informan que se creará una cuadrilla específica, solicitando a la Provincia de Buenos Aires recursos y personal.

Ampliaremos