Consejo Escolar: «No les importó nada, hicieron lo que querían, por eso llegó el fracaso»

Carlos Lana tendrá su reelección como consejero escolar. Hombre de la docencia en la escuela pública, aspira a protagonizar un nuevo tiempo en un cuerpo colegiado que desde el año 2017 no encuentra un circuito normal de funcionamiento, primero por la Intervención a partir de falencias administrativas que derivaron en causas penales, y desde 2019 porque no se logró uniformidad de criterios, reparto de funciones y una división ostensible por la permanencia de la consejera Cecilia Parentti.

Por lo tanto, el primer objetivo y desafío es «hacer funcionar el Consejo Escolar que ya tiene el Servicio Alimentario a su cargo», (lo maneja la Secretaría de Desarrollo Comunitario que conduce Noelia Saavedra) mientras que en las obras de infraestructura también interviene el gobierno comunal.

Afirma Lana de la coalición Juntos: «El Consejo Escolar hasta ahora es como si tuviera intervenido, ¿por qué? Porque con esto de la emergencia que se declaró en la provincia de Buenos Aires, emergencia hasta cierto punto, o sea que el estar separado de esta forma, con cinco consejeros /as por cada frente político, y no debatir que es lo enriquecedor de esto, sería bueno poder debatir cada disposición, cada pago, pero esta situación a la que hacía referencia antes no coartó lo que querían hacer ellos, al contrario, los facilitó tanto como la Intervención, tuvieron el mismo modus operandi que la intervención, ¿por qué? Porque todos los pagos salieron en forma automática y lo que había que hacer no se discutió, las prioridades, las contrataciones, sin importar el monto, no se pudo discutir las prioridades, que escuela es la que más necesita.

AUDIO 1 CARLOS LANA

En la Intervención (gobierno de Vidal), trabajaste, luego de la misma también intentaste tener un diálogo con la actual conducción

De mi parte he hablado con ellos para ofrecerle todo lo que estaba a mi alcance, mi conocimiento, poco o mucho que tenga, viendo los papeles que no estaban muy prolijos evidentemente porque sino no lo hubiesen quemado. Yo le ofrecí todo a ellos, a este grupo de gente que está acá pero como bien dijo la Intendenta no son 3 los que trabajan. No pueden trabajar 3 en un distrito tan grande como Moreno que tiene 10 consejeros escolares. Si por la ley dice que tiene que haber 10 por la cantidad de habitantes, cantidad de alumnos, cantidad de escuelas que hay, tienen que estar todos trabajando. Ellos se pensaron que podían porque, una cosa es estar detrás del mostrador y otra es estar de este lado del mostrador, del otro lado del mostrador gritaban, se paraban en la puerta, quemaban gomas y paraban el tráfico. Tendríamos que haber estado todos juntos no solo tres personas, pero por esa decisión es que han tenido el fracaso, y ellos se enojan cuando digo esta palabra, pero en marzo de este año hubo 60 escuelas primarias cerradas, 23 jardines, eso fue un fracaso tremendo.

Hoy, ¿qué cantidad de escuelas en Moreno, garantizan presencialidad en condiciones dignas, habitables y seguras?

Nosotros hemos hecho más de 7 pedidos de informe, no nos han contestado ninguno o sea que yo los datos justos no los tengo. Incluso le pedí a la inspectora distrital también, no tiene obligación tampoco contestarnos, no tenemos ese dato preciso. Sí te puedo decir es que con esta nueva presencialidad, estos ATR, nos acercamos a muchas escuelas no solamente de Moreno pero a vos te interesa Moreno, ¿qué ocurre en Moreno? Nos encontramos con escuelas que en los papeles los ATR están muy buenos, perfectos, este acompañamiento a las comunidades educativas que se divide en tres partes, discontinuo, avanzado. ¿Qué ocurre? Hubo chicos, que han quedado afuera totalmente de la conexión, de la conectividad. Y yo digo, a Moreno tenemos que dividirlo en varios anillos, uno que está muy en el centro que tiene una conectividad o poca conectividad, pero hay chicos que viajan porque los padres creen que las escuelas del centro de Moreno cambia la impronta. Muchos han quedado fuera de la educación formal, a esto nosotros llamamos o llama el gobierno cuando lanzó ese plan las trayectorias del proceso, que están los discontinuos o los de proceso, los discontinuos son los que quedaron afuera de todo esto, los de proceso son los que han quedado de este año sin haber alcanzado todo el camino prioritario que hay que tener, y después están de avanzada que son los mejores, que son los chicos que han llegado a lograr los contenidos.

AUDIO 2 CARLOS LANA

No cuestiono la iniciativa de ATR, pero se asemeja más a una bolsa de trabajo que alcanzar el objetivo de certidumbre pedagógica para los alumnos /as

Desde el gobierno provincial, lo hizo de forma repentina, no estuvo tan bien organizado esta nueva presencialidad, estos nuevos ATRs, se hizo muy complicado porque envían 20 módulos y las primeras dos semanas venía, por ejemplo, una chica que tenía que dar matemática pero era docente de nivel inicial.

Por qué no me decís que es más una bolsa de trabajo que un fortalecimiento pedagógico

Sí, como te digo, no es todo pero es una bolsa de trabajo, totalmente, porque se pagó justo para las elecciones.

Después del resultado electoral de septiembre

Totalmente, o sea que lamentablemente esto no está organizado, de arriban miran los papeles y definen qué le falta a cada escuela, no sé, 20 alumnos, ATR son 20 módulos, entonces vos mandás, y nos hace falta matemática aplicada, físico química. Pienso que debería haberse convocado a esas maestras integradoras, recuperadoras, jubiladas.

Es lo que quiere hacer Berni con seguridad

Pensamos igual que Berni en eso, en eso nada más. Yo hubiese llamado maestras jubiladas que son excelentes porque yo he trabajado con ellas en un proyecto especial que tenía en una escuela, maestras de adultos que hacían un trabajo valorable.

AUDIO 3 CARLOS LANA

Es notable registrar, como ocurrió antes pero de manera más visible y exacerbada, que cualquier pedido de informes no tiene una respuesta total e incluso ni siquiera parcial, pero aún así se asegura que hay mayor transparencia

Si vos tenés todo bien y vas a hacer las cosas como corresponde, por lo menos agarrás el teléfono y llamás a las cinco pinturerías que hay en Moreno para ver quien tiene el mejor precio y calidad y lo comprás. Si vos estás en todo como corresponde no tenés problema en mostrar los papeles y que te pide la oposición.

¿Y esta gestión no lo hizo?, ¿La de Beltrán?

Totalmente.

Entonces, si no lo hizo ¿qué es?

Es mejor mostrarlo, que mejor mostrar lo que estás haciendo para que la gente no diga o que no haya suspicacias como siempre hay en el Consejo. Qué mejor que tener a la oposición metida con ellos para decir mirá, este proveedor no, este no cumplió o hagamos una escuela juntos, mirá faltó esto. Después si los directivos de escuela tienen tanto que hacer, entre el trabajo diario, entre la complejidad en las escuelas, que hay problemas en los barrios, creen que la escuela es el centro de todo y van problemas barriales a la escuela y aparte de eso, se encuentran con problemas de violencia, tienen que armar su cooperadora, tienen que tener los medios para el andar de todos los días; si aparte de esto tienen que estar controlando una obra, ver si el que hizo el pozo lo hizo bien o lo hizo mal, el director de escuela no es especialista en eso. El consejero, si no lo sabe él, irá un inspector que dirá mirá esta obra no está bien hecha, entonces le decimos al director no firmes. Pero a nosotros, no solamente ellos, no nos dejaron ir a las escuelas

Ustedes pueden hacerlo

Por supuesto que hemos ido y hemos informado, pero que ocurre, han puesto para presionar a los directores, al principio hubo un mail hace dos años que solamente el director va a dejar al consejero que la Inspectora Distrital designe. Hemos llegado a un extremo de ver como podemos ocultar el conocimiento que destapado no te conviene, tapalo y no mires, es inaudito, no se puede creer, es algo tremendo. No les importó nada, no les importó si las escuelas estaban abiertas, cerradas, no les importó si las escuelas tenían agua, tenían gas, no les importó la constitución, la constitución provincial, la ley, se comieron la democracia, la república en un pancho, o sea, no les interesó nada, simplemente hacer lo que hicieron y por eso llegó el fracaso del inicio de clases que teníamos más de 200 escuelas primarias cerradas.

AUDIO 4 CARLOS LANA